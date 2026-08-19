Fost diplomat american, despre chestionarul SUA adresat țărilor din NATO: „Pare să vizeze obținerea unui răspuns negativ”

Un chestionar al Pentagonului prin care se solicită aliaților NATO să-și exprime în mod clar sprijinul față de politica externă a SUA pare mai degrabă o încercare de a „demonstra puterea” decât de a încuraja cooperarea, a declarat fostul ambasador al SUA în Polonia, Daniel Fried, pentru TVP World.

Chestionarul, dezvăluit vineri de Bloomberg și descris de unele mass-media drept un „test de loialitate”, solicită aliaților NATO să dea explicații cu privire la sprijinul acordat politicii externe a SUA, inclusiv dacă au permis forțelor americane să utilizeze baze de pe teritoriul lor în timpul războiului cu Iranul.

De asemenea, documentul analizează achizițiile acestora de arme fabricate în SUA. Documentul a fost transmis în contextul în care Pentagonul își reevaluează prezența militară în Europa, iar concluziile ar putea influența locurile în care sunt dislocate forțele și resursele militare americane.

Fried a pus sub semnul întrebării scopul solicitării unor informații pe care Washingtonul le deține deja în mare parte și a afirmat că modul în care a fost formulat chestionarul ar putea îngreuna cooperarea cu aliații.

„Chestionarul ăsta pare să vizeze obținerea unui răspuns negativ”, a spus Fried. „Mi se pare mai degrabă o încercare de a-și demonstra puterea decât de a convinge țările să colaboreze cu noi. Este pur și simplu o practică greșită”.

Fostul ambasador a afirmat că guvernele solicită în mod obișnuit sprijin din partea aliaților lor, dar a susținut că Washingtonul ar trebui să procedeze astfel încât să sporească șansele de cooperare.

„Dacă vrei ca aliații tăi să te ajute, trebuie să le oferi argumente convingătoare pentru a face acest lucru; abia atunci poți obține rezultate bune”, a spus el. „Acest chestionar este, să spunem, cu toată politețea, stângaci”.

În ciuda îngrijorărilor sale, Fried a subliniat că recenta demonstrație de forță militară a NATO în apropierea enclavei Kaliningrad, puternic militarizată, a Rusiei, reprezintă un semnal mult mai liniștitor al angajamentului Washingtonului față de alianță.

Exercițiile au implicat zeci de aeronave NATO, multe dintre ele americane, care au operat în apropierea teritoriului rus situat între Polonia și Lituania, alături de forțele aliate de la sol.

„Pentru mine, asta e cea mai bună veste a săptămânii”, a spus Fried. „Acesta este un semnal adresat Kremlinului că SUA nu se retrag din NATO. Nu își retrag forțele. u vor accepta agresiunea rusă fără să riposteze”.

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Editor : A.M.G.