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Fed crește dobânda la 3,75%-4%. Banca centrală americană anticipează o nouă majorare în 2026

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Rezerva Federală a SUA (Fed) şi-a majorat dobânzile de referinţă. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Inflația, menținută la un nivel ridicat Ținta de 2% pentru inflație, abia în 2029

Rezerva Federală a Statelor Unite a majorat rata dobânzii de politică monetară cu un sfert de punct procentual, până la intervalul 3,75%-4%, și a semnalat că o nouă creștere ar putea avea loc până la sfârșitul anului. Decizia vine în contextul presiunilor inflaționiste persistente, alimentate de tarifele vamale, șocul energetic provocat de conflictul din Orientul Mijlociu și investițiile masive în sectorul inteligenței artificiale, anunță CNBC.

Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed) a majorat miercuri rata dobânzii de politică monetară cu un sfert de punct procentual, până la intervalul 3,75%-4%, și a semnalat noi creșteri ale costurilor de împrumut în lunile următoare.

Decizia a fost adoptată în unanimitate, sub conducerea noului președinte al băncii centrale, Kevin Warsh, pe fondul presiunilor inflaționiste persistente, potrivit agenției de presă.

Inflația, menținută la un nivel ridicat

Presiunile asupra prețurilor se mențin ridicate, pe fondul tarifelor vamale aplicate importurilor de administrația președintelui Donald Trump, al șocului energetic provocat de conflictul militar din Orientul Mijlociu și al investițiilor masive din sectorul inteligenței artificiale, notează Reuters.

Noile proiecții ale instituției arată că 16 dintre cei 18 membri ai Comitetului de politică monetară anticipează cel puțin încă o majorare de 25 de puncte de bază până la sfârșitul acestui an.

Fed estimează o rată a dobânzii cuprinsă între 4% și 4,25% la sfârșitul anului 2026, nivel prognozat și pentru finalul anului 2027.

„Acțiunea de politică monetară de astăzi va sprijini o revenire mai rapidă la ținta de 2% a Comitetului”, a precizat Rezerva Federală în comunicatul oficial, potrivit Reuters.

Ținta de 2% pentru inflație, abia în 2029

Proiecțiile revizuite ale Fed plasează indicele inflației PCE la 3,7% pentru finalul anului în curs, față de nivelul de 3,6% prognozat în luna iunie.

Potrivit noilor estimări, revenirea inflației la ținta de 2% nu este așteptată înainte de 2029.

În același timp, creșterea economică a Statelor Unite a fost revizuită ușor, la 2,3%, iar rata șomajului este estimată la 4,1%.

Decizia Fed vine și în contextul în care dobânzile ipotecare pentru creditele pe 30 de ani se apropie de pragul de 7%, înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, precizează Reuters.

Majorarea dobânzii de politică monetară crește costurile de împrumut și poate influența condițiile de creditare pentru populație și companii, în timp ce banca centrală încearcă să reducă presiunile asupra prețurilor și să readucă inflația către ținta de 2%.

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Editor : C.A.

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