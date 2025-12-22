Live TV

Video Forțele SUA „urmăresc activ” un petrolier în largul Venezuelei: nava încearcă să fugă din Marea Caraibelor

Un elicopter militar american survolând nava Centuries, sub pavilion panamez, care a fost interceptată sâmbătă de paza de coastă americană.

Statele Unite „urmăresc activ” al treilea petrolier în largul coastelor Venezuelei, după ce președintele Trump a ordonat blocarea completă a „tuturor petrolierelor sancționate” care intră și ies din țara sud-americană, scrie The Times. Vasul, care este este urmărit în apele internaționale, face parte din flota secretă a Venezuelei, utilizată pentru a ajuta la evitarea sancțiunilor, potrivit Reuters. Relatări anterioare sugerau că SUA au confiscat petrolierul duminică. Cu toate acestea, un oficial a clarificat ulterior pentru Reuters că forțele americane se află „în urmărire activă” a navei, adăugând: „Navighează sub un pavilion fals și se află sub un ordin de confiscare judiciară”.

Potrivit informațiilor disponibile, nava, numită Bella 1, se îndrepta spre Venezuela pentru a prelua petrol și nu transporta marfă, dar este supusă sancțiunilor SUA din cauza legăturilor sale cu Iranul.

În ciuda faptului că forțele americane au obținut un mandat de sechestru pentru petrolier, Bella 1 nu s-a supus abordării și a continuat să navigheze, a relatat  The New York Times. Petrolierul a început apoi să transmită semnale de ajutor către navele din apropiere, a scris ziarul, înainte de a începe să fugă din Marea Caraibelor.

Casa Albă nu a comentat imediat aceste informații.

Sâmbătă, SUA au confiscat un alt petrolier. Kristi Noem, secretarul pentru securitate internă, a declarat că paza de coastă americană „a reținut un petrolier care a acostat ultima dată în Venezuela” într-un raid înainte de răsărit.

„Statele Unite vor continua să urmărească transporturile ilegale de petrol sancționat, care este utilizat pentru a finanța narcoterorismul în regiune. Vă vom găsi și vă vom opri”, a spus ea.

Se presupune că a doua navă, numită Centuries, nu era supusă sancțiunilor SUA și nu era menționată pe lista sancțiunilor menținută public de Departamentul Trezoreriei.

Marfa de pe petrolierul sub pavilion panamez aparținea unui comerciant de petrol cu sediul în China, binecunoscut pentru transportul țițeiului venezuelean către rafinăriile chineze, a relatat The New York Times.

Prețurile petrolului au crescut după un weekend de activitate intensă în Caraibe, iar contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 44 de cenți, ajungând la 60,91 dolari pe baril în primele ore ale dimineții de luni.

Dreptul internațional prevede că o navă poate fi abordată dacă există motive rezonabile să se presupună că nu este înregistrată în mod legitim în statul sub pavilionul căruia navighează.

Guvernul venezuelean a declarat că „furtul și deturnarea unei noi nave private care transporta petrol, precum și dispariția forțată a echipajului său” „nu vor rămâne nepedepsite”.

Caracas s-a angajat să raporteze incidentul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite.

Confiscarea navelor face parte dintr-o încercare larg percepută a administrației Trump de a strangula economia și regimul autoritar al Venezuelei și, în cele din urmă, de a-l îndepărta pe președintele Maduro de la putere.

Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe, a declarat pentru Vanity Fair că Trump „vrea să continue să arunce în aer nave până când Maduro va ceda [va recunoaște înfrângerea]”.

Luiz Inacio Lula da Silva, președintele Braziliei, a declarat sâmbătă că „o intervenție armată în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară”.

Luna aceasta, forțele americane au capturat nava Skipper, care naviga sub pavilion fals și era supusă sancțiunilor SUA pentru că transporta petrol iranian.

Adjunctul secretarului de presă al Casei Albe, Anna Kelly, a afirmat că nava Centuries era, de asemenea, „o navă cu pavilion fals care opera ca parte a flotei venezuelene de umbră pentru a transporta petrol furat” și că petrolul pe care îl transporta era supus sancțiunilor.

Cu toate acestea, mai mulți experți maritimi au contestat această afirmație, printre care și dr. Salvatore Mercogliano, care a declarat că nava opera legal. „Totul indică faptul că este o navă înregistrată corespunzător”, a spus el.

Până la un sfert din economia venezueleană depinde de petrol și se confruntă deja cu probleme tot mai grave pe măsură ce conflictul cu SUA se prelungește.

Venezuela a început să se confrunte cu o scădere a traficului de petroliere către și dinspre coastele sale după confiscarea navei Skipper. Conform Bloomberg, capacitatea sa de stocare va fi epuizată în câteva zile, ceea ce înseamnă că țara ar putea fi nevoită să înceapă în curând închiderea unor sonde de petrol.

Maduro a ordonat ca unele nave care transportă petrol venezuelean să fie escortate de marină. Nu este clar dacă acesta a fost cazul navei Centuries.

Joi, Rusia l-a avertizat pe Trump să nu comită „o greșeală fatală” în ceea ce privește Venezuela.

Președintele Sheinbaum al Mexicului a solicitat ONU „să prevină orice vărsare de sânge și să caute soluții pașnice la conflicte”.

Anterior, Trump s-a concentrat în principal pe traficul de droguri pentru a-și apăra presiunea militară și financiară. Anunțând blocada, el a justificat-o spunând că Maduro a confiscat bunuri americane, cerând Caracasului „să returneze Statelor Unite ale Americii tot petrolul, terenurile și alte bunuri pe care ni le-au furat anterior”.

„Ordon BLOCAREA TOTALĂ ȘI COMPLETĂ A TUTUROR PETROLIERELOR SANCȚIONATE care intră și ies din Venezuela”, a adăugat el.

Trump a ordonat deja cea mai mare desfășurare navală din Caraibe din ultimii 30 de ani. Administrația sa supraveghează, de asemenea, atacurile asupra ambarcațiunilor mai mici care transportă presupuși „narcoteroriști”, o campanie care a vizat până acum cel puțin 28 de ambarcațiuni și a ucis 104 persoane.

