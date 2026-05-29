Fost consilier pentru securitate națională al SUA, despre Iran: Este a nu știu câta oară când ni se spune că suntem aproape de un acord

Fostul consilier pentru securitate națională al SUA Jake Sullivan a criticat vineri abordarea administrației Trump în ceea ce privește negocierile cu Iranul, dar a afirmat că acordul provizoriu pe care oficialii americani îl au în vedere ar putea fi cea mai bună opțiune rămasă la dispoziția lor, relatează The Hill.

Sullivan, care a contribuit la negocierea acordului nuclear cu Iranul din 2015 al administrației Obama, a declarat într-un interviu acordat emisiunii „Morning Joe” de la MS NOW că, în opinia sa, președintele american Donald Trump analizează cu seriozitate acordul deoarece „nu are o alternativă viabilă”.

„A încercat să bombardeze Iranul, a încercat să-l blocheze, a încercat să-l intimideze, iar acum s-a împotmolit”, a spus Sullivan. „Așadar, acesta ar putea fi cel mai bun dintre rezultatele extrem de nefavorabile pe care le avea la dispoziție, iar asta nu face decât să demonstreze cât de greșit a fost acest război încă de la început”.

Acordul preliminar, despre care Axios a relatat pentru prima dată joi, ar consta într-un memorandum de înțelegere cu o durată de 60 de zile, menit să prelungească fragilul armistițiu și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, ceea ce ar începe să atenueze presiunea economică enormă cu care se confruntă atât Washingtonul, cât și Teheranul.

„Este a nu știu câta oară când ni se spune că suntem foarte aproape de un acord, dar de fiecare dată când auzim asta, condițiile devin puțin mai avantajoase pentru Iran”, a declarat Sullivan, calificând eforturile depuse de administrație de câteva luni în Iran drept „un uriaș pas înapoi strategic pentru Statele Unite și un câștig semnificativ pentru Iran”.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat joi reporterilor că nu se va lua în considerare nicio concesie din partea Statelor Unite până când Iranul nu va accepta să deschidă strâmtoarea și să renunțe la orice ambiții nucleare.

„Nimic nu va fi pus în discuție până când nu vom vedea că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și iranienii nu vor accepta să predea uraniul puternic îmbogățit”, a afirmat el joi, în cadrul unei conferințe de presă.

Anterior, președintele american Donald Trump a anunțat vineri că și-a convocat echipa de securitate națională în Situation Room de la Casa Albă pentru a lua o decizie finală cu privire la acordul dintre negociatorii americani și iranieni.

