Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament a fost scris având în vedere un caz ca al lui”

Donald Trump. Foto: Profimedia
Fostul director al Agenției Centrale de Informații, John Brennan, s-a alăturat apelurilor tot mai numeroase pentru demiterea președintelui pe motiv că acesta nu este apt pentru funcție, susținând că al 25-lea amendament al Constituției SUA, care se referă la demiterea involuntară din funcție, a fost „scris având în vedere cazul lui Donald Trump”.

Brennan, care a ocupat funcția de șef al agenției de spionaj în timpul președinției lui Barack Obama, a declarat sâmbătă pentru MS Now că recentele remarci instabile ale lui Trump privind distrugerea civilizației iraniene și pericolul pe care îl reprezintă pentru atâtea vieți justifică îndepărtarea sa din Biroul Oval, scrie The Guardian.

„Această persoană este în mod clar dezechilibrată”, a spus el. „Cred că al 25-lea amendament a fost scris având în vedere un caz ca al lui Donald Trump.”

Brennan a adăugat că Trump reprezintă un risc prea mare pentru a i se permite să rămână comandant suprem. El are la dispoziție o putere de foc imensă, inclusiv arsenalul nuclear al SUA.

Comentariile fostului director al CIA îl plasează în prim-planul unei dezbateri tot mai aprinse privind decizia lui Trump de a intra în război cu Iranul și amenințările sale din ce în ce mai violente de a provoca distrugeri în masă în această țară. Pe 7 aprilie, președintele a avertizat că „întreaga civilizație a Iranului va muri în această seară” dacă regimul iranian nu va respecta ultimatumul său – o amenințare care, potrivit lui Brennan, sugera utilizarea capacităților nucleare.

Pe măsură ce Trump și-a intensificat retorica agresivă și plină de injurii, un număr tot mai mare de democrați au răspuns solicitând invocarea celui de-al 25-lea amendament. Măsura, introdusă în Constituția SUA în 1967, permite vicepreședintelui și majorității membrilor cabinetului să îl destituie pe președinte pe motiv că acesta este „incapabil să-și exercite atribuțiile și îndatoririle funcției sale”.

Peste 70 de democrați din Congres au cerut aplicarea amendamentului, potrivit ultimelor date ale NBC News.

Șansele ca acest lucru să se întâmple efectiv sunt aproape de zero, având în vedere loialitatea de neclintit pe care vicepreședintele JD Vance și întregul său cabinet continuă să i-o manifeste lui Trump. Cu toate acestea, îngrijorarea cu privire la limbajul din ce în ce mai încărcat al lui Trump și la amenințările distopice va persista probabil, având în vedere eșecul negocierilor de pace dintre SUA și Iran de sâmbătă, precum și posibilitatea reluării ostilităților.

Comentariile lui Brennan au fost deosebit de frapante, având în vedere că acesta face obiectul unei anchete active din partea Departamentului de Justiție al SUA condus de Trump, ca parte a răzbunării președintelui împotriva celor pe care îi consideră dușmani. Sub presiunea Casei Albe, Departamentul de Justiție i-a supus pe Brennan și pe fostul director al FBI, James Comey, unei anchete penale în luna iulie.

Două luni mai târziu, Comey a fost acuzat de două capete de acuzare, fiind acuzat că a mințit Congresul în timpul mărturiei din 2020 privind ancheta privind interferența Rusiei în alegeri. Un judecător a respins acea acuzare.

Se înțelege că ancheta asupra lui Brennan este în curs. În martie, președintele comisiei judiciare a Camerei Reprezentanților, aliatul lui Trump, Jim Jordan, a afirmat că ancheta „se intensifică”.

