Furtuna din SUA a lăsat peste 180.000 de gospodării fără curent electric. Mii de zboruri anulate

Furtuna de zăpadă a paralizat activitatea în Statele Unite. Foto: Profimedia
„Impact paralizant” Zboruri anulate Populația, sfătuită să facă provizii

Peste 4.000 de zboruri au fost anulate, sâmbătă, în SUA, înaintea unei furtuni-monstru de iarnă, care a întrerupt deja alimentarea cu energie electrică a peste 180.000 de consumatori, până în Texas, şi ameninţă să paralizeze statele din est cu ninsori abundente.

Meteorologii au anunţat că zăpada, lapoviţa şi ploaia îngheţată, însoţite de temperaturi extrem de scăzute, vor afecta două treimi din estul ţării duminică şi până săptămâna viitoare, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Preşedintele Donald Trump a calificat furtunile drept „istorice” şi a aprobat, sâmbătă, declaraţii federale privind starea de urgenţă în Carolina de Sud, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina de Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana şi Virginia de Vest.

„Vom continua să monitorizăm situaţia şi să păstrăm legătura cu toate statele aflate în calea acestei furtuni. Aveţi grijă şi staţi la căldură”, a scris Trump, într-o postare pe Truth Social.

17 state şi Districtul Columbia au declarat stare de urgenţă meteorologică, a anunţat Departamentul Securităţii Interne.

„Avem zeci de mii de oameni în statele afectate din sud care au rămas fără energie electrică. Echipele de utilităţi lucrează pentru a restabili alimentarea cât mai repede posibil”, a declarat, sâmbătă după-amiază, secretarul DHS, Kristi Noem.

„Impact paralizant”

Numărul întreruperilor de curent a continuat să crească. La ora 22:17 EST, peste 180.000 de clienţi din SUA nu aveau curent electric, majoritatea dintre ei în Louisiana şi Texas, potrivit PowerOutage.us.

Sâmbătă, Departamentul Energiei al SUA a declarat că a emis un ordin de urgenţă prin care autorizează Consiliul pentru Fiabilitatea Electrică din Texas să utilizeze resurse de generare de rezervă în centrele de date şi alte facilităţi importante, cu scopul de a limita întreruperile de curent în stat.

Serviciul Naţional de Meteorologie al SUA a avertizat asupra unei furtuni de iarnă neobişnuit de extinse şi de lungă durată, care va aduce acumulări masive de gheaţă în sud-estul SUA, unde se pot aştepta „impacturi paralizante, chiar catastrofale la nivel local”.

Meteorologii au prevăzut temperaturi minime record şi vânt periculos de rece, care vor ajunge până luni în regiunea Great Plains din SUA.

Zboruri anulate

Până la ora 22:21 EST, peste 4.000 de zboruri din SUA programate pentru sâmbătă au fost anulate, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware. Peste 9.400 de zboruri din SUA programate iniţial pentru duminică au fost, de asemenea, anulate.

Marile companii aeriene americane au avertizat pasagerii să fie atenţi la schimbări bruşte ale orarului de zbor şi anulări.

Într-o actualizare de sâmbătă dimineaţă, Delta Air Lines a declarat că face în continuare ajustări ale programului, cu anulări suplimentare dimineaţa pentru Atlanta şi de-a lungul coastei de est, inclusiv în Boston şi New York City.

Compania a adăugat că mută experţi din centrele cu climă rece pentru a sprijini echipele de degivrare şi de bagaje din mai multe aeroporturi din sud.

JetBlue a declarat că, până sâmbătă dimineaţă, a anulat aproximativ 1.000 de zboruri până luni, fiind posibile şi alte anulări.

United Airlines a transmis într-un e-mail că pregătirile sale pentru vremea nefavorabilă includ anularea proactivă a unor zboruri în locurile cu cele mai nefavorabile condiţii meteorologice.

Populația, sfătuită să facă provizii

Operatorii reţelei electrice din SUA au intensificat, sâmbătă, măsurile de precauţie pentru a evita întreruperile rotative de curent.

Dominion Energy, ale cărei operaţiuni din Virginia includ cea mai mare colecţie de centre de date din lume, a declarat că, dacă prognoza privind gheaţa se confirmă, acesta ar putea fi unul dintre cele mai mari evenimente de iarnă care afectează operaţiunile utilităţii.

Noem, vorbind la o conferinţă de presă despre pregătirile guvernului SUA pentru furtună, a avertizat americanii să ia măsuri de precauţie.

„Va fi foarte, foarte frig”, a spus Noem. „Aşadar, încurajăm pe toată lumea să facă provizii de combustibil şi alimente, şi vom trece împreună peste asta”, a adăugat ea.

