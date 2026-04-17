„Gata, ajunge!”. Trump susține că SUA au „interzis” Israelului să bombardeze Libanul

Data publicării:
Donald Trump
Foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a respins vineri informațiile privind un posibil acord cu Iran pentru transferul uraniului îmbogățit în schimbul deblocării unor fonduri iraniene, insistând că nu va exista „niciun schimb de bani” și că Statele Unite vor prelua materialele nucleare rezultate în urma atacurilor aeriene. Totodată, Trump susține că Israel nu va mai bombarda Liban, afirmând că atacurile au fost „interzise” de Statele Unite.

Donald Trump a părut să infirme un raport publicat de Axios, potrivit căruia Statele Unite ar discuta un acord cu Iranul prin care Teheranul ar preda stocurile sale de uraniu puternic îmbogățit în schimbul deblocării unor active iraniene înghețate, estimate la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Într-o postare pe platforma Truth Social, Trump a respins categoric ideea unei compensații financiare pentru Iran. „SUA vor primi tot «praful» nuclear creat de marile noastre bombardiere B2. Nu va avea loc niciun schimb de bani, sub nicio formă”, a scris liderul american, referindu-se la operațiunile aeriene recente care au vizat instalații nucleare iraniene.

Președintele american a încercat, de asemenea, să delimiteze armistițiul din Liban, semnat la începutul săptămânii, de armistițiul separat cu Iranul anunțat anterior. El a respins sugestiile că cele două înțelegeri ar fi legate între ele.

„Acest acord nu are nicio legătură cu Libanul, dar SUA vor colabora separat cu Libanul și vor trata situația Hezbollah într-un mod adecvat. Israelul nu va mai bombarda Libanul”, a adăugat Trump.

Într-un mesaj suplimentar, liderul american a afirmat că Israel nu va mai efectua atacuri asupra Libanului, susținând că o astfel de acțiune este „interzisă” de Statele Unite. „Le este INTERZIS să facă acest lucru de către SUA. Ajunge”, a scris acesta.

Raportul publicat de Axios a apărut pe fondul negocierilor indirecte dintre Statele Unite și Iran, intensificate după seria de atacuri aeriene americane asupra instalațiilor nucleare iraniene realizate cu bombardiere Northrop B-2 Spirit. Aceste operațiuni au alimentat temeri privind o posibilă escaladare regională și au determinat eforturi diplomatice pentru limitarea conflictului.

Editor : C.A.

