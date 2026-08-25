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Video Gafa unui consilier al lui Trump: „Copiii ar trebui să mănânce alimente proaspete, direct din pământ, precum hot-dog-ul”

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hot dog in mana
Un singur hot dog mâncat poate reduce speranța de viață cu 36 de minute. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Roșie proaspăt culeasă, porumb dulce și hot-dog” O nouă inițiativă pentru mesele școlare

Un consilier al președintelui Donald Trump în domeniul nutriției a stârnit reacții aprinse după ce, în timp ce promova o inițiativă pentru mese școlare sănătoase, a enumerat hot-dog-ul printre alimentele pe care copiii le-ar putea consuma la fermele locale. Dr. Ben Carson a pledat pentru ca elevii să învețe de unde provine mâncarea și să aibă acces la produse proaspete, despre care spune că i-ar putea face să renunțe la alimentele nesănătoase, anunță The Independent.

Un consilier al președintelui Donald Trump în domeniul nutriției a stârnit râsete după ce a sugerat că elevii ar trebui să aibă acces la alimente proaspete, cultivate local, enumerând însă și hot-dog-ul printre exemplele de produse pe care copiii le-ar putea consuma în cadrul unei inițiative pentru mese școlare sănătoase.

Dr. Ben Carson a făcut declarațiile luni, la Washington, în cadrul unui eveniment dedicat promovării alimentelor provenite de la fermieri locali. El a vorbit despre importanța educării copiilor cu privire la originea alimentelor și despre beneficiile consumului de produse proaspete.

„Îmi amintesc că, acum câteva luni, secretarul Agriculturii, Brooke Rollins, și cu mine am vizitat o școală și le-am oferit copiilor lapte integral. Au fost pur și simplu uimiți. Au spus: «Nu știam că laptele poate avea un gust atât de bun!»”, a povestit Carson.

El a continuat pledoaria pentru alimentele cultivate local.

„Și ce-ar fi dacă le-am prezenta alimente proaspete, direct din pământ? Să-i învățăm – să stabilim aceste legături cu fermierii, astfel încât să învețe despre sol. Să învețe despre irigații. Să învețe despre efectul pe care îl au acestea asupra recoltelor lor”, a spus Carson.

„Roșie proaspăt culeasă, porumb dulce și hot-dog”

Ulterior, consilierul lui Trump a enumerat câteva dintre alimentele pe care copiii le-ar putea gusta în cadrul acestor activități.

„Au ocazia să mănânce o roșie proaspăt culeasă de pe plantă. Sincer să fiu, e cu totul altceva decât ce găsești în magazin. Porumb dulce proaspăt și hot-dog”, a spus Carson.

Afirmația a stârnit râsete în sală. „Dar ce diferență face când pot gusta aceste lucruri! Nu vor mai avea poftă de alimentele nesănătoase care sunt atât de răspândite în societatea noastră”, a adăugat el.

Declarația referitoare la hot-dog a atras atenția tocmai pentru că administrația Trump promovează, prin agenda „Make America Healthy Again” (MAHA), reducerea consumului de alimente ultraprocesate.

Carson, fost neurochirurg, a fost contracandidatul lui Trump în alegerile prezidențiale republicane din 2016. Ulterior, în primul mandat al lui Trump, a ocupat funcția de secretar al Departamentului pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană.

În septembrie anul trecut, Carson a fost numit consilier național pentru nutriție, sănătate și locuințe în cadrul Departamentului Agriculturii.

O nouă inițiativă pentru mesele școlare

Carson a participat luni la lansarea inițiativei „Harvest to Hallways”, promovată de secretarul Agriculturii, Brooke Rollins, și secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr.

Programul face parte din agenda MAHA și urmărește să crească accesul elevilor la alimente produse local.

Inițiativa prevede o investiție de 50 de milioane de dolari pentru cantinele școlare, inclusiv pentru achiziționarea de echipamente noi. Alte 25 de milioane de dolari ar urma să fie acordate sub formă de subvenții pentru școlile care vor să le ofere copiilor alimente cultivate local.

Declarațiile lui Carson vin însă într-un moment în care administrația Trump este criticată pentru mai multe mesaje controversate despre alimentație și prețul produselor.

La sfârșitul lunii iulie, Robert F. Kennedy Jr. a fost criticat după ce, în emisiunea sa culinară „The Real Food Show”, a prezentat o rețetă drept accesibilă, calculând însă costul doar pentru cantitatea efectiv folosită din fiecare ingredient, nu pentru cumpărarea produselor întregi.

Comentatorii au atras atenția că un părinte cu un buget foarte mic nu poate cumpăra, de exemplu, doar câteva linguri de maioneză dintr-un borcan, ci trebuie să achiziționeze întregul produs.

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Brooke Rollins a fost, la rândul său, criticată la începutul acestui an după ce le-a recomandat americanilor o masă alcătuită dintr-o bucată de pui, broccoli, o tortilla de porumb și încă un aliment.

Noua investiție în mesele școlare vine într-un moment în care prețul unui pachet de mâncare pentru copii a depășit 6 dolari, iar numeroase familii americane se confruntă cu dificultăți în a-și acoperi cheltuielile pentru alimente.

Multe districte școlare oferă mese gratuite sau la preț redus pentru copii. Numărul celor care se califică automat pentru astfel de programe este însă afectat de modificările aduse Programului de asistență nutrițională suplimentară, cunoscut drept SNAP, în timpul administrației Trump.

În acest context, administrația încearcă să promoveze alimentele produse local și mesele școlare considerate mai sănătoase, în timp ce mesajele unor oficiali au generat controverse și ironii pe rețelele sociale.

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Editor : C.A.

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