Focuri de armă s-ar fi auzit în apropierea Casei Albe. Serviciile secrete americane investighează incidentul

Serviciul Secret al SUA a declarat duminică că investighează informațiile privind focuri de armă trase în timpul nopții în apropierea parcului Lafayette, situat vizavi de Casa Albă, anunță The Guardian.

Nu s-au înregistrat răniți și nu a fost identificat niciun suspect în urma percheziționării parcului și a zonei înconjurătoare după miezul nopții, a precizat agenția într-o postare online.

Donald Trump își petrecea weekendul la Casa Albă, care nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la incident. Activitatea la Casa Albă a continuat normal, dar securitatea în zonă a fost întărită, potrivit Serviciului Secret.

Parcul este îngrădit de câteva săptămâni din cauza lucrărilor de renovare.

Serviciul Secret a declarat că se află în colaborare pentru acest caz cu poliția Districtului Columbia și cu Poliția Parcurilor din SUA.

