Furtuni, inundații și căldură extremă: Orașele cu milioane de locuitori din SUA care ar putea deveni nelocuibile în următoarele decenii

Statele Unite s-au confruntat de mult timp cu condiții de vreme extremă, dar efectele tot mai pronunțate ale schimbărilor climatice au împins deja unele regiuni până aproape de punctul în care vor deveni imposibil de locuit. De la căldurile insuportabile din sud-vestul țării și până la țărmurile amenințate de creșterea nivelului oceanelor și furtuni violente, provocările sunt complexe, înfricoșătoare și interconectate, scrie The Independent.

Masada Siegel, care lucrează pentru Agenția Federală pentru Gestionarea Situaților de Urgență (FEMA), a văzut cu ochii ei cum orașul ei natal, Pheonix, din statul Arizona, s-a transformat într-un mediu ostil. Vara trecută, Pheonix a avut 113 zile consecutive cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius – un nou record – în timp ce temperatura medie a fost de 36 de grade.

„Vara, la 46 de grade, nu stai întins lângă piscină. Ești în piscină, înăuntru ori la umbră. Și, la un moment dat, chiar și piscina devine atât de fierbinte că te simți ca și când ai fi într-o supă”, a spus Siegel.

Lipsa precipitațiilor și creșterea temperaturilor au schimbat chiar și ciclul anotimpurilor. „Am un lămâi care înflorește în ianuarie. Nu ar trebui să înflorească decât primăvara.”

Schimbările nu sunt doar o simplă inconveniență: ele afectează calitatea vieții și sănătatea mintală. „În Arizona, oamenii sunt depresivi vara, la fel ca oamenii din New York care suferă de tulburare afectivă sezonieră iarna”, a spus Siegel.

Casele din Pacific Palisades înainte (sus) și după incendiile care au afectat zona (jos, în infraroșu) Foto : Maxar / Profimedia

Pheonix nu este singurul oraș din sud-vestul țării care se confruntă cu călduri extreme și lipsa apei. Las Vegas și Los Angeles sunt și ele afectate de secarea Râului Colorado – o sursă vitală de apă pentru milioane de oameni din regiune – din cauza temperaturilor, a folosirii excesive și a lipsei zăpezii în Munții Stâncoși.

Dacă nu se iau măsuri drastice în privința gestionării rezervelor de apă și a protejării mediului, aceste orașe ar putea avea de înfruntat condiții nesustenabile în deceniile următoare.

„Dacă permitem acestor dezastre la scară largă să se producă, costurile vor fi mult mai mari decât cele asociate cu reducerea emisiilor [de carbon] și, în timp, cu limitarea dezastrelor și cauzelor acestor dezastre”, a spus și Mikhail Chester, expert în adaptarea la climă și inginerie sustenabilă de la Universitatea de Stat din Arizona. „Costurile sunt astronomice.”

Unele părți din New York și New Jersey ar putea deveni imposibil de locuit

Orașele mari și vechi, precum New York, sunt încă și mai vulnerabile decât orașele mai noi ca Pheonix. New York-ul are o infrastructură care „nu a fost proiectată în niciun fel pentru extremele din prezent” și este prea dezvoltat urbanistic pentru ca această problemă să mai poată fi rezolvată.

Spre exemplu, liniile de electricitate în Pheonix sunt îngropate, în timp ce la New York ele stau suspendate în aer, fiind mai vulnerabile în fața vântului puternic și a furtunilor violente.

În următorii 20 de ani, unele părți din New York și New Jersey ar putea deveni nelocuibile numai din cauza costurilor și a stresului de a reconstrui infrastructura parțial distrusă de inundații, pe care populația locală s-ar putea să nu mai fie dispusă să le suporte.

Această situație s-ar putea întâlni și în multe alte părți din Statele Unite, în special pe coasta de est, acolo unde infrastructura este cea mai veche. Manhattan s-ar putea scufunda complet sub apă până în anul 2300, în timp ce mai multe orașe din Florida, inclusiv întreaga zonă Everglades, ar putea avea și ele aceeași soartă, dar mult mai devreme: în 2050.

