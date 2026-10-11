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Fost emisar al lui Donald Trump, despre acordul SUA - Rusia privind motorina: „Aș analiza motivele ascunse din spatele deciziei”

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Keith Kellogg
Keith Kellogg. Foto: Profimedia
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Din articol
Trump a apărat acordul cu Putin Atacuri, armistițiu energetic și o derogare

Ucraina ar trebui să continue atacurile de lungă distanță împotriva rafinăriilor de petrol rusești, în timp ce propunerea Moscovei de a furniza motorină pe piețele internaționale reprezintă probabil o încercare de a reduce presiunea asupra sectorului său energetic, a declarat generalul în rezervă Keith Kellogg, fostul trimis special al SUA pentru Ucraina, într-un interviu acordat Fox News, relatează Kyiv Post.

Kellogg a afirmat că președintele rus Vladimir Putin are probabil motive ascunse în organizarea livrărilor de motorină către SUA și piețele mondiale, susținând că Moscova încearcă să oprească operațiunile de interdicție ale Ucrainei împotriva infrastructurii sale petrochimice interne.

„I-aș spune lui Vladimir Putin: mulțumesc foarte mult, asta ne ajută cu adevărat. Dar aș analiza motivele ascunse din spatele deciziei sale de a organiza livrări de motorină către SUA și pe piața internațională”, a declarat Kellogg.

Potrivit lui Kellogg, Kremlinul speră că Washingtonul va folosi negocierile diplomatice în curs privind încheierea războiului pentru a exercita presiuni asupra Kievului în vederea suspendării atacurilor. El a adăugat că nu are încredere nici în Putin, nici în Kirill Dmitriev, reprezentantul special al Kremlinului pentru afaceri economice.

„Rușii încearcă să le transmită ucrainenilor și americanilor: ajunge cu atacurile asupra rafinăriilor noastre de petrol”, a spus Kellogg. „Ucrainenii nu vor face asta; vor continua să atace, așa cum se cuvine. Aceasta este o operațiune militară, acesta este un război – iar ei atacă așa cum trebuie”.

Trump a apărat acordul cu Putin

Kellogg a subliniat, de asemenea, diferența fundamentală dintre strategiile de țintire ale Ucrainei și ale Rusiei. El a menționat că forțele ucrainene vizează instalațiile complexului militar-industrial rus, în timp ce forțele ruse atacă infrastructura civilă, inclusiv școli și biserici.

Prin lansarea de atacuri asupra nodurilor industriale din interiorul Rusiei, Ucraina aduce realitatea războiului pe teritoriul rus, a remarcat Kellogg, adăugând că se îndoiește că armata rusă dispune de capacitatea operațională necesară pentru a cuceri restul regiunii Donețk din Ucraina.

Evaluarea lui Kellogg survine pe fondul unei dezbateri tot mai aprinse la Washington, în urma susținerii de către președintele SUA, Donald Trump, a unui acord comercial bilateral cu Putin privind furnizarea de motorină rusă către cumpărători din SUA și din întreaga lume.

Sâmbătă, în cadrul unei declarații adresate jurnaliștilor, Trump a apărat acest acord și l-a criticat pe președintele Volodimir Zelenski, susținând că conducerea ucraineană provoacă perturbări pe piețele mondiale ale transporturilor agricole și comerciale.

„Vrea să creeze probleme lumii întregi și fermierilor noștri cu motorina”, a declarat Trump reporterilor, cu aproximativ o lună înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, în contextul în care prețurile interne ale motorinei depășiseră 6 dolari pe galon.

Liderul de la Casa Albă și-a reiterat apelurile la schimbări politice la Kiev, afirmând că Zelenski a avut ocazii să ajungă la o înțelegere.

„Zelenski ar fi putut pune capăt acestui război de multe, multe ori, dar a ales să nu o facă”, a spus Trump. „Cred că a venit momentul ca Ucraina să aibă un nou președinte”.

Acordul privind motorina a fost anunțat vineri, 9 octombrie, în urma unei convorbiri telefonice între Trump și Putin, care a coincis cu discuțiile multilaterale de la Miami, unde reprezentanții SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit cu negociatorii ucraineni și europeni.

Liderul de la Kiev a descris momentul în care au avut loc consultările de la Miami drept o „perdea de fum” pentru acordul bilateral în domeniul energiei.

Atacuri, armistițiu energetic și o derogare

Conform condițiilor anunțate de Trump, Moscova a acceptat să furnizeze imediat peste 300.000 de tone de motorină, cantitatea urmând să crească la 500.000 de tone în noiembrie și la 1 milion de tone ulterior, livrările viitoare putând ajunge la 3 milioane de tone, în funcție de activitatea rafinăriilor.

Pentru a facilita transporturile, Departamentul Trezoreriei din SUA a emis o licență generală temporară care autorizează tranzacțiile cu motorină rusească până la 7 aprilie 2027.

Derogarea a fost acordată cu puțin timp înainte ca administrația să pună în aplicare sancțiunile prevăzute de Legea Lindsey O. Graham privind sancționarea Rusiei și Iranului din 2026, care impune tarife și sancțiuni cumpărătorilor de petrol rusesc.

Infrastructura energetică rămâne un punct central al conflictului. Atacurile cu drone ucrainene au avariat unitățile principale de distilare și rafinare din întreaga Rusie, punând în stare de inactivitate aproximativ 40% din capacitatea de rafinare a Rusiei și obligând Moscova să adopte interdicții interne de export al combustibililor.

În timp ce Washingtonul a îndemnat Kievul să înceteze unilateral atacurile asupra rafinăriilor rusești pentru a stabiliza prețurile de referință ale combustibililor pentru consumatori, oficialii ucraineni au respins această cerere.

Kievul a propus un armistițiu energetic reciproc – acceptând să oprească atacurile asupra rafinăriilor numai dacă Rusia încetează atacurile împotriva rețelei electrice și a centralelor termice din Ucraina – un cadru care nu a fost adoptat de Moscova și nici inclus în acordul comercial al Casei Albe.

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Editor : A.M.G.

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