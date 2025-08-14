Live TV

Fost candidat republican din SUA, condamnat la 80 de ani de închisoare pentru că a plănuit să-și atace rivalii democrați

Politicianul republican Solomon Pena este dus în arest de doi membri ai forțelor speciale.
Solomon Pena a fost reținut de trupele SWAT în propria sa locuință. Foto: Profimedia Images

Un fost candidat republican la alegerile legislative din statul american New Mexico a fost condamnat, miercuri, la 80 de ani de închisoare pentru că a plătit oameni să deschidă focul din maşină asupra locuinţelor unor oficiali democraţi, după înfrângerea sa electorală din 2022, relatează Reuters.

Solomon Pena a orchestrat atacurile din Albuquerque, cel mai mare oraş din New Mexico, la câteva săptămâni după ce a pierdut alegerile pentru un loc în Camera Reprezentanţilor din stat. Potrivit procurorilor federali, Pena a fost împins la gestul său de teorii ale conspiraţiei conform cărora ar fi fost victima unei fraude electorale.

Pena a fost condamnat pentru 13 capete de acuzare la începutul acestui an pentru atacuri asupra a patru oficiali, în decembrie 2022 şi ianuarie 2023, inclusiv asupra actualului preşedinte al Camerei Reprezentanţilor din New Mexico.

Nimeni nu a fost rănit în acele atacuri armate, care au venit pe fondul altor violenţe motivate politic produse în SUA, cum a fost atacul cu ciocanul asupra soţului fostei preşedinte a Camerei Reprezentanţilor federale, Nancy Pelosi.

Violenţa şi intimidarea nu au ce căuta în alegerile noastre, a subliniat într-un comunicat după pronunţarea sentinţei procurorul federal pentru New Mexico, Ryan Ellison.

Avocatul lui Solomon Pena, Nicholas Hart, a afirmat că clientul său va face apel la condamnare.

Doi bărbaţi care au declarat că au fost angajaţi de Pena pentru a comite atacuri au pledat vinovaţi în 2024.

După ce nu a reuşit să fie ales, Pena a făcut presiuni asupra membrilor Consiliului comisarilor (n.r. administraţia locală) din comitatul Bernalillo pentru a nu certifica rezultatele. Când aceştia au refuzat, Pena i-a recrutat pe Jose Trujillo şi Demetrio Trujillo pentru a comite atacurile armate, au explicat procurorii.

Acuzaţiile false şi nefondate de fraudă electorală au explodat după ce actualul preşedinte Donald Trump a refuzat să-şi accepte înfrângerea în alegerile prezidenţiale din 2020, aminteşte Reuters.

Editor : C.A.

