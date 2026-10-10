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Fost ambasador al SUA, despre acordul lui Donald Trump cu Vladimir Putin privind motorina rusească: „O decizie extrem de nechibzuită”

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Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska. Foto: Profimedia
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Din articol
„Nu va avea un impact atât de mare asupra prețului motorinei” „Complică și mai mult situația”

Fostul ambasador al SUA în Ucraina, Steven Pifer, a condamnat decizia președintelui Donald Trump de a ridica sancțiunile asupra motorinei rusești, calificând-o drept „foarte nechibzuită”, și a avertizat, într-un interviu exclusiv acordat Kyiv Post vineri, 9 octombrie, că această măsură ar contribui la finanțarea mașinii de război a Moscovei, subminând în același timp eforturile Washingtonului de a negocia pacea.

Pifer, care a ocupat funcția de ambasador al SUA în Ucraina între 1998 și 2000, a afirmat că acordul ar direcționa fonduri americane direct către economia Rusiei, permițând Kremlinului să achiziționeze mai multe arme pentru atacurile sale continue asupra Ucrainei.

„Este o decizie extrem de nechibzuită”, a declarat Pifer pentru Kyiv Post. „În primul rând, înseamnă că dolarii americani vor fi folosiți pentru achiziționarea de combustibil rusesc, iar acest lucru va ajuta aparatul militar rus să cumpere mai multe rachete și bombe pe care să le folosească împotriva Ucrainei”.

Fostul ambasador a susținut că decizia lui Trump a fost deosebit de dăunătoare, întrucât Washingtonul ar fi trebuit să intensifice presiunea asupra Moscovei pentru a negocia încetarea invaziei, nu să ofere Kremlinului ajutor economic.

„În al doilea rând, acest lucru subminează complet eforturile lui Trump de a media o soluție la războiul dintre Rusia și Ucraina, într-un moment în care SUA ar trebui să exercite o presiune mai mare asupra Moscovei pentru ca aceasta să negocieze cu seriozitate”, a afirmat Pifer. „De fapt, el diminuează presiunea aceea, deoarece acest lucru va îngreuna realizarea păcii între Rusia și Ucraina”.

„Nu va avea un impact atât de mare asupra prețului motorinei”

Pifer, care în prezent este cercetător principal non-rezident la Brookings Institution și membru afiliat al Centrului pentru Securitate și Cooperare Internațională al Universității Stanford, a contestat, de asemenea, argumentele economice care stau la baza acordului încheiat de Trump cu președintele rus Vladimir Putin, susținând că livrările inițiale de motorină erau prea mici pentru a influența în mod semnificativ prețurile combustibililor din SUA.

„Dacă ne uităm la cantitatea de motorină pe care speră să o cumpere – 300.000 de tone în octombrie –, aceasta reprezintă mai puțin de jumătate din consumul zilnic de motorină din Statele Unite”, a spus el. „Asta nu va avea un impact atât de mare asupra prețului motorinei”.

Liderul de la Casa Albă a anunțat vineri că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pe piețele din SUA și de pe plan mondial, urmate de încă 500.000 de tone în noiembrie, 1 milion de tone ulterior și încă 3 milioane de tone, în funcție de starea rafinăriilor rusești.

Ulterior, administrația a emis o autorizație temporară care permitea anumite tranzacții cu motorină rusească, anulând astfel restricțiile menite să priveze Moscova de veniturile din sectorul energetic.

Casa Albă a prezentat acordul ca o măsură menită să atenueze creșterea vertiginoasă a prețurilor la motorină pentru fermierii americani, șoferii de camioane și cumpărători.

Cu toate acestea, analiștii din domeniul energetic s-au întrebat dacă aceste livrări suplimentare vor duce la reduceri durabile ale prețurilor, având în vedere amploarea cererii americane și constrângerile globale legate de rafinare.

Pifer și-a exprimat speranța că administrația ar putea să-și schimbe cursul.

