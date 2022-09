Dintotdeauna, evenimentele majore de peste Ocean, din Statele Unite, cum ar fi criza financiară din 2008 sau alegerea unui preşedinte cu păreri radicale, au influenţat mult evoluţiile din ţările europene. Diferenţele de opinie ale politicienilor democraţi şi republicani au ajuns acum la un nivel atât de mare de ireconciliere, încât pare că ne uităm la două Americi. Sunt şanse de revenire? Fostul consilier de securitate al preşedintelui Barack Obama, generalul James Jones, explică într-un interviu pentru Digi24 ce se întâmplă în America.

De ce s-a creat o prăpastie în politica americană?

Cristina Cileacu: Dle general, America nu este în cea mai bună formă chiar acum. În timpul administrației Obama, oamenii au început să adere la ideile populiste, mai radicale. Apoi, administrația lui Donald Trump doar a crescut acest decalaj. Acum, administrația Biden încearcă să reducă decalajul, dar nu are cu succese vizibile. Cum vedeți America, Statele Unite ale Americii care nu se mai înțeleg cu Statele Unite ale Americii?



Generalul James Jones, fost consilier pentru securitate națională în SUA: Asta este o întrebare interesantă, una la care mulți dintre noi ne-am gândit în SUA, în special aceia dintre noi care avem statutul de cetățean senior. Am avut norocul să mă nasc chiar înainte de sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și am văzut Războiul Rece în întregime. Am trăit în Europa o mare parte din viața mea, am trăit în Asia, dar Statele Unite au avut o perioadă dificilă de adaptare la noile realități ale secolului XXI. Cred că sunt o serie de motive. Unul este că de mulți ani, indiferent de problemele cu care ne-am confruntat, separarea puterilor între cele trei ramuri ale guvernului a fost sacrosanctă. Adică, puteai să nu fii de acord cu Congresul, puteai să nu fii de acord cu administrația, puteai să nu fii de acord cu Curtea Supremă tot timpul, dar discursul public a fost întotdeauna destul de respectuos, civilizat și până la urmă oamenii înțelegeau că bine, nu am câștigat de data asta, dar măcar am încercat.

Acum 20 de ani, am început să văd o schimbare în discursul național, în primul rând între administrații și Congres și, mai recent, și Curtea Supremă, cu decizia recentă privind avortul. Iar acest discurs a căpătat un ton care este dăunător democrației noastre, dăunător lumii care ne privește, pentru că de obicei se raportează lucruri senzaționale, revolte, crime, incendii, proteste și proteste violente. Cred că trecem printr-un moment în care am ajuns la un fel de limită a relațiilor dintre cele trei ramuri ale guvernului și oamenii din Statele Unite cărora, în general, nu le place ce se întâmplă. Administrația va suporta întotdeauna greul acestei critici, pentru că acesta este modul în care sistemul este construit, dar cred că ne vom întoarce la modul în care lucrurile au fost înainte sau poate un pic diferit.

Cred că un alt lucru este faptul că oamenii sunt reticenți să candideze la funcții publice în țara noastră, din cauza procesului de verificare prin care trebuie să treacă. Nu este faptul că oamenii au ceva de ascuns, dar oamenii spun lucruri pe social media și acestea devin dogmă, rămân etichete lipite, chiar dacă sunt complet false și oamenii de calitate spun: De ce ar trebui să trec eu prin așa ceva? Deci, sunt unele lucruri la care trebuie să muncim un pic mai mult, vorbim despre mai multe reglementări, despre social media, despre ce poți spune și ce poți face și sperăm că într-un fel ne vom mulțumi pe noi înșine, dar nu cred că acest lucru este un declin permanent, cum spun unii oameni, cred că este o aberație temporară și cred că suntem zguduiți de realitățile lumii din jurul nostru, în special conflictul rusesc din Ucraina și altele, ascensiunea Chinei și așa mai departe, astfel încât americanii trebuie să înțeleagă că ocazional încercăm să ne retragem înapoi în coconul insulei noastre, ca să zic așa, dar nu putem face asta, nu putem face asta în secolul XXI. Deci, sper că vom depăși această etapă și vom reveni la mersul firesc al lucrurilor.

