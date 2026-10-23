Foşti oficiali FBI, acuzaţi că au minţit în Congres cu privire la anchetele care îl vizau pe Hunter Biden

Departamentul de Justiţie american a pus sub acuzare doi foşti oficiali de rang înalt din cadrul FBI pentru că au minţit în Congresul SUA cu privire la informaţiile pe care le deţineau despre anchetele care îl vizau pe Hunter Biden, fiul fostului preşedinte Joe Biden, potrivit unor documente judiciare făcute publice vineri, relatează Reuters.

Nikki Floris, 46 de ani, şi Bradley Benavides, 56 de ani, care au deţinut funcţii de conducere în cadrul departamentului de contraspionaj al FBI, au fost puşi sub acuzare de un tribunal federal din Washington.

Ei ar fi indus în eroare o comisie a Camerei Reprezentanţilor cu privire la rolul unui grup operativ al FBI, specializat în combaterea influenţelor străine, în cadrul anchetelor care îl vizau pe Hunter Biden, potrivit plângerii penale.

Floris şi Benavides au deţinut funcţii de conducere în cadrul acestui grup operativ al FBI, o unitate menită să contracareze tentativele de a influenţa alegerile din SUA, desfiinţat în timpul celei de-a doua administraţii Trump după ce a fost criticată de republicani.

Cei doi oficiali au informat doi senatori republicani în 2020, avertizându-i cu privire la îngrijorările serviciilor de informaţii americane conform cărora unele acuzaţii la adresa lui Hunter Biden făceau parte dintr-o operaţiune rusă de influenţă, potrivit unor relatări anterioare din presă.

Vineri, avocaţii lui Floris au condamnat acest caz, descriindu-l drept cel mai recent dintr-o serie de urmăriri penale motivate politic, iniţiate de Departamentul de Justiţie în timpul administraţiei Trump, notează Reuters, citată de Agerpres.

„Faptul că cineva minte Congres loveşte chiar în inima sistemului nostru democratic; însă, atunci când agenţi de rang înalt din cadrul FBI mint în Congres, crezând că sunt mai presus de lege, a sosit momentul ca asupra lor să se abată braţul justiţiei”, a scris Jeanine Pirro, procuror federal pentru Districtul Columbia, într-o postare pe reţelele sociale.

Editor : Liviu Cojan