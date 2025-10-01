Live TV

Frică, laude şi tăcere - reacţii la întâlnirea lui Trump cu generalii americani

Data publicării:
donald trump sustine un discurs in fata generalilor
Foto: Profimedia

Discursurile preşedintelui american Donald Trump şi al secretarului apărării Pete Hegseth la o reuniune rară a liderilor militari americani au fost întâmpinate cu critici aspre din partea democraţilor, cu laude din partea republicanilor şi cu o reacţie discretă până acum din partea oficialilor militari înşişi, relatează Reuters.

Vorbind în faţa a sute de generali şi amirali americani într-un auditoriu plin în Quantico, Virginia, Hegseth le-a spus comandanţilor că ar trebui să demisioneze dacă nu-i susţin agenda. El i-a criticat, de asemenea, pe „generalii graşi”, spunând că trupele ar trebui să fie într-o formă fizică mai bună, criticând în acelaşi timp iniţiativele de diversitate.

Hegseth a acţionat cu o viteză uimitoare pentru a remodela Departamentul Apărării, concediind generali şi amirali de rang înalt, în încercarea de a pune în aplicare agenda de securitate naţională a lui Trump şi de a elimina iniţiativele de diversitate pe care le consideră discriminatorii.

Armata SUA ar trebui să fie apolitică, loială Constituţiei SUA şi independentă de orice partid sau mişcare politică, notează Reuters, citată de News.ro.

În timpul discursului său de peste o oră, care a abordat toate subiectele, de la tarife la arme nucleare, Trump şi-a apărat multe dintre politicile sale şi a spus că armata ar trebui să se folosească de desfăşurările decise în oraşele americane ca „terenuri de antrenament”.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, un democrat al cărui nume a fost vehiculat ca posibil candidat la preşedinţie în 2028, a spus că discursul ar trebui să-i îngrozească pe oameni. „A declara război oraşelor naţiunii noastre şi a folosi trupele noastre ca pioni politici este ceea ce fac dictatorii. Acest om nu se preocupă de nimic altceva decât de propriul ego şi putere”, a postat Newsom pe X.

Trump a anunţat planuri de a trimite trupe ale Gărzii Naţionale la Portland, Oregon, şi a trimis deja Garda şi puşcaşi marini în serviciu activ la Los Angeles, în ciuda protestelor oficialilor locali.

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, un democrat al cărui stat urmează să primească trupe ale Gărzii Naţionale, a avut şi el o reacţie dură. „Trupele noastre şi naţiunea noastră merită mai mult decât să te comporţi ca un tiran mărunt”, a spus el.

Democratul cu funcţia cea mai înaltă din Comitetul Forţelor Armate, senatorul Jack Reed, a criticat discursul ca fiind „o demonstraţie periculoasă şi costisitoare de iresponsabilitate din partea administraţiei Trump”. 

Nu este clar cât a costat evenimentul. Acesta a necesitat ca liderii militari să sosească cu avionul din întreaga lume şi asta chiar înainte de o potenţială blocare a activităţii guvernului (shutdown) din cauza unei paralizii bugetare.

În timpul evenimentului, au existat puţine reacţii vizibile din partea generalilor şi amiralilor care au participat la eveniment – aceştia rămânând în mare parte tăcuţi.

Oficialii militari americani de rang înalt au părăsit sala după discursul lui Trump şi mulţi se vor grăbi să se întoarcă la posturile lor.

Până în prezent, nu au existat reacţii semnificative din partea oficialilor în uniformă care au participat.

Însă unii legislatori republicani au avut o opinie pozitivă.

Congresmanul republican August Pfluger a declarat că discursul lui Hegseth a fost „inspiraţional” şi i-a încurajat pe toţi americanii să îl vizioneze.

Senatorul Lindsey Graham, un aliat de lungă durată al lui Trump, a spus că Trump a adus laude binemeritate armatei. „Este o gură de aer proaspăt să vezi un comandant suprem exprimându-şi mândria nesfârşită faţă de armata noastră şi fiind puternic fără ezitare”, a spus Graham.

