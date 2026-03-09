Live TV

Rihanna A$AP Rocky
Foto: Rihanna și A$AP Rocky / Sursa foto: Profimedia Images

Locuința din Los Angeles a cântăreței Rihanna a fost vizată duminică de un atac armat. O femeie a deschis focul asupra proprietății din Beverly Hills, în timp ce artista se afla acasă. Poliția a intervenit rapid și a reținut-o pe suspectă. Autoritățile investighează acum circumstanțele producerii incidentului, anunță BBC.

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 13:00, când suspecta ar fi deschis focul dintr-un vehicul parcat în fața casei cântăreței Rihanna. Martorii și comunicațiile radio ale poliției indică faptul că aproximativ zece gloanțe au fost trase în direcția proprietății.

Cel puțin un proiectil a străpuns un perete al clădirii în care artista locuiește împreună cu partenerul ei, rapperul A$AP Rocky, și cei trei copii ai lor. În momentul incidentului, artista se afla în locuință, însă nimeni nu a fost rănit.

Polițiștii au intervenit la scurt timp după apelul de urgență și au reținut o femeie în vârstă de aproximativ 30 de ani, suspectată că ar fi autorul atacului. Potrivit postului local de televiziune KTLA, arma folosită ar fi fost confiscată în momentul arestării.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească motivul gestului și dacă suspecta avea vreo legătură cu artista sau cu familia acesteia.

Până în acest moment, Rihanna nu a făcut nicio declarație publică în legătură cu incidentul.

