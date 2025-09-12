FMI: Economia SUA începe să arate primele semne de slăbiciune, după ani de rezistență

Economia Statelor Unite începe să arate primele tensiuni după ani de rezistenţă, cu o cerere internă în moderare şi o încetinire a creşterii locurilor de muncă, a declarat joi Fondul Monetar Internaţional, citat de Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a FMI, Julie Kozack, a spus că inflaţia se află pe drumul către ţinta de 2% a Rezervei Federale, însă tarifele impuse importurilor de către administraţia Trump reprezintă un risc de creştere a preţurilor.

„Vedem acum că apar unele tensiuni. Cererea internă se temperează, iar crearea de locuri de muncă încetineşte”, a precizat ea.

Kozack a explicat că importurile masive de la începutul anului, făcute în anticiparea tarifelor, au generat volatilitate economică în prima jumătate a anului, iar tarifele contribuie acum la presiunile inflaţioniste. În acest context, FMI consideră că există spaţiu pentru reduceri ale dobânzii de politică monetară, dar acestea ar trebui aplicate cu prudenţă.

Declaraţiile vin după ce guvernul american a anunţat o revizuire descendentă semnificativă a datelor privind ocuparea forţei de muncă: cu 911.000 de locuri de muncă mai puţin decât se estimase anterior pentru perioada martie 2023 – martie 2024. Aceasta sugerează că încetinirea pieţei muncii începuse înainte de introducerea noilor tarife comerciale.

Revizuirile au declanşat controverse politice, mai ales după ce preşedintele Donald Trump a demis-o pe şefa Biroului de Statistică a Muncii, acuzând-o, fără dovezi, că ar fi falsificat datele, şi a nominalizat în locul ei pe E.J. Antoni, economist la Heritage Foundation.

Kozack a refuzat să comenteze credibilitatea datelor oficiale americane, dar a subliniat că FMI sprijină ferm publicarea de statistici economice „corecte, la timp şi de încredere” de către toate statele membre.

