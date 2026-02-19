Live TV

Furturi cu „binecuvântare”. Cum acționa o grupare românească de crimă organizată lângă Seattle, păcălind americani cu o metodă simplă

Data actualizării: Data publicării:
Hoti
Eduard Căldăraru, soția sa, Gaspia Gafar, Mariana Boceanu și Tamara Ghiocel au fost arestați. Foto: Fox 13 Seattle
Din articol
Cine sunt suspecții Acuzații aduse împotriva grupului de crimă organizată românesc Cuplu de români, arestat

Poliția din Bellevue, oraș american în apropiere de Seattle, pe coasta de Vest, a arestat patru persoane acuzate că au vizat mai multe victime în King County.

Un grup de crimă organizată român acuzat că a vizat persoane din întreg King County cu o escrocherie de tip „binecuvântare” se confruntă cu acuzații de infracțiune, după ce poliția din Bellevue a declarat că detectivii care lucrează în Echipa Specială de Intervenție i-au prins în flagrant și au recuperat bijuteriile furate. Printre bijuterii - un colier cu valoare sentimentală aparținând unui bărbat de 71 de ani, scrie Fox13Seattle.

Anchetatorii spun că suspecții abordau persoane necunoscute în parcările din Bothell, Renton și Tukwila, oferindu-se să le „binecuvânteze” înainte de a încerca să le fure colierele, inelele și brățările.

Imaginile de supraveghere obținute în urma unei cereri de divulgare publică arată o suspectă care își plimba mâinile peste corpul victimei, căutând bijuterii sub pretextul că o binecuvântează.

Cine sunt suspecții

Poliția i-a identificat pe suspecți ca fiind Eduard Căldăraru, soția sa, Gaspia Gafar, Mariana Boceanu — cunoscută și sub numele de Mariana Miclescu — și Tamara Ghiocel. Detectivii spun că Eduard Caldararu a condus grupul la diferite centre comerciale, supraveghea „prada”, în timp ce femeile abordau victimele.

La un magazin alimentar din Tukwila, o femeie asiatică în vârstă de 66 de ani a declarat că două femei s-au apropiat de ea, i-au spus că ele sunt fiicele ei și au îmbrățișat-o. „Nu eram mama lor și nu le cunoșteam”, a declarat ea poliției. „Au încercat să-mi dea 10 dolari și atunci una dintre ele a început să mă trăgă de deget pentru a-mi lua inelul. Le-am împins. M-am speriat destul de tare”, a spus ea.

Documentele judiciare descriu o tentativă de furt în care o femeie a fost ademenită într-un vehicul, unde suspectele au încercat să-i fure brățările de aur de la mâini.
La un Centru Walmart din Renton, poliția spune că Boceanu s-a apropiat de Rickey Foreman, un bărbat în vârstă de 71 de ani.

„Arăta destul de rău. Avea doar trei dinți în gură, și aceștia erau împrăștiați”, âși aduce aminte Foreman.

Foreman a spus că ulterior o femeie s-a apropiat de el și i-a spus că vrea să-l binecuvânteze.

Foreman a spus că ea a desfăcut apoi un colier de la gâtul ei și a încercat să i-l pună la gât. „Și în timp ce mi-l fixa în jurul gâtului, mi-a furat propriul colier”, a spus el. Lănțișorul furat avea trei inele prinse de el, inclusiv unul care aparținea fratelui său, Otis Foreman, membru al Tuskegee Airmen, primii piloți militari de culoare din istoria Statelor Unite.

„El și soția lui au fost căsătoriți peste 50 de ani, iar fina lui mi l-a încredințat mie. Faptul că a fost furat într-o înșelătorie, sau cum vrei să-i spui, m-a bulversat”, a spus Foreman.

Detectivii au observat furtul, iar asta le-a furnizat un motiv pentru a opri vehiculul suspecților.

Imaginile înregistrate de camerele corporale arată cum ofițerii îi ordonă lui Eduard Caldararu să coboare din scaunul șoferului și îi îndrumă pe ceilalți doi pasageri, Gaspia Gafar și Mariana Boceanu, să rămână în interior înainte de a-i scoate din mașină și de a-i aresta. Tamara Ghiocel nu se afla în vehicul.

Detectivii au obținut ulterior un mandat de percheziție pentru vehicul, unde au găsit colierul furat al lui Foreman.

„Când acesta a dispărut, singurul lucru care mă interesa era să recuperez inelul care aparținea fratelui meu”, a spus Foreman.

Acuzații aduse împotriva grupului de crimă organizată românesc

Procurorii din King County i-au acuzat pe Caldararu, Gafar și Boceanu de furt de gradul I și două capete de acuzare de tentativă de furt de gradul I. Ghiocel a fost, de asemenea, acuzată și somată să se prezinte în fața instanței, dar nu a făcut acest lucru; un judecător a emis un mandat de arestare pe numele ei.