Autocrațiile lumii sunt tot mai amenințătoare

Cristina Cileacu: Statele Unite sunt încă cea mai mare putere din lume și sunt încă cel mai mare furnizor de securitate, în special pentru Europa. Desigur, Statele Unite au baze în întreaga lume. NATO devine tot mai mare, deoarece avem încă doi membri noi. Să presupunem că băieții buni sunt bine, sunt pregătiți, dar și băieții răi sunt, de asemenea, gata să preia lumea. Să credem că, în afară de Ucraina, vom avea un nou război în Asia?

James Jones: Sper că nu. Sper cu fervoare că nu și cred că modul în care se va încheia războiul dintre Rusia și Ucraina este foarte important. Și cred că o modalitate de a caracteriza situația actuală este că acum avem o luptă între autocrații și democrații. Autocrații, în măsura în care au avantajul că iau decizii rapid. Dl. Putin a luat o decizie cu privire la Ucraina. Cred că a fost o greșeală catastrofală din partea lui și cred că probabil în momentele sale private, se uită în oglindă și spune: nu mi-au spus că va fi așa...

Cristina Cileacu: ...asta înseamnă că are o conștiință.

James Jones: Da, este un punct bun. Dar punctul meu de vedere este că democrațiile sunt notoriu mai lente până ajung la decizii importante. Acest lucru poate fi un avantaj sau poate fi un dezavantaj. Depinde cum faci lucrurile și cum cum se discută problemele. În NATO, sunt foarte mândru de NATO, sunt unul dintre americanii care au fost crescuți în era de după Al Doilea Război Mondial în Europa. Îmi amintesc că părinții mei obișnuiau să vorbească despre acest loc, când eram mic, numit Cortina de Fier. În mintea mea, îmi imaginam că undeva era o cortină mare de fier, iar în spatele ei erau rușii, oameni foarte, foarte răi. Dar, pe măsură ce am crescut în Europa, am ajuns să înțeleg, de la o vârstă fragedă, rolul jucat de țara mea, chiar dacă eram crescut într-o altă țară și nu eram sigur ce era cu adevărat un american, dar știam că sunt unul. Dar am fost foarte, foarte mândru de contribuția Statelor Unite și a aliaților noștri la reconstrucția Europei și Japoniei. Am învățat multe în cariera mea militară despre "să nu începi un război decât dacă ești dispus să-l termini complet" și complet înseamnă că dacă îți învingi dușmanul, întinde-i mâna prieteniei și ajută-l să reconstruiască, așa cum am făcut-o noi în Europa și Japonia. Așa că să dețin sarcina pe care președintele Eisenhower a avut-o ca primul comandant suprem al aliaților NATO și să-mi termin cariera - a fost unul dintre puținii oameni care au deținut această slujbă - a fost într-adevăr un moment minunat și apreciez în mod deosebit faptul că, în timp ce eram în funcție, Alianța a trecut de la 19 la 26 de țări. Și acum, desigur, este mai mult decât atât.

Cristina Cileacu: 32.

James Jones: Dar sunt foarte mândru de ceea ce a făcut și face NATO astăzi. Mă bucur că Statele Unite se întorc în "șa", ca să spunem așa, în ceea ce privește furnizarea de ajutor și sprijin și sperăm că și capacități de lider atunci când este necesar. Sunt destul de sigur că cel mai rău lucru pe care domnul Putin l-a experimentat este faptul că exact opusul a ce dorea să vadă, cu NATO și cu fracturarea Europei, în special în relația cu Statele Unite, este exact opusul a ceea ce se întâmplă.

Ce va face Putin?

Cristina Cileacu: După cum spuneți, NATO este puternică și deja și-a dovedit unitatea de la începutul războiului din Ucraina. Dar Rusia, și mai ales, desigur, Putin vor încerca non-stop să dividă membrii NATO, membrii Uniunii Europene. Cât de pregătit este NATO să reziste în fața acestui lucru? Credeți că vor găsi soluțiile să rămână împreună?