Într-un stat în care lipsa surselor de apă este o realitate cu care californienii s-au confruntat de mult timp, încălzirea globală nu va înrăutăți doar secetele și incendiile. Noul dezastru natural va veni din cer. Foto: Profimedia Images

Soluții neașteptate contra inundațiilor: mai puține diguri, mai multe parcuri

Și s-ar putea ca soluția să vină din cele mai neașteptate inițiative care demonstrează că ar fi mai bine să ne adaptăm la vremea extremă, nu să luptăm împotriva ei.

La New York, oficialii plănuiesc construcția unei dune de nisip întărită pe peninsula Rockaway și a unui dig de 119 miliarde de dolari pentru protejarea Manhattanului.

În Scotsdale, Arizona, oficialii au discutat despre construirea unei structuri similare pentru a redirecționa apa cât mai departe de oraș în timpul sezonului ploios, în urmă cu un deceniu, dar locuitorii au respins ideea, spunând că o astfel de construcție ar strica peisajul.

Orașul a ales până la urmă să facă mai multe parcuri și zone de agrement. Cercetătorii au constatat recent că vegetația abundentă din parcurile noi construite a absorbit mai multă apă decât ar fi putut structura de beton abandonată să oprească.

Cei care au susținut construcția canalului artificial au fost orbiți de ideea că natura poate fi înfrântă, în loc să încerce să lucreze alături de natură – am ajuns prea departe acum ca să ne mai permitem să gândim așa.

Regiunea Miami-Dade va fi înghițită de ape în proporție de 60%

La Miami, creșterea nivelului apei și uraganele tot mai violente au creat furtuna perfectă. Străzile se inundă în mod regulat, iar infiltrarea apei sărate în sistemul de canalizare amenință aprovizionarea cu apă potabilă a orașului. Pe măsură ce furtunile devin tot mai puternice, costul reconstruirii și consecințele suportate de localnici vor continua să crească.

Ceea ce este și mai alarmant este că în Miami are loc un boom demografic și imobiliar, în ciuda faptului că regiunea Miami-Dade va fi înghițită de ape în proporție de 60% în următorii 25 de ani.

Sezonul incendiilor de vegetație din California a devenit tot mai lung, mai fierbinte și mai letal, fiind alimentat de o combinație de secetă, căldură extremă și gestionarea proastă a pădurilor. Incendiile distrug case și peisaje, dar produc și mult fum care sufocă comunitățile locale.

Mulți experți sunt pesimiști în privința viitorului orașului Los Angeles. Unul dintre ei a prezis chiar că ar putea deveni „primul megalopolis fantomă din lume”, când companiile de asigurări nu vor mai oferi niciun fel de asigurări pentru casele din oraș din cauza repetatelor dezastre naturale ce ar putea devasta regiunea în următorul deceniu.

Orașe precum Chicago au trecut prin perioade cu temperaturi extrem de scăzute, în care uriașul Lac Michigan a înghețat complet, din cauza perturbării vortexului polar. Foto: Profimedia Images

Prea cald în sud, prea frig în nord. Chicago ar putea și el să se scufunde

În timp ce căldurile extreme reprezintă principala problemă în sudul Americii, condițiile extreme de frig sunt îngrijorătoare pentru locuitorii din nordul țării.

Orașe precum Chicago au trecut prin perioade cu temperaturi extrem de scăzute din cauza perturbării vortexului polar. Aceste condiții intense de ger care se produc brusc pun presiune pe rețelele electrice, amenință viețile oamenilor și fac viața de zi cu zi mult mai periculoasă.

Din cauza încălzirii globale, iernile vor fi în general mai blânde, dar vor avea loc evenimente izolate de frig extrem mult mai puternice, care vor distruge infrastructura și vor pune în pericol viața celor surprinși în aceste condiții.

Chicago, un oraș construit într-o fostă zonă de mlaștină, ar putea de asemenea să se scufunde dacă vor avea loc prea multe inundații.

Și cu toate că orașele din nordul Statelor Unite și din așa-numitul „vest mijlociu” au fost mult timp considerate locuri bune în care să te adăpostești de efectele extreme ale schimbărilor climatice care ar putea devasta alte zone din țară, experții avertizează că haosul climatic nu le va cruța nici pe ele.

Editor : Raul Nețoiu