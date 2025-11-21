Live TV

Fost analist CIA, despre planul lui Donald Trump pentru pacea în Ucraina: „Trebuie să faci practic ceea ce vor rușii”

Data publicării:
vladimir putin-donald trump-august 2025
În august, preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit faţă în faţă în Alaska. Foto: Profimedia

Apariția în presă a planului administrației Trump pentru soluționarea conflictului din Ucraina a provocat o explozie politică atât la Washington, cât și la Kiev. Însă, potrivit analistului veteran în domeniul informațiilor Paul Goble, propunerea este fundamental imposibil de pus în practică, relatează Kyiv Post.

Fostul consilier special al Departamentului de Stat și analist CIA afirmă că documentele distribuite – pe care le caracterizează drept concesii „unilaterale” față de Moscova – se bazează pe o eroare fatală de calcul: convingerea că încetarea luptelor echivalează cu soluționarea conflictului.

În cadrul unui interviu acordat joi sursei citate, Goble a lansat o critică usturătoare, susținând că inițiativa pare mai degrabă o manevră politică a președintelui Donald Trump menită să arate respect față de omologul său rus Vladimir Putin, decât o încercare serioasă de a instaura o pace durabilă.

Goble crede că motivația administrației americane pare să fie un mix de calcule personale și politice interne. În primul rând, el este de părere că „Trump încearcă să arate cât de deferent este dispus să fie față de Putin”.

În același timp, susține Goble, liderul de la Casa Albă ar putea miza pe republicanii din Congres pentru a bloca acordul dacă acesta devine toxic din punct de vedere politic.

„Dacă trebuie să se retragă, poate spune: «Ei bine, am încercat, dar, știți, avem și noi problemele noastre politice interne»”, a spus Goble.

În opinia sa, o tendință politică mai profundă implică ambițiile de afaceri pe termen lung ale lui Trump. „Chiar cred că... Trump consideră că, dacă va reuși să obțină acest lucru, luptele se vor opri, totul se va rezolva și atunci își va putea dezvolta interesele economice în Federația Rusă”, a afirmat el.

Goble a adăugat că Trump pare convins că „dacă oprești luptele, problema se rezolvă”, o convingere pe care acesta o consideră o greșeală profundă.

Totuși, Goble susține că respingerea imediată va veni din partea Kievului, care, în opinia sa, va refuza să accepte planul în întregime. Propunerile care circulă, spune el, sunt mult prea generoase față de Kremlin.

„Nu văd cum ucrainenii ar putea accepta ceva apropiat de planurile pe care le-am văzut circulând. Sunt unilaterale, sunt concesii ale rușilor și cred că va exista o rezistență enormă”, a avertizat el.

Pentru ucrainenii care au văzut cum poporul lor a fost „ucis în masă” și proprietățile lor „distruse”, Goble spune că ideea de a aproba astfel de termeni este imposibilă din punct de vedere politic.

„Nu cred că ucrainenii vor privi cu ochi buni pe cineva care spune că, pentru a pune capăt acestui război, trebuie să faci practic ceea ce vor rușii”, a afirmat el.

„Pur și simplu nu cred că lucrurile vor evolua în această direcție”, a mai adăugat acesta.

Eroarea fundamentală, susține Goble, este reprezentată de presupunerea că se poate ajunge la un acord simplu „pe care Kievul îl va accepta, pe care poporul ucrainean îl va accepta și care ne va aduce pacea în timpul vieții noastre”.

Eșecul planului, avertizează Goble, nu ar bloca pur și simplu diplomația, ci ar afecta grav relația Americii cu unul dintre cei mai importanți aliați europeni ai săi.

În cazul în care Washingtonul va încerca să exercite presiuni asupra Kievului pentru a acorda Rusiei concesii, așa cum se menționează în informațiile divulgate, el prevede apariția unei profunde nemulțumiri în Ucraina.

„Va induce o anumită reticență față de Statele Unite în rândul unor ucraineni”, a afirmat el.

În acest scenariu, SUA – principalul susținător militar și politic al Ucrainei – ar fi învinuite alături de Kremlin pentru că insistă ca Kievul să accepte pierderi teritoriale și politice.

„Statele Unite vor fi acuzate că au acceptat ceea ce vor rușii... Și atunci Statele Unite vor fi în mintea unor ucraineni acuzate la fel ca rușii”, a spus Goble.

Rezultatul, susține el, ar fi o „situație foarte îngrijorătoare” în care Washingtonul reușește să îndepărteze Kievul fără a obține o pace reală – un rezultat pe care îl consideră un eșec politic în ambele țări.

În opinia lui Goble, „acordul propus nu este un acord”.

Citește și:

Volodimir Zelenski se așteaptă să discute cu Donald Trump în zilele următoare: „Rusia nu are nicio dorinţă reală de pace”

Ce se va întâmpla cu industria europeană de apărare, acum în plin boom, la încheierea păcii în Ucraina. „Vor avea nevoie de un deceniu”