James Jones: Cred că este absolut esențial pentru că celelalte autocrații din lume urmăresc foarte atent. Și, în opinia mea personală, dacă conflictul Rusia-Ucraina s-ar încheia cumva într-o lună, două - nu cred că va fi așa, dar să spunem că ar fi -, cred că popoarele autocrate vor urmări și vor vedea ce se întâmplă cu Vladimir Putin. Este încă liderul Federației Ruse? Este încă binevenit pe coridoarele internaționale ale ONU sau la summituri economice ale lumii? Sau este tratat așa cum merită să fie, ca paria, ca un criminal de război? Și cred că în capitala chineză, domnul Xi va urmări foarte atent și asta ar putea afecta situația din Marea Chinei de Sud și Taiwan și orice altceva ne îngrijorează. Deci, dacă se termină acest război este un lucru important. Cum se termină este și mai important. Ce se va întâmpla cu Vladimir Putin ca urmare a tuturor acestor lucruri, cred că este critic.

Cristina Cileacu: NATO este puternică, dar războaiele nu sunt câștigate doar prin mijloace militare. Este NATO pregătită suficient pentru probleme precum propaganda sau ideile radicale, populiștii și așa mai departe?

James Jones: Este un lucru la care domnul Putin este foarte priceput, foarte bun la domeniu, și mă refer la dezinformare. Știu că din vremea mea în NATO, în Europa, eram acolo când a folosit energia pe post de armă împotriva Europei, la începutul anilor 2000. Și sunt familiarizat cu ceea ce a făcut și în țara noastră. Deci nu este doar Europa, suntem noi toți. Cred că trebuie să facem o treabă mult mai bună pentru a combate dezinformarea rusă, intruziunea ei în societățile noastre, pe rețelele sociale și altele. În caz contrar, riscăm să pierdem oamenii mai puțin educați ai societăţii noastre, care sunt susceptibili la acest tip de propagandă. Și nu este nimic nou aici, este o muncă grea, dar trebuie să fim vigilenți. Și în acest sens, aș vrea să văd că facem o treabă mai bună.

„Nu sunt mulțumit că administrația noastră a mers în țările arabe să ceară mai mult petrol”

Cristina Cileacu: Din moment ce Putin a folosit energia pe post de armă, atât de mult timp, să spunem că fost o lipsă de viziune din partea liderilor din Occident să nu-și decupleze țările de la energia rusă. Care este părerea dvs despre asta?

James Jones: Te poți desprinde dacă vrei, dar trebuie să ai o altă sursă. Şi ce a fost un moment foarte important în timp pentru Statele Unite este că am devenit destul de independenţi din punct de vedere energetic. Din păcate, administrația Biden a ales să pună un moratoriu asupra combustibililor fosili, în ciuda faptului că avem o abundență a acestora. Și mi se pare că în acest moment de nevoie, în acest moment urgent, împreună cu prietenii și aliații noștri din Europa, ar trebui să facem ce este necesar să furnizăm Europei energia de care are nevoie. Și știu că putem face asta. Cred că ar trebui să facem asta. Deci nu sunt prea fericit cu poziția noastră și faptul că președintele nostru a mers în țările arabe să ceară mai multă producție din partea lor, în timp ce noi nu suntem dispuși să facem ce putem face, mi se pare puțin ciudat.

Cristina Cileacu: Ați mai spus că ar trebui să ne uităm la Putin dacă el este încă bine primit în restul lumii economice, restul lumii civilizate. Dl. Putin încă arată că are o mulțime de resurse în cazul energiei și controlează, de asemenea, resursele altor țări din inima Eurasiei, din regiunea Caspică. Acești oameni, chiar dacă sunt dispuși să ajute Europa, de exemplu, poate că se uită mai întâi spre Moscova și apoi iau o decizie. Deci, cine va câștiga acest război diferit?

