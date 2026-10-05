Fostul secretar al Armatei SUA: „Trump și-a început al doilea mandat cu o armată extrem de slab pregătită pentru războiul modern”

Fostul secretar al Armatei SUA, Dan Driscoll, consideră că există deficiențe semnificative în ceea ce privește capacitatea armatei americane de a se adapta la războiul modern, în comparație cu inovațiile rapide ale Ucrainei, a declarat acesta într-un interviu acordat Rolling Stone, publicat pe 4 octombrie, relatează Kyiv Independent.

„Când vedeai care era bugetul Ucrainei și cât de mic era în comparație cu al nostru și cum, în ciuda acestui fapt, ei dispuneau de arme de război mai performante, asta a fost un semnal de alarmă”, a declarat Driscoll în primul său interviu de după demisia sa din 31 august, în urma unor presupuse tensiuni cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

„Într-un fel, a fost umilitor să văd cât de repede se poate schimba o națiune atunci când este nevoie”, a adăugat Driscoll, care a lăudat de mult timp progresele Ucrainei în domeniul tehnologiei dronelor și a vizitat țara în 2025 în cadrul negocierilor de pace conduse de Washington.

Pe durata mandatului său la Casa Albă, Driscoll a fost un susținător fervent al modernizării Armatei SUA prin investiții în sisteme de combatere a dronelor și prin crearea Batalionului de asalt fără pilot, o unitate de 600 de soldați care punea accentul pe utilizarea dronelor și care a colaborat cu consilieri ucraineni.

Cu toate acestea, se pare că planurile ambițioase de modernizare ale lui Driscoll s-au lovit de opoziția lui Hegseth.

„Odată ce el (Hegseth) ia o decizie, nu mai pot face nimic în privința asta”, a spus Driscoll. „Nu e neapărat să-mi placă”, a adăugat el.

Cei doi oficiali au promovat viziuni diferite privind consolidarea Armatei SUA. În timp ce Driscoll s-a concentrat pe adaptarea la noile realități ale războiului modern, Hegseth a promovat o „cultură a războinicului” axată pe metode mai tradiționale, precum pregătirea fizică a soldaților.

După plecarea lui Driscoll de la Casa Albă, Armata SUA a ordonat Batalionului de asalt fără pilot să revină la statutul de unitate standard de infanterie aeropurtată.

„Președintele Trump și-a început al doilea mandat cu o armată care era extrem de slab pregătită pentru războiul modern”, a declarat Driscoll.

„Mi-am perceput rolul ca fiind acela de a-i susține cu toată puterea pe liderii pe care îi consideram buni”, a adăugat el.

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Editor : A.M.G.