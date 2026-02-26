Fostul șef al Trezoreriei SUA Larry Summers demisionează de la Harvard pe fondul legăturilor sale cu Epstein

Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA și fost președinte al Universității Harvard, a anunțat că se retrage din activitatea didactică la finalul anului universitar, pe fondul controverselor generate de corespondența sa cu Jeffrey Epstein, documente făcute publice recent de Congresul american, potrivit Reuters.

„Am luat dificila decizie de a mă retrage din funcția de profesor la Harvard la finalul acestui an universitar”, a declarat Summers într-un comunicat.

Summers, fost președinte al Universității Harvard, s-a aflat sub presiune după ce Comisia pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților SUA a publicat documente care detaliază o corespondență personală continuă între acesta și Epstein. Nu au apărut dovezi privind vreo faptă ilegală comisă de Summers.

În noiembrie, Summers și-a întrerupt activitățile didactice la Harvard și s-a retras temporar din funcția de director al unui program de business și guvernare din cadrul universității, după ce instituția a anunțat că va analiza situația persoanelor menționate în documentele legate de Epstein.

„În legătură cu analiza în curs realizată de Universitate privind documentele referitoare la Jeffrey Epstein, publicate recent de guvern, decanul Harvard Kennedy School, Jeremy Weinstein, a acceptat demisia profesorului Lawrence H. Summers din funcția de co-director al Mossavar-Rahmani Center for Business and Government”, a declarat purtătorul de cuvânt al Harvard, Jason Newton, într-un comunicat.

Newton a precizat că Summers va rămâne în concediu până la retragerea sa oficială din funcțiile academice și din corpul profesoral al universității, la finalul anului universitar.

De asemenea, Summers a demisionat în noiembrie din consiliul de administrație al OpenAI, compania care dezvoltă instrumentul de inteligență artificială ChatGPT, după ce Harvard a anunțat declanșarea analizei interne.

La acel moment, Summers a declarat că este „profund rușinat” de acțiunile sale și a afirmat că se va retrage din angajamentele publice pentru a „repara relațiile cu persoanele cele mai apropiate”.

Editor : Ș.A.