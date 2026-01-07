Live TV

Fostul ambasador SUA la NATO afirmă că Trump rămâne angajat în problema Ucrainei. „Războiul continuă pentru că Putin vrea asta”

Data publicării:
Kurt Volker
Kurt Volker. Foto: Profimedia
Din articol
„Războiul din Ucraina continuă din cauza lui Putin” „Ucraina face parte din Europa”

Fostul ambasador al SUA la NATO, Kurt Volker, a respins marți, într-un interviu acordat DW, sugestiile potrivit cărora Statele Unite se pregătesc să abandoneze Kievul.

„Nu cred că președintele [Donald] Trump va renunța la Ucraina”, a spus Volker, adăugând că Trump a făcut din încheierea războiului o prioritate de la revenirea la putere, în timp ce a îndemnat Europa să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru problemele de securitate europene.

Volker, care a ocupat funcția de reprezentant special al SUA pentru Ucraina în timpul primei administrații Trump, a indicat apelurile lui Trump către țările europene de a crește cheltuielile pentru apărare și de a cumpăra arme americane pentru Ucraina ca dovadă a presiunii exercitate asupra aliaților pentru a face mai mult.

El a spus că summitul așa-numitei „Coaliții de voință” a demonstrat că Europa răspunde la acest apel.

„Războiul din Ucraina continuă din cauza lui Putin”

Trump a afirmat în repetate rânduri că dorește încheierea rapidă a războiului, a spus Volker, dar conflictul continuă deoarece președintele rus Vladimir Putin crede că încă poate învinge.

„Realitatea este că acest război continuă pentru că Putin dorește acest lucru”, a spus Volker. „Până acum, nimic nu l-a convins că nu va reuși niciodată. Așadar, el continuă să încerce.”

El a spus că este necesar să se intensifice sprijinul militar pentru Ucraina și să se înăsprească presiunea financiară asupra Rusiei, inclusiv prin reducerea veniturilor din petrol și gaze, pentru a-l forța pe Putin să accepte un armistițiu.

„Îl putem convinge că nu merită efortul”, a spus el.

„Ucraina face parte din Europa”

Volker a abordat și recentele acțiuni ale SUA în Venezuela și a remarcat că acest lucru l-ar putea influența pe Putin să „afirme că Ucraina face parte din sfera de interes a Rusiei”, similar cu afirmația lui Trump privind influența în emisfera vestică.

El a spus că astfel de idei trebuie respinse, deoarece Ucraina „face în mod clar parte din Europa”.

„Este un stat independent, suveran și nu ceva ce poate fi împărțit”, a spus el.

Privind în viitor, Volker a spus că Ucraina rămâne o prioritate cheie pentru Trump, deoarece președintele SUA dorește să reușească să aducă pacea în Ucraina.

Volker a spus că Trump dorește „să obțină meritul pentru asta, similar cu modul în care simte că a adus pacea în Gaza și a pus capăt războiului, sau că a pus capăt războiului dintre India și Pakistan”.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
2
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Tomio Okamura
3
30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
4
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
donald trump
5
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei
Lukoil Bulgaria
Două companii americane oferă 22 miliarde de dolari pentru activele internaţionale ale Lukoil (FT)
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA au preluat controlul asupra unei nave din flota-fantomă a lui Putin
donald trump
Un fost înalt oficial european, acuze grave la adresa lui Trump. „Spre ce fel de lume ne îndreptăm?”
Vladimir Putin și Donald Trump
În primul mandat al lui Trump, Rusia ar fi propus un „troc” cu SUA: Venezuela contra Ucraina, spune o fostă consilieră de la Casa Albă
Recomandările redacţiei
H225M Caracal
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal...
BRASOV - PLATA TAXE - 08 IAN 2024
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului...
petrolier marinero-sua-capturare
Primele imagini cu operațiunea SUA de capturare a navei din flota...
raw centru detentie buzias fara sursa 070126_00451
Caz revoltător într-un centru educativ din Timiș. Doi gardieni...
Ultimele știri
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, avertizează: SUA vor vinde petrol venezuelean „pe termen nelimitat”
Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume. Producătorul american de cipuri a detronat Apple
Ungaria critică propunerile postbelice ale Coaliției Voinței: „Europa de Vest creează riscul unui război direct cu Rusia”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
Dosarul lui George Simion, repartizat chiar surorii sale, la Curtea de Apel București. Retrageri în lanț ale...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cât de bun este, de fapt, Daniel Paraschiv, atacantul transferat de Rapid. Ce rating are în EA SPORTS FC 26...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Ce înseamnă SMS: puţini mai ştiu de la ce vine prescurtarea
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Ce lovitură: a zis ”DA” pentru transferul lui Octavian Popescu!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...