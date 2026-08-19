Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mîhailo Fedorov, ia în calcul o vizită în SUA în urma criticilor la adresa sistemului politic

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mîhailo Fedorov, ia în calcul o vizită în Statele Unite, posibil chiar săptămâna viitoare, au declarat pentru Kyiv Independent oficiali americani și ucraineni familiarizați cu situația. Posibila deplasare are loc în contextul în care Fedorov a devenit un critic tot mai vocal al modului în care funcționează sistemul politic ucrainean în timpul războiului și a cerut recent găsirea unei soluții pentru organizarea de alegeri.

Posibila vizită survine într-un moment în care Fedorov s-a impus ca un critic tot mai vocal al sistemului politic ucrainean în timpul războiului. Pe 18 august, fostul ministru a cerut găsirea unei modalități prin care Ucraina să poată restabili un proces democratic deplin în timp ce conflictul continuă, pledând pentru organizarea de alegeri.

Nu este clar, deocamdată, cu cine intenționează Fedorov să se întâlnească în Statele Unite. El a rămas însă în contact strâns cu Elon Musk, directorul general al SpaceX, în legătură cu posibila utilizare a terminalelor Starlink pentru contracararea sistemelor de rachete balistice desfășurate pe teritoriul Rusiei.

Fedorov nu a răspuns solicitării de a comenta informațiile. Biroul președintelui ucrainean a declarat că nu are cunoștință despre astfel de planuri.

Un fost ministru cu o influență importantă

Fedorov a devenit unul dintre cei mai populari oficiali guvernamentali ai Ucrainei în timpul mandatului său, coordonând reforme importante și inițiative menite să consolideze capacitățile armatei.

Propunerile sale au beneficiat de sprijinul unei părți importante a populației, ceea ce a făcut ca demiterea sa de către președintele Volodimir Zelenski, la jumătatea lunii iulie, să fie o surpriză pentru o parte a opiniei publice.

Zelenski nu a oferit o explicație detaliată pentru demiterea lui Fedorov, invocând în schimb existența unor neînțelegeri între fostul ministru al Apărării și comandantul-șef de atunci, Oleksandr Sîrski.

Pe 21 iulie, Zelenski a declarat că i-a oferit lui Fedorov „o funcție importantă în guvern”, care ar fi urmat să se concentreze pe consolidarea sectorului tehnologic al Ucrainei.

Potrivit unei persoane apropiate președintelui ucrainean, propunerea prevedea fie numirea lui Fedorov în funcția de vicepremier responsabil pentru inovații militare, fie numirea sa la conducerea Ukroboronprom, conglomeratul de stat ucrainean din domeniul apărării.

Fedorov ar fi respins ambele variante, dorind să revină doar în funcția de ministru al Apărării.

Fedorov cere alegeri în timpul războiului

Pe 18 august, Zelenski l-a nominalizat oficial pe ministrul interimar al Apărării, Yevhen Khmara, pentru ocuparea permanentă a funcției, după luni de proteste în care s-a cerut revenirea lui Fedorov.

Parlamentul ucrainean a aprobat candidatura lui Khmara pe 19 august.

La câteva ore după nominalizare, Fedorov a publicat un mesaj video în care a cerut instituirea unui „mecanism legal, sigur și realist” pentru organizarea alegerilor în timpul războiului.

El a susținut că un asemenea sistem ar trebui să garanteze dreptul de vot al militarilor, al ucrainenilor aflați în străinătate și al persoanelor care trăiesc în regiunile aflate în apropierea frontului.

Fostul ministru a cerut, de asemenea, o mai mare responsabilitate din partea guvernului. În opinia sa, oficialii cărora le sunt încredințate funcții publice, autoritate sau fonduri de stat trebuie să prezinte rezultate și să explice public deciziile pe care le iau.

Critici privind corupția și gestionarea fondurilor

Fedorov a criticat, de asemenea, corupția și ineficiența birocratică în timpul războiului.

El a avertizat că utilizarea abuzivă a fondurilor destinate apărării poate afecta direct capacitatea Ucrainei de a continua lupta, deoarece privează forțele armate de resurse esențiale, precum drone, muniție, sisteme de război electronic și vehicule.

Eventuala vizită în Statele Unite ar putea reprezenta, astfel, prima deplasare externă importantă a lui Fedorov după plecarea sa din funcția de ministru al Apărării și ar avea loc într-un moment în care acesta își conturează un rol politic distinct, în afara actualei conduceri de la Kiev.

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Editor : C.A.