Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Washington, DC, la doar câteva străzi distanță de Casa Albă, transmite BBC News. Un suspect a fost prins și se află în stare gravă. Guvernatorul Virginiei de Vest spune că starea trupelor Gărzii Naționale este neclară, după ce anterior a declarat că cei doi soldați au murit.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ACTUALIZARE 23:22 După ce a postat pe rețelele de socializare că ambii soldați ai Gărzii Naționale grav răniți au murit – informație care a fost redistribuită de Casa Albă –, guvernatorul Virginiei de Vest, Patrick Morrisey, spune acum că starea lor nu este clară.

Primim în prezent informații contradictorii cu privire la starea celor doi membri ai Gărzii Naționale și vom oferi informații suplimentare imediat ce vom primi informații mai complete, a scris Patrick Morrisey, guvernatorul statului Virginia de Vest

ACTUALIZARE 23:17 Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a anunţat că zborurile către Aeroportul Naţional Ronald Reagan Washington au fost suspendate pentru scurt timp după împuşcarea celor doi membri ai Gărzii Naţionale.

Oprirea la sol „a întrerupt temporar sosirile pe Aeroportul Internaţional Reagan Washington din cauza amplasării aeronavelor implicate în intervenţia la incidentul armat de astăzi”, a precizat FAA într-un comunicat. „Operaţiunile normale au fost reluate”, a adăugat FAA, potrivit Agerpres.

ACTUALIZARE 23:10 Reporterul BBC de la fața locului transmite mărturiile unor persoane care au asistat la întreaga scenă: unul dintre ei a spus că a auzit două împușcături, urmate de alte trei focuri de armă. Oamenii au început să fugă în panică, unii încercând să se adăpostească într-un magazin de băuturi alcoolice. Un alt martor ocular, care se afla în mașina sa în apropierea stației de metrou, a auzit și el împușcăturile. A ieșit din mașină și a filmat urmările. În imaginile văzute de jurnalistul BBC apar doi membri ai Gărzii Naționale căzuți pe trotuar în uniformele lor, fiind îngrijiți de medici. O a treia persoană, aparent un civil, era și ea pe trotuar, fiind îngrijită. Martorul a spus că nu știe dacă era vorba de trăgător sau de un trecător.

ACTUALIZARE 23:08 Vicepreședintele JD Vance s-a adresat membrilor armatei din Fort Campbell, Kentucky. El începe prin a încuraja pe toată lumea să se roage pentru victimele împușcăturilor din Washington, adăugând că încă nu se cunoaște motivul crimei.

ACTUALIZARE 22:56 Cei doi soldați ai Gărzii Naționale care au fost împușcați au murit, potrivit guvernatorului statului Virginia de Vest, Patrick Morrisey. „Acești curajoși locuitori ai statului Virginia de Vest și-au pierdut viața în serviciul țării lor”, a scris guvernatorul pe rețelele de socializare.

ACTUALIZARE 22:48 Directorul FBI, Kash Patel, a postat un mesaj rețelele de socializare. El spune că FBI-ul „este implicat și asistă la ancheta din Washington, D.C., după ce membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în această după-amiază. Vă rugăm să vă rugați pentru ei și vom reveni cu mai multe informații pe măsură ce vom avea posibilitatea”.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a comentat și ea pe X, scriind: „Agenții federali se află la locul împușcării oribile a doi membri ai Gărzii Naționale în Washington, DC. Rugați-vă pentru Garda Națională din DC”.

ACTUALIZARE 22:31 Președintele Donald Trump anunță, într-o postare pe Truth Social, că cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați la Wasgington sunt grav răăniți, dar și atacatorul este în stare gravă. El îl numește „animal” pe „cesta din urmă.

„Animalul care i-a împușcat cei doi membri ai Gărzii Naționale, ambii fiind răniți grav și aflați acum în două spitale diferite, este și el grav rănit, dar, indiferent de asta, va plăti un preț foarte mare. Dumnezeu să binecuvânteze Marea noastră Gardă Națională și toate forțele armate și de ordine. Aceștia sunt cu adevărat oameni minunați. Eu, în calitate de președinte al Statelor Unite, și toți cei asociați cu Biroul Președinției, suntem alături de voi!”, a scris preșdintele SUA pe Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Știrea inițială. Un suspect a fost reținut, potrivit Poliției Metropolitane din Washington DC. „Locul faptei este securizat. Un suspect se află în custodie”, a postat departamentul pe X, conform BBC si ABC News.

„Casa Albă este la curent cu această situație tragică și o monitorizează activ”, a declarat secretarul de presă Karoline Leavitt referitor la împușcăturile care, potrivit poliției, au avut loc la doar câteva străzi distanță de clădire. „Președintele a fost informat”, a adăugat Leavitt. Donald Trump nu se află la Washington, ci la reședința sa din Florida, Mar-a-Lago.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trupele Gărzii Naționale din mai multe state se află de luni de zile în Washington, DC, ca parte a campaniei președintelui Donald Trump de combatere a criminalității în capitala țării. Campania s-a extins între timp și în alte orașe din întreaga țară.

Ce este Garda Națională

Toate cele 50 de state ale SUA, precum și Washington DC și teritoriile Guam, Puerto Rico și Insulele Virgine Americane, au propriul contingent de trupe ale Gărzii Naționale. Unele unități sunt specializate în combaterea incendiilor forestiere sau în securizarea frontierei SUA și pot fi, de asemenea, dislocate în străinătate.

Membrii Gărzii se subordonează în ultimă instanță Departamentului Apărării al SUA și pot fi federalizați - sau puși sub controlul președintelui - în anumite circumstanțe. Cu toate acestea, solicitările de sprijin din partea Gărzii se fac, de obicei, la nivel de stat.

Trupele Gărzii Naționale au puteri limitate. Ele nu aplică legea și nu efectuează arestări.

Editor : B.E.