La citirea actului de acuzare, Gafar și Caldararu, care au solicitat un interpret român, au pledat nevinovați.

Procurorii spun că Eduard Caldararu a condus mașina în fiecare dintre cazuri „când s-a apropiat de victime și a plecat”. Detectivii l-au urmărit și când s-a oprit la un magazin de amanet din Renton și a primit 2.120 de dolari pentru două lanțuri de aur, două inele și un pandantiv.

Avocatul lui Eduard Caldararu a susținut că acesta lucrează în construcții și nu prezintă risc de fugă, solicitând să nu i se acorde cauțiune. Însă judecătorul Nelson Lee și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa unei adrese verificate și la ceea ce el a descris ca fiind vizarea comunităților de imigranți, „în special a celor din comunitățile asiatice și hispanice”.

Cauțiunea sa a fost menținută la 100.000 de dolari, pe care i-a plătit și a fost eliberat. Gafar și Boceanu sunt, de asemenea, liberi, în așteptarea procesului.

Cuplu de români, arestat

Detectivii spun că au făcut legătura între grupul de patru persoane și un cuplu de români arestat în Bellevue pentru un jaf petrecut în Lynnwood. Poliția spune că cei doi, soț și soție, au încercat să fure ceasul unui bărbat asiatic în parcarea unui magazin H-Mart în decembrie anul trecut. Când soția bărbatului a încercat să-l recupereze, a fost trântită la pământ, s-a lovit la cap și și-a fracturat o vertebră.

Ion Alexandru și Ruxandra Constantin au fost arestați în Bellevue. Detectivii au spus că, în timpul percheziției poșetei lui Constantin, au găsit două șosete, fiecare conținând 40.000 de dolari în numerar, care au fost confiscate ca probe.

Ea a fost eliberată pe cauțiune, dar Alexandru rămâne închis în închisoarea din comitatul Snohomish, cu o cauțiune fixată la 200.000 de dolari.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin la telefon
1
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în...
LIA SAVONEA
2
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
putin bucuresti
3
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă...
Still life of Wegovy an injectable prescription weight loss medicine that has helped people with obesity. It should be used with a weight loss plan an
4
UE aprobă o doză mai puternică a medicamentului Wegovy pentru tratamentul obezității. Ce...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Digi Sport
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
London Rally Held In Solidarity With Protesters In Iran
Iranul își apără programul nuclear după avertismentul SUA. Washingtonul invocă „multe motive” pentru un atac
melania trump
Un sondaj arată că Melania Trump este a doua cea mai nepopulară Primă Doamnă. Iată pe cine displace America cel mai mult
Trump Board of Peace
Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump a început la Washington. Președintele SUA l-a numit pe Nicușor Dan „prim-ministru”
Maria Zaharova
„Vom evalua după rezultate”: Cum vede Moscova medierea SUA în Ucraina
donald trump
Cine vrea să-l împiedice pe Trump să atace Iranul fără încuviinţarea Congresului SUA. „Nu-l voi lăsa să înceapă un război dezastruos”
Recomandările redacţiei
profimedia-1076502967
Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace: „Avem relaţii tradiţional bune...
liviu gheorghe odagiu
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul...
KIng Charles
Prima reacție a Regelui Charles al III-lea după arestarea fratelui...
Silhouette profile of former U.S. President Donald Trump positioned on the left against a full-frame, waving Iranian flag, representing geopolitics, i
Trump a anunțat fereastra de timp în care va decide dacă va bombarda...
Ultimele știri
Germania nu mai are rachete de dat Ucrainei, spune ministrul de Externe. „Stocurile sunt goale, nu mai e nimic”
Avertismentul UE: Rusia „nu este pregătită pentru pace”. Nu există „semne tangibile” ale unui angajament serios
Bărbat de 57 de ani din Satu Mare, arestat după ce a agresat sexual o fetiță de șase ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele...
Fanatik.ro
Cum s-a gândit Ministerul Muncii să salveze angajații unor mari companii aflate în prag de faliment. Pierderi...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Granzii SuperLigii nu vor FCSB în play-off: “E greu cu ei acolo!”
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Temperatura ideală în casă care previne înghețarea țevilor și reduce factura la energie
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Cuplu căsătorit timp de 87 ani a petrecut 50 de ani la pensie. Care e secretul unei vieți lungi?
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Privarea de somn afectează sănătatea sistemului digestiv prin nervul vag. Cercetătorii explică riscurile
Digi Animal World
Tina, mascota de la Jocurile Olimpic de iarnă, surprinsă în timpul unor acrobații. Imaginile rare cu micuța...
Film Now
Cameron Diaz, în trening, relaxată, la o plimbare în NYC. Apariția ei rară, după vestea surpriză despre un...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...