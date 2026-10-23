Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a criticat joi pe superstarul NBA LeBron James pentru ceea ce a numit un comportament lipsit de respect în timpul intonării imnului naţional la un meci recent din NBA, relatează Reuters.

„În timp ce ascultă imnul nostru naţional, LeBron James îşi arată lipsa de respect faţă de ţara noastră”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social, însoţită de un videoclip în care James face mişcări în timpul intonării imnului. „LeBron James ar trebui să le prezinte scuze tuturor marilor războinici şi eroi americani care au murit pentru steagul american şi pentru tot ceea ce reprezintă ţara noastră!”

Clipul distribuit de Trump îl arăta pe James aliniat alături de membrii echipei Philadelphia 76ers, balansându-şi braţele într-un exerciţiu de încălzire şi efectuând mişcări de aruncare la baschet.

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Trump a criticat în repetate rânduri sportivii pentru comportamentul lor în timpul interpretării imnului naţional al SUA înaintea meciurilor, în special începând cu protestul prin îngenunchere al fundaşului din NFL, Colin Kaepernick, în sprijinul justiţiei rasiale.

Trump a anulat o vizită planificată la Casa Albă a campionilor Super Bowl, Philadelphia Eagles, în 2018, după ce echipa nu a fost de acord cu solicitarea sa ca jucătorii să stea în picioare în timpul imnului.

James a devenit o voce importantă în mişcarea Black Lives Matter în 2020 şi a susţinut frecvent cauze progresiste pe măsură ce a urcat în fruntea clasamentului all-time al marcatorilor din NBA.

Editor : Sebastian Eduard