Live TV

Fostul secretar al Armatei SUA: „Trump și-a început al doilea mandat cu o armată extrem de slab pregătită pentru războiul modern”

Data publicării:
Dan Driscoll
Dan Driscoll şi-a prezentat demisia. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Fostul secretar al Armatei SUA, Dan Driscoll, consideră că există deficiențe semnificative în ceea ce privește capacitatea armatei americane de a se adapta la războiul modern, în comparație cu inovațiile rapide ale Ucrainei, a declarat acesta într-un interviu acordat Rolling Stone, publicat pe 4 octombrie, relatează Kyiv Independent.

„Când vedeai care era bugetul Ucrainei și cât de mic era în comparație cu al nostru și cum, în ciuda acestui fapt, ei dispuneau de arme de război mai performante, asta a fost un semnal de alarmă”, a declarat Driscoll în primul său interviu de după demisia sa din 31 august, în urma unor presupuse tensiuni cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

„Într-un fel, a fost umilitor să văd cât de repede se poate schimba o națiune atunci când este nevoie”, a adăugat Driscoll, care a lăudat de mult timp progresele Ucrainei în domeniul tehnologiei dronelor și a vizitat țara în 2025 în cadrul negocierilor de pace conduse de Washington.

Pe durata mandatului său la Casa Albă, Driscoll a fost un susținător fervent al modernizării Armatei SUA prin investiții în sisteme de combatere a dronelor și prin crearea Batalionului de asalt fără pilot, o unitate de 600 de soldați care punea accentul pe utilizarea dronelor și care a colaborat cu consilieri ucraineni.

Cu toate acestea, se pare că planurile ambițioase de modernizare ale lui Driscoll s-au lovit de opoziția lui Hegseth.

„Odată ce el (Hegseth) ia o decizie, nu mai pot face nimic în privința asta”, a spus Driscoll. „Nu e neapărat să-mi placă”, a adăugat el.

Cei doi oficiali au promovat viziuni diferite privind consolidarea Armatei SUA. În timp ce Driscoll s-a concentrat pe adaptarea la noile realități ale războiului modern, Hegseth a promovat o „cultură a războinicului” axată pe metode mai tradiționale, precum pregătirea fizică a soldaților.

După plecarea lui Driscoll de la Casa Albă, Armata SUA a ordonat Batalionului de asalt fără pilot să revină la statutul de unitate standard de infanterie aeropurtată.

„Președintele Trump și-a început al doilea mandat cu o armată care era extrem de slab pregătită pentru războiul modern”, a declarat Driscoll.

„Mi-am perceput rolul ca fiind acela de a-i susține cu toată puterea pe liderii pe care îi consideram buni”, a adăugat el.

Citește și:

Istoria neagră a militarilor SUA în Japonia: arestarea unui pușcaș marin american pentru crimă reaprinde protestele în Okinawa

Pete Hegseth: „Voi curăța armata de grași, bărboși și ciudați”. Secretarul de război al SUA caută „cowboy patrioți”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Medvedev
1
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă ca a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru...
nicusor dan profimedia
2
Nicușor Dan face a patra nominalizare de premier. Condițiile imposibile puse de partide...
Sediul central al PSD din București.
3
Tensiuni în PSD Buzău. Liderul filialei îi cere edilului să termine proiectele începute...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
4
Băsescu: AUR și-a terminat potențialul de creștere și o s-o ia în jos. Va trebui să dea...
Artificial Intelligence
5
Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind...
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
Digi Sport
Surpriză: decizia luată de Florin Răducioiu, a doua zi după ce s-a căsătorit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. Marine arrested over Okinawa murder in Japan
Istoria neagră a militarilor SUA în Japonia: arestarea unui pușcaș marin american pentru crimă reaprinde protestele în Okinawa
Pentagon State of Force
Pete Hegseth: „Voi curăța armata de grași, bărboși și ciudați”. Secretarul de război al SUA caută „cowboy patrioți”
Elon Musk.
Elon Musk va avea un rol crucial în ce privește viitorul războiului, dezvăluie șeful Pentagonului
secretarul de razboi
Secretarul de Război continuă să înlăture generali și amirali de la vârful armatei SUA. „Nu mai suntem departamentul woke”
Pete Hegseth
Șeful Pentagonului va reduce numărul generalilor și amiralilor în încercarea de a reorganiza eșaloanele superioare ale Armatei
Recomandările redacţiei
nicusor dan consultari cotroceni
A patra desemnare. Nicușor Dan consultă partidele la Palatul...
navă lovită platforma pescarus
Misiune de salvare în zona Platformei Pescăruș. O navă turcească cu...
un sustinator al lui georgescu cu un steag in mana
Scandal în fața DIICOT după audierea socrului lui Georgescu. Un...
JURNAL ORA 13 CF 051026_40068
Csoma Botond exclude intrarea UDMR la guvernare alături de PSD. Ce...
Ultimele știri
Marcel Ciolacu speră că săptămâna aceasta să avem premier: „Am văzut că se face o politică de gherilă în România”
Sorin Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „Ne dorim să fim parte a soluției. Nu avem linii roșii pe care alții le au”
„Macronomics” se încheie: de la revoluția economică promisă la criza datoriilor. Cum a ajuns Franța lui Macron „veriga slabă” a Europei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, abdomen sculptat la 41 de ani. Imaginile care au toate șansele să-i lase pe fani cu gura...
Cancan
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l!
Fanatik.ro
Ruptura neştiută Bogdan Stelea – Gică Hagi. Ce se ascunde în spatele criticilor dure ale lui „Arnold” la...
editiadedimineata.ro
Președintele Argentinei a publicat peste 35 de mesaje pe zi împotriva presei
Fanatik.ro
„Dacă fanii vor fluiera, Hagi își va da demisia de la națională”. Verdict tare înainte de România – Suedia...
Adevărul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe...
Playtech
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani
Digi FM
Țara europeană, iubită de români, care oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac, lovitură de proporții: complexul care promite să schimbe sportul românesc: "Se lucrează în ritm...
Pro FM
Cum arată Cristina Rus la 45 de ani. A dispărut de ani buni din showbiz, dar s-a revăzut cu Andreea Bănică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre marile eșecuri ale anului. Filmul lui Tom Cruise, „Digger”, încasări dezastruoase în primul...
Adevarul
Rusia amenință cu un „război spațial la scară largă" dacă Occidentul blochează constelația rusă Rassvet
Newsweek
Fostul judecător CCR Lăzăroiu, panicat că nu mai sunt bani de pensii. El are o pensie specială de 10.000 euro
Digi FM
"Copii de 13-14 ani pe teren, părinţi care se iau la bătaie pe margine". Conflict în tribune între părinți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Demi Moore rupe tăcerea după 30 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a primit salariul record pentru...
UTV
Ilona Brezoianu a postat un meaj dur pentru Ian dupǎ ce a urinat pe scenă. „Ești caracter 0 barat”