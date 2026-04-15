„Forma sa cea mai autentică”. Cum încearcă echipa lui Trump să țină pasul cu postările sale pe Truth Social, după lăsarea nopții

Singur, noaptea, președintele SUA postează frecvent pe Truth Social. Acesta este Donald Trump pur și nefiltrat, atunci când nu este nimeni acolo să-l distragă, să-l întrerupă sau să-l oprească, potrivit observatorilor de la Casa Albă, scrie The Times.

În timpul zilei, Susie Wiles, șefa sa de cabinet, păstrează o transmisiune în direct a Truth Social pe un monitor din biroul ei, situat pe „coridorul puterii” din aripa de vest. Dacă este necesar, poate concepe o modalitate de a-i distrage atenția președintelui de la o posibilă postare nebunească.

Corecturile sau ștergerile sunt rare, dar se întâmplă din când în când să existe o recunoaștere tacită că a mers prea departe, așa cum s-a întâmplat în cazul imaginii lui Trump înfățișat drept Iisus, realizate de inteligența artificială, pe care a retras-o după un val de indignare săptămâna aceasta.

„Există un monitor video vertical mare în stânga șemineului din biroul lui Susie Wiles și este o transmisie live a postărilor lui Trump de pe Truth Social”, a declarat Chris Whipple, care a intervievat-o pe Wiles pe larg pentru Vanity Fair.

„Cred că e doar o modalitate prin care Wiles poate ține pasul, pentru că nimeni nu încearcă să-i controleze postările de pe Truth Social. El este deconectat, neîncătușat, neconstrâns când vine vorba de Truth Social și tot ce pot face este să încerce să țină pasul și să controleze daunele - și rareori fac asta”, a adăugat el.

În orele de după cină, care este adesea împărțită cu prima-doamnă Melania când aceasta se află la reședință înainte de a se retrage în dormitorul ei separat, personalul și presa s-au obișnuit cu distracțiile online ale lui Trump seara târziu, până la ora 1 dimineața. De obicei, urmează o perioadă de acalmie înainte de publicarea rezumatelor, uneori chiar de la ora 5 dimineața.

„Aș spune că doarme patru până la cinci ore pe noapte”, a declarat medicul lui Trump, Ronny Jackson, în timpul primului său mandat. „Probabil a fost așa toată viața. Este pur și simplu unul dintre acei oameni care nu au nevoie de mult somn.”

Dar a fost un tipar neobișnuit chiar și pentru un notoriu nocturn precum Trump să posteze de șase ori între orele 2:35 și 2:38 dimineața și apoi din nou la 4:10, luni dimineață, sugerând o noapte deosebit de agitată.

Motivele insomniei prezidențiale sunt uneori evidente - cum ar fi reflecțiile asupra chestiunilor de război și pace - dar sunt uneori și mai puțin clare, iar ultimele postări ale lui Trump din creierul nopții sugerează că mintea sa se întoarce la probleme care au fost aglomerate de distragerile zilei.

Acestea se încadrează în mai multe categorii: instigarea dușmanilor săi sau sublinierea ghinioanele lor; repostarea articolelor media pozitive despre sine sau criticarea presei pentru greșelile percepute; promovarea obsesiilor personale, cum ar fi sala de bal din Aripa de Est, acuzațiile de fraudă electorală sau teoriile conspirației care alimentează convingerea că a fost persecutat în primul său mandat sau în timp ce nu era în funcție și postarea sau repostarea de imagini menite să devină virale.

Postările mai formale, cum ar fi susținerea candidaților republicani, sunt, în principal, scrise de altcineva pentru el și publicate în timpul orelor normale de lucru.

Membri cheie ai personalului sunt disponibili în timpul zilei pentru a prelua mesajele dictate de Trump în timp ce acesta se uită la televizor, ceea ce poate acționa ca un fel de filtru sau cel puțin poate oferi o pauză înainte de publicare. Principala sa transcriptoare este Natalie Harp, care este mereu disponibilă într-un birou mic pentru asistenți selectați, prin una dintre ușile Biroului Oval.

Dan Scavino, fost manager adjunct la un club de golf al lui Trump și acum șef adjunct de cabinet, care i-a administrat conturile de pe rețelele sociale în timpul primului mandat și supraveghează acum videoclipurile și meme-urile pentru el, are primul birou după sufrageria Biroului Oval, înainte de cel al lui Wiles. Harp printează adesea o postare propusă pentru ca Trump să o citească înainte de a o publica.

Echipa de social media este formată din 12 membri, pe lângă Karoline Leavitt, secretarul de presă, și specialiștii ei în domeniul solicitărilor media. Echipa este responsabilă pentru răspunsul rapid, site-ul web al Casei Albe și noua sa aplicație lansată luna trecută și produce meme-uri precum postarea din 4 mai de anul trecut despre Războiul Stelelor, în care Trump este înfățișat foarte musculos, cu o sabie roșie.

„Ocazional, Dan Scavino și poate încă unul sau doi postează pentru el, dar aproape totul e Trump, iar la lucrurile nebunești e întotdeauna Trump”, a spus Whipple.

Cele mai mari provocări pentru personal apar atunci când Trump își dă frâu liber, cum ar fi în seara zilei de 1 decembrie, o zi de luni, când a făcut 158 ​​de postări între orele 21:00 și miezul nopții, o rată de aproape una pe minut timp de trei ore. Multe dintre acestea au fost republicări ale unor videoclipuri despre politicile sale de pe Instagram sau TikTok, arătând de unde își procura materialele.

„Dacă cineva stă treaz toată noaptea citind aceste articole, s-ar putea să fie Scavino, dar nu sunt sigur că e cineva...”, a afirmat Whipple. „Scavino mi-a spus că a fost pur și simplu uimit de energia non-stop a lui Trump și că îi este greu să țină pasul.”

Whipple a adăugat: „Acesta este Trump în forma sa cea mai autentică - cel mai bun lucru pe care Susie Wiles îl poate face este să se țină bine cât poate de mult.”

Citește și:

Editor : Ș.R.