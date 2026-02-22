Live TV

Fost director al CIA, despre posibilitatea ca eventuale atacuri ale SUA asupra Iranului să ducă la o schimbare de regim: „Nu va ceda”

USA vs Iran
Foto cu caracter ilustrativ.

Fostul director al CIA, David Petraeus, a declarat că, în cazul în care administrația Trump decide să lanseze atacuri asupra Iranului pe fondul tensiunilor și amenințărilor crescânde dintre președintele american și ayatollahul Ali Khamenei, „din păcate, acest lucru nu va duce la schimbarea regimului”, relatează The Hill.

Generalul în retragere a declarat într-un interviu difuzat duminică în emisiunea radio „Cats Roundtable”, moderată de John Catsimatidis, că liderul suprem al Iranului este „un ideolog atât de convins, atât de intransigent, încât pare că nu va ceda în chestiunile cu adevărat importante”, ceea ce îl va determina pe Trump să ia măsuri militare.

„Uite, sincer, sunt total de acord să reducem și mai mult programul de rachete sau să provocăm daune forțelor de securitate, dar trebuie să fim foarte lucizi”, a spus Petraeus. „Din păcate, acest lucru nu va duce la o schimbare de regim”.

Petraeus l-a acuzat pe ayatollahul Khamenei că nu este capabil să „negocieze serios” programul nuclear al țării. Diplomații americani și iranieni au purtat marți negocieri la Geneva, în Elveția, axate pe programul nuclear, fără a ajunge la un acord până duminică dimineața.

Capacitățile nucleare ale Iranului, a spus Petraeus, sunt „atât de amenințătoare pentru partenerii și aliații noștri din regiune, inclusiv Israel, și pentru sprijinul pe care [Iranul] îl acordă acestor proxy-uri ucigașe precum Hezbollah, Hamas, Houthi și miliția șiită din Irak”.

„Așadar, dacă nu va da dovadă de flexibilitate, cred că vor fi ținta unei demonstrații foarte, foarte substanțiale a puterii militare americane”, a adăugat el.

Petraeus a menționat, de asemenea, termenul limită de 10 zile stabilit de cel de-al 47-lea președinte american pentru ca Iranul să încheie un acord cu SUA și să facă „unele concesii serioase, pe care nu au fost dispuși să le facă până acum”.

Joi, liderul de la Casa Albă a avertizat că vor exista „consecințe grave” dacă negocierile eșuează, după ce săptămâna trecută a declarat că va fi „o zi proastă pentru Iran, foarte proastă”.

Cum se pregătește Iranul pentru conflict și cum își planifică supraviețuirea: „Succesiunea poate veni ca o consecință a războiului”

Înțelegere secretă între Iran și Rusia. Moscova s-a angajat să livreze armament de 500 de milioane de euro Teheranului (FT)

