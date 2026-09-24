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FBI, ținta unui atac cibernetic. Hackerii susțin că au furat date „foarte sensibile” despre aproape toți agenții

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Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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FBI a declarat că investighează o presupusă breșă de securitate a sistemelor sale, provocată de un grup cunoscut de infractori cibernetici, care a susținut, marți, că a furat o cantitate mare de date „foarte sensibile” despre personalul Biroului, relatează The Washington Post.

Grupul, o organizație de șantaj digital cunoscută sub numele de ShinyHunters, a publicat un mesaj online în care susține că a pătruns în portalul de recrutare al FBI și a furat informații „despre aproape toți agenții FBI, precum și despre persoanele care au depus o cerere de angajare la FBI”.

Site-ul de recrutare al Biroului Federal de Investigații a rămas offline miercuri după-amiază.

FBI a anunțat miercuri, într-un comunicat, că este „la curent” cu presupusul atac cibernetic, dar a precizat că „punctul de intrare al breșei de securitate rămâne încă nedeterminat”. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă hackerii au compromis un sistem al unei terțe părți, utilizat pentru administrarea site-ului de recrutare, sau dacă au pătruns direct în sistemele proprii ale FBI.

„Investigăm activ și cu determinare această chestiune și colaborăm îndeaproape cu furnizorii terți care susțin site-ul FBIJobs.gov pentru a reduce orice risc”, a declarat Biroul.

Marți, oficialii au trimis agenților o notă în care prezentau pe scurt informațiile privind presupusa breșă de securitate și au îndemnat personalul să ia măsuri pentru a-și proteja datele personale, potrivit a trei persoane familiarizate cu mesajul, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Atacul cibernetic, semnalat pentru prima dată de site-ul de știri 404 Media, ar reprezenta o breșă de securitate semnificativă pentru o agenție guvernamentală însărcinată chiar cu investigarea amenințărilor cibernetice.

Dacă afirmațiile grupului de hackeri se confirmă, agenții se tem că incidentul ar fi putut expune personalul FBI, format din aproximativ 37.000 de membri, la potențiale amenințări, prin divulgarea unor date personale, precum adresele de domiciliu, numerele de telefon și datele de naștere, către servicii de informații străine și grupări criminale.

Ca dovadă a breșei de securitate, ShinyHunters ar fi furnizat site-ului 404 Media un eșantion din datele furate, care părea să includă astfel de informații de identificare referitoare la aproximativ 5.000 de angajați ai FBI. Publicația a declarat că a confirmat faptul că o parte dintre aceste date corespundeau unor agenți cunoscuți, verificând informațiile prin intermediul bazelor de date publice și al unor scurgeri de informații anterioare care dezvăluiau detalii despre unii membri ai personalului FBI.

În declarația sa online de marți, adresată directorului FBI, Kash Patel, și directorului adjunct responsabil de divizia cibernetică a FBI, ShinyHunters a afirmat că atacul cibernetic a fost o răzbunare pentru faptul că FBI a emis, în luna mai, un avertisment public în care identifica grupul drept o amenințare. Avertismentul acuza grupul că vizează „companii majore din domeniile tehnologiei, finanțelor și comerțului cu amănuntul, furând adesea milioane de înregistrări ale clienților deodată”. Acesta a fost publicat după ce FBI a stabilit că organizația se afla în spatele unui atac cibernetic asupra sistemului de învățământ online Canvas, care a întrerupt temporar serviciul pentru mii de școli și universități la nivel național.

„Actorii care reprezintă o amenințare își folosesc adesea pretențiile reale sau exagerate de acces la informații sensibile sau personale pentru a solicita plăți de la victime”, se menționa în avertisment.

ShinyHunters precizează, în postarea sa de marți, că atacul cibernetic asupra FBI nu a avut motivații financiare. „Am fost grav jigniți”, se menționa în mesaj. Grupul a declarat că îi va acorda FBI o săptămână pentru a modifica sau a retrage avertismentul, dar nu a precizat ce măsuri amenință să ia în cazul în care Biroul refuză să facă acest lucru.

Editor : Ș.A.

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