Furturi cu „binecuvântare”. Cum acționa o grupare românească de crimă organizată lângă Seattle, păcălind americani cu o metodă simplă

Poliția din Bellevue, oraș american în apropiere de Seattle, pe coasta de Vest, a arestat patru persoane acuzate că au vizat mai multe victime în King County.

Un grup de crimă organizată român acuzat că a vizat persoane din întreg King County cu o escrocherie de tip „binecuvântare” se confruntă cu acuzații de infracțiune, după ce poliția din Bellevue a declarat că detectivii care lucrează în Echipa Specială de Intervenție i-au prins în flagrant și au recuperat bijuteriile furate. Printre bijuterii - un colier cu valoare sentimentală aparținând unui bărbat de 71 de ani, scrie Fox13Seattle.

Anchetatorii spun că suspecții abordau persoane necunoscute în parcările din Bothell, Renton și Tukwila, oferindu-se să le „binecuvânteze” înainte de a încerca să le fure colierele, inelele și brățările.

Imaginile de supraveghere obținute în urma unei cereri de divulgare publică arată o suspectă care își plimba mâinile peste corpul victimei, căutând bijuterii sub pretextul că o binecuvântează.

Cine sunt suspecții

Poliția i-a identificat pe suspecți ca fiind Eduard Căldăraru, soția sa, Gaspia Gafar, Mariana Boceanu — cunoscută și sub numele de Mariana Miclescu — și Tamara Ghiocel. Detectivii spun că Eduard Caldararu a condus grupul la diferite centre comerciale, supraveghea „prada”, în timp ce femeile abordau victimele.

La un magazin alimentar din Tukwila, o femeie asiatică în vârstă de 66 de ani a declarat că două femei s-au apropiat de ea, i-au spus că ele sunt fiicele ei și au îmbrățișat-o. „Nu eram mama lor și nu le cunoșteam”, a declarat ea poliției. „Au încercat să-mi dea 10 dolari și atunci una dintre ele a început să mă trăgă de deget pentru a-mi lua inelul. Le-am împins. M-am speriat destul de tare”, a spus ea.

Documentele judiciare descriu o tentativă de furt în care o femeie a fost ademenită într-un vehicul, unde suspectele au încercat să-i fure brățările de aur de la mâini.

La un Centru Walmart din Renton, poliția spune că Boceanu s-a apropiat de Rickey Foreman, un bărbat în vârstă de 71 de ani.

„Arăta destul de rău. Avea doar trei dinți în gură, și aceștia erau împrăștiați”, âși aduce aminte Foreman.

Foreman a spus că ulterior o femeie s-a apropiat de el și i-a spus că vrea să-l binecuvânteze.

Foreman a spus că ea a desfăcut apoi un colier de la gâtul ei și a încercat să i-l pună la gât. „Și în timp ce mi-l fixa în jurul gâtului, mi-a furat propriul colier”, a spus el. Lănțișorul furat avea trei inele prinse de el, inclusiv unul care aparținea fratelui său, Otis Foreman, membru al Tuskegee Airmen, primii piloți militari de culoare din istoria Statelor Unite.

„El și soția lui au fost căsătoriți peste 50 de ani, iar fina lui mi l-a încredințat mie. Faptul că a fost furat într-o înșelătorie, sau cum vrei să-i spui, m-a bulversat”, a spus Foreman.

Detectivii au observat furtul, iar asta le-a furnizat un motiv pentru a opri vehiculul suspecților.

Imaginile înregistrate de camerele corporale arată cum ofițerii îi ordonă lui Eduard Caldararu să coboare din scaunul șoferului și îi îndrumă pe ceilalți doi pasageri, Gaspia Gafar și Mariana Boceanu, să rămână în interior înainte de a-i scoate din mașină și de a-i aresta. Tamara Ghiocel nu se afla în vehicul.

Detectivii au obținut ulterior un mandat de percheziție pentru vehicul, unde au găsit colierul furat al lui Foreman.

„Când acesta a dispărut, singurul lucru care mă interesa era să recuperez inelul care aparținea fratelui meu”, a spus Foreman.

Acuzații aduse împotriva grupului de crimă organizată românesc

Procurorii din King County i-au acuzat pe Caldararu, Gafar și Boceanu de furt de gradul I și două capete de acuzare de tentativă de furt de gradul I. Ghiocel a fost, de asemenea, acuzată și somată să se prezinte în fața instanței, dar nu a făcut acest lucru; un judecător a emis un mandat de arestare pe numele ei.

La citirea actului de acuzare, Gafar și Caldararu, care au solicitat un interpret român, au pledat nevinovați.

Procurorii spun că Eduard Caldararu a condus mașina în fiecare dintre cazuri „când s-a apropiat de victime și a plecat”. Detectivii l-au urmărit și când s-a oprit la un magazin de amanet din Renton și a primit 2.120 de dolari pentru două lanțuri de aur, două inele și un pandantiv.

Avocatul lui Eduard Caldararu a susținut că acesta lucrează în construcții și nu prezintă risc de fugă, solicitând să nu i se acorde cauțiune. Însă judecătorul Nelson Lee și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa unei adrese verificate și la ceea ce el a descris ca fiind vizarea comunităților de imigranți, „în special a celor din comunitățile asiatice și hispanice”.

Cauțiunea sa a fost menținută la 100.000 de dolari, pe care i-a plătit și a fost eliberat. Gafar și Boceanu sunt, de asemenea, liberi, în așteptarea procesului.

Cuplu de români, arestat

Detectivii spun că au făcut legătura între grupul de patru persoane și un cuplu de români arestat în Bellevue pentru un jaf petrecut în Lynnwood. Poliția spune că cei doi, soț și soție, au încercat să fure ceasul unui bărbat asiatic în parcarea unui magazin H-Mart în decembrie anul trecut. Când soția bărbatului a încercat să-l recupereze, a fost trântită la pământ, s-a lovit la cap și și-a fracturat o vertebră.

Ion Alexandru și Ruxandra Constantin au fost arestați în Bellevue. Detectivii au spus că, în timpul percheziției poșetei lui Constantin, au găsit două șosete, fiecare conținând 40.000 de dolari în numerar, care au fost confiscate ca probe.

Ea a fost eliberată pe cauțiune, dar Alexandru rămâne închis în închisoarea din comitatul Snohomish, cu o cauțiune fixată la 200.000 de dolari.

