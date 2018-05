Gina Haspel, în Congresul SUA: CIA nu va recurge la tortură

CIA nu va relua controversatul program de interogatorii lansat după atentatele de la 11 septembrie 2001 şi asimilat torturii, a dat asigurări, miercuri, în Congresul american Gina Haspel, nominalizată de preşedintele Donald Trump pentru a prelua funcţia de director al Agenției Centrale de Informații.

Gina Haspel / FOTO: Getty Images

„Pot să vă asigur de angajamentul meu personal şi fără rezerve faţă de faptul că sub conducerea mea CIA nu va relua un astfel de program de interogatorii şi detenţii”, a declarat Haspel în comisia pentru informaţii a Senatului.



Nominalizarea Ginei Haspