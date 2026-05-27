Fostul procuror general al SUA, numit de Trump într-o nouă funcție. „Pam a fost un membru extrem de valoros al echipei”

Fostul procuror general al SUA Pam Bondi a fost numit de preşedintele Donald Trump într-un comitet consultativ dedicat politicii în domeniul inteligenţei artificiale.

Pam Bondi, pe care Trump a demis-o din funcţia de procuror general luna trecută, va face parte din Consiliul Prezidenţial de Consilieri pentru Ştiinţă şi Tehnologie (PCAST), potrivit Axios, preluată de News.ro.

Comitetul este prezidat de fostul consilier al Casei Albe pentru IA, David Sacks, şi de consilierul ştiinţific al Casei Albe, Michael Kratsios.

De asemenea, include peste o duzină de directori din domeniul tehnologiei, printre care cofondatorul Nvidia, Jensen Huang, CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, şi cofondatorul Oracle, Larry Ellison.

Bondi va avea sarcina de a facilita coordonarea între guvern şi giganţii din domeniul tehnologiei din cadrul comitetului.

„Pam a fost un membru extrem de valoros al echipei preşedintelui şi sunt încântat pentru ea şi pentru noi toţi că va rămâne implicată în abordarea unora dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă administraţia”, a declarat vicepreşedintele JD Vance într-un comunicat.

Bondi va îndeplini, de asemenea, un rol consultativ nou înfiinţat în domeniul infrastructurii naţionale.

Potrivit unei surse, Bondi a fost diagnosticată cu cancer tiroidian la scurt timp după ce a părăsit Departamentul de Justiţie.

Ea a urmat un tratament şi se află în recuperare.

În 2 aprilie, preşedintele SUA, Donald Trump, a demis-o pe Pam Bondi din funcţia de procuror general, ca urmare a frustrării crescânde faţă de performanţele acesteia, inclusiv modul în care a gestionat dosarele de anchetă legate de defunctul finanţist şi infractor sexual Jeffrey Epstein.