James Jones: Cred că domnul Putin, întreaga sa strategie s-a bazat pe convingerea că Europa și Statele Unite nu au puterea să rămână împreună, nu își vor lua angajamentul pe termen lung să-și atingă scopul. Și sincer, cred că asta este problema centrală. Cred că tot ce se face, dacă putem accelera ajutorul militar pentru ucraineni și resursele necesare și orice mai trebuie, acesta este un moment esențial în timp, deoarece așa cum am spus mai devreme, celelalte autocrații din întreaga lume înțeleg lecții greșite, iar noi suntem pentru „Înapoi în viitor”, nu suntem pentru încă un secol XX de conflicte, să sperăm că nu un război global, dar cu siguranță nu o societate bazată pe conflicte. Și asta s-ar putea întâmpla oriunde, s-ar putea răspândi în toată Africa, în propria noastră emisferă, unde chinezii sunt peste tot și în diferite țări. Dar dacă rămânem împreună și trăim adevărul valorilor noastre, recunoaștem că legătura transatlantică este mai puternică ca niciodată, cred că vom învinge.

De partea cui e Orientul Mijlociu? „Nu negociați cu Iranul!”

Cristina Cileacu: Cunoașteți foarte bine Orientul Mijlociu, v-ați petrecut mare parte din cariera dvs acolo.

James Jones: Încă mai petrec.

Cristina Cileacu: Desigur, Statele Unite au o parte de vină pentru situația din Orientul Mijlociu din prezent. Unele țări încearcă să se recupereze, unele țări sunt încă în război. Dar dacă privim în general lumea de acum, unde situăm Orientul Mijlociu, de partea Vestului sau de partea autocrațiilor?

James Jones: Cred că noi am trimis, noi fiind Statele Unite, în ultimele administrații, am trimis mesaje prietenilor noștri arabi care i-au determinat să creadă că nu suntem un partener atât de fiabil ca altădată. Mesaje conflictuale, de exemplu, suntem aproape un an și jumătate sub administrația Biden, dar nu avem un ambasador în Arabia Saudită, nu avem un ambasador în Emiratele Arabe Unite, nu avem un ambasador în Oman. Este greu de înțeles. Dacă ești un lider arab al unei țări importante precum Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite, este greu să nu iei personal acest lucru. Evident, este sistemul nostru, nu este vina ta. Dar aceste lucruri se adună și trebuie să spun încă un lucru, deoarece cred că orice mişcare îndreptată către Iran, să creadă cineva că poate negocia cu regimul iranian, în opinia mea personală, pe termen lung, nu cred că regimul are vreo intenție să negocieze. Nu aș avea încredere în ei sub nicio formă. și cred că în cele din urmă poporul iranian va lua lucrurile în propriile mâini și așa se va termina situația asta. Dar ori de câte ori Statele Unite încearcă să intervină și să provoace trepidații în lumea arabă, doar în ceea ce privește chestiunea iraniană, există motive suficiente pentru ca ei să spună, stai puțin, nu suntem siguri că acesta este un aliat de încredere. Cred că trebuie să rezolvăm asta și cred că este ușor de rezolvat. Aș spune: nu negociați cu Iranul!

Securitatea cibernetică a Vestului, amenințată

Cristina Cileacu: Ultima întrebare, dacă ați menționat Iranul, este despre securitatea cibernetică, deoarece Iranul este un mare atacator în acest sens, desigur, China, Rusia sunt țările care completează top trei. Suntem pregătiți?

James Jones: Cred că răspunsul scurt este nu, dar sunt vulnerabilități diferite. Cred că, în cadrul Alianţei, când eram în NATO am făcut un studiu privind vulnerabilitatea infrastructurii critice, a porturilor, a căilor ferate, a aeroporturilor, lucruri de genul acesta. Am descoperit că eram, acum 12 ani, foarte vulnerabili. Cred că, protecția proprietăților noastre intelectuale în sectorul public și în sectorul privat are nevoie de multă muncă. Vestea bună este că sunt tehnologii care apar, care ne vor permite să fim mai siguri, atât în infrastructura critică, cât și în protecția proprietății intelectuale. Și cred că acesta este un domeniu în care Organizația Tratatului Atlanticului de Nord ca ansamblu ar trebui să își concentreze foarte mult energiile, pentru că ai numit țările care sunt "băieții răi" din acest domeniu. Dar vestea bună este că am petrecut mult timp în acest domeniu, că sunt tehnologii care cred că ar trebui împărtășite cu prietenii și aliații noștri, care ne fac pe toți mai siguri.