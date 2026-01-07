Fostul ambasador SUA la NATO afirmă că Trump rămâne angajat în problema Ucrainei. „Războiul continuă pentru că Putin vrea asta”

Fostul ambasador al SUA la NATO, Kurt Volker, a respins marți, într-un interviu acordat DW, sugestiile potrivit cărora Statele Unite se pregătesc să abandoneze Kievul.

„Nu cred că președintele [Donald] Trump va renunța la Ucraina”, a spus Volker, adăugând că Trump a făcut din încheierea războiului o prioritate de la revenirea la putere, în timp ce a îndemnat Europa să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru problemele de securitate europene.

Volker, care a ocupat funcția de reprezentant special al SUA pentru Ucraina în timpul primei administrații Trump, a indicat apelurile lui Trump către țările europene de a crește cheltuielile pentru apărare și de a cumpăra arme americane pentru Ucraina ca dovadă a presiunii exercitate asupra aliaților pentru a face mai mult.

El a spus că summitul așa-numitei „Coaliții de voință” a demonstrat că Europa răspunde la acest apel.

„Războiul din Ucraina continuă din cauza lui Putin”

Trump a afirmat în repetate rânduri că dorește încheierea rapidă a războiului, a spus Volker, dar conflictul continuă deoarece președintele rus Vladimir Putin crede că încă poate învinge.

„Realitatea este că acest război continuă pentru că Putin dorește acest lucru”, a spus Volker. „Până acum, nimic nu l-a convins că nu va reuși niciodată. Așadar, el continuă să încerce.”

El a spus că este necesar să se intensifice sprijinul militar pentru Ucraina și să se înăsprească presiunea financiară asupra Rusiei, inclusiv prin reducerea veniturilor din petrol și gaze, pentru a-l forța pe Putin să accepte un armistițiu.

„Îl putem convinge că nu merită efortul”, a spus el.

„Ucraina face parte din Europa”

Volker a abordat și recentele acțiuni ale SUA în Venezuela și a remarcat că acest lucru l-ar putea influența pe Putin să „afirme că Ucraina face parte din sfera de interes a Rusiei”, similar cu afirmația lui Trump privind influența în emisfera vestică.

El a spus că astfel de idei trebuie respinse, deoarece Ucraina „face în mod clar parte din Europa”.

„Este un stat independent, suveran și nu ceva ce poate fi împărțit”, a spus el.

Privind în viitor, Volker a spus că Ucraina rămâne o prioritate cheie pentru Trump, deoarece președintele SUA dorește să reușească să aducă pacea în Ucraina.

Volker a spus că Trump dorește „să obțină meritul pentru asta, similar cu modul în care simte că a adus pacea în Gaza și a pus capăt războiului, sau că a pus capăt războiului dintre India și Pakistan”.

Editor : Sebastian Eduard