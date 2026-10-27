Fostul director FBI James Comey a fost pus sub acuzare a treia oară. „S-au întors”

Fostul director al FBI James Comey a fost inculpat luni de Departamentul de Justiție pentru că ar fi scurs informaţii clasificate secret de stat. Aceasta este a treia procedură judiciară intentată împotriva acestui critic al preşedintelui Donald Trump.

Departamentul de Justiţie (DoJ) îl acuză pe James Comey, 65 de ani, că a difuzat această informaţie unei „persoane care nu era autorizată să o primească” în octombrie 2016, pe când conducea FBI, potrivit unor documente judiciare făcute publice luni, scrie Agerpres, preluând AFP.

El ar fi ordonat unei persoane neidentificate să „divulge unui jurnalist informaţii ce ţin de apărarea naţională”.

„S-au întors”, a ironizat James Comey într-un videoclip publicat pe platforma Substack.

„Ar fi fost aproape amuzant dacă nu ar fi vorba despre un abuz atât de înfiorător din partea Departamentului de Justiţiei”, a denunţat el, afirmând că este „nevinovat”.

„În continuare nu mă tem de aceşti oameni şi cred în continuare în independenţa puterii judiciare federale”, a mai afirmat fostul şef al FBI.

Într-un comunicat transmis presei americane, avocatul său, Patrick Fitzgerald, a afirmat că aceste acuzaţii au fost deja analizate în timpul primului mandat al lui Donald Trump şi că „guvernul a stabilit că nu trebuie reţinută nicio acuzaţie împotriva nimănui”.

Al treilea caz împotriva lui Comey

Documentele judiciare au fost făcute publice la doar câteva ore după o decizie de justiţie favorabilă fiicei lui James Comey, Maurene Comey.

Un magistrat din New York a decis că această fostă procuroare, implicată în ancheta privind cazul Epstein, a fost concediată ilegal de către administraţia Trump.

James Comey a mai fost inculpat în septembrie 2025 pentru că a minţit sub jurământ în faţa Congresului.

Procedura fusese în cele din urmă anulată de o judecătoare federală, din cauza numirii ilegale, în opinia sa, a procuroarei care a declanşat aceste urmăriri penale.

El a fost dat din nou în judecată în aprilie 2026, fiind acuzat că l-a ameninţat cu moartea pe Donald Trump într-o postare pe Instagram.

În acea fotografie, retrasă ulterior, nişte scoici formau mesajul „86 47” în nisip, primul număr fiind uneori utilizat pentru a semnifica dorinţa de a ucide pe cineva, iar al doilea putându-se referi la Donald Trump, al 47-lea preşedinte al Statelor Unite.

Editor : B.P.