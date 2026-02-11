Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că a ordonat o creștere suplimentară de 9% a tarifelor vamale aplicate Elveției, deoarece nu i-a plăcut „modul în care un lider elvețian i s-a adresat” în timp ce îi cerea să elimine tarifele.

Trump, într-un interviu acordat Fox Business, a declarat că tonul lui Karin Keller-Sutter, membru al Consiliului Federal Elvețian, pe care l-a numit în mod eronat prim-ministru, era „repetitiv” și „agresiv”.

„Am stabilit tarife de 30%, ceea ce este foarte puțin. Apoi am primit un apel urgent, cred că de la prim-ministrul Elveției, care a fost foarte agresivă, dar politicoasă, dar totuși foarte agresivă. Ea a spus: «Doamne, suntem o țară mică. Nu putem face asta. Nu putem face asta». Nu am putut să o conving să închidă telefonul”, a spus el.

El subliniază că Keller-Sutter repeta constant că Elveția este o țară mică, ceea ce, potrivit lui, l-a făcut și mai nervos.

„Nu puteam să-l conving să închidă telefonul, așa că a fost 30%. Și nu mi-a plăcut deloc felul în care ne-a vorbit, așa că, în loc să reduc procentul, l-am mărit la 39%”, a spus bărbatul în vârstă de 79 de ani.

Trump a făcut comentarii similare în urmă cu câteva săptămâni la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde a indicat că nu știe dacă Elveția are un prim-ministru sau un președinte.

„Am presupus că a sunat prim-ministrul, nu știu, președintele, prim-ministrul, o femeie. Și ea era foarte repetitivă. Ea a spus: „Nu, nu, nu, nu puteți face asta, 30%. Suntem o țară mică, foarte mică”. Dar eu am spus: „Poate că sunteți mici, dar aveți un deficit mare”, a subliniat liderul american.

Elveția nu are prim-ministru sau președinte executiv. În schimb, țara este guvernată colectiv de un Consiliu Federal format din șapte membri. Cu toate acestea, negociatorii americani și elvețieni au ajuns la un acord preliminar în noiembrie pentru a reduce tariful la 15%, iar industria elvețiană s-a angajat să investească 200 de miliarde de dolari în Statele Unite până la sfârșitul anului 2028.

Editor : A.R.