„Este o decizie foarte regretabilă. Sper că există o șansă ca aceasta să fie reconsiderată”, a spus el.

Fostul ambasador s-a întrebat, de asemenea, cum vor reacționa parlamentarii republicani la decizia lui Trump, după ce Congresul a adoptat o lege menită să sporească presiunea economică asupra țărilor care achiziționează energie din Rusia.

„Va fi interesant [să vedem] cum vor reacționa republicanii, care au adoptat proiectul de lege Graham privind sancțiunile – menit să impună sancțiuni mai severe țărilor care achiziționează energie din Rusia –, acum că domnul Trump afirmă că Statele Unite vor cumpăra energie din Rusia”, a spus Pifer.

Acordul anunțat de Trump a venit la doar trei săptămâni după ce, pe 18 septembrie, acesta a promulgat Legea Lindsey O. Graham privind sancționarea Rusiei și a Iranului. Legislația avea ca scop intensificarea presiunii economice asupra sectorului energetic al Rusiei și asupra rețelelor financiare care susțin invazia acesteia.

Noul acord privind motorina a ridicat semne de întrebare cu privire la disponibilitatea administrației de a aplica aceste restricții, chiar și în contextul în care Ucraina continuă să exercite presiuni asupra Washingtonului pentru a tăia veniturile de război ale Moscovei.

„Complică și mai mult situația”

Întrebat despre perspectivele celor mai recente negocieri de pace conduse de SUA, Pifer și-a exprimat un profund scepticism. 

Discuțiile aveau loc în Florida, unde reprezentanții SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, se întâlneau cu oficiali ucraineni și europeni pentru a analiza posibile soluții de a pune capăt invaziei pe scară largă a Rusiei. Una dintre propunerile aflate în discuție viza un armistițiu parțial care să vizeze infrastructura energetică.

Însă Pifer și-a exprimat puțină speranță în ceea ce privește înregistrarea unor progrese, invocând lipsa de disponibilitate a Rusiei de a face compromisuri.

„Nu mi-am făcut mari speranțe că aceste discuții vor duce la ceva, deoarece, deși Ucraina, cred eu, și-a demonstrat disponibilitatea de a lua unele decizii dureroase pentru a încerca să găsească un compromis care să pună capăt războiului, nu s-a observat nicio mișcare evidentă din partea Rusiei”, a declarat el pentru Kyiv Post.

El a invocat declarațiile anterioare ale purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca dovadă că Moscova nu și-a moderat pretențiile în cadrul negocierilor.

„Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat în urmă cu șase săptămâni că poziția Rusiei nu s-a schimbat față de cea anunțată de Vladimir Putin în decembrie 2024”, a afirmat fostul trimis al SUA. „Iar acest lucru sugerează că domnul Witkoff și domnul Kushner nu au reușit să-i convingă pe ruși să ia măsuri în privința vreunei chestiuni importante”.

Fostul ambasador a declarat că nu vede prea multe motive de optimism în ceea ce privește procesul diplomatic actual: „Așadar, în acest moment nu am prea multe speranțe în ceea ce privește acest proces de negociere”. 

Pifer a avertizat că decizia lui Trump de a relaxa sancțiunile nu ar face decât să întărească rezistența Moscovei față de orice compromis: „Această decizie complică și mai mult situația, deoarece Moscova consideră că SUA reduc presiunea, în loc să-l determine pe Kremlin să negocieze serios”.

Președintele Volodimir Zelenski a criticat, de asemenea, aspru decizia Washingtonului, afirmând că echipa de negociatori a Ucrainei din Florida era folosită ca „paravan”, în timp ce Trump încheia un acord separat în domeniul energetic cu Putin.

„Cred că echipa noastră este pur și simplu folosită ca paravan”, a declarat liderul de la Kiev vineri. „Și asta este, fără îndoială, nedrept. Și este o decizie slabă din partea unor parteneri puternici”.

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Editor : A.M.G.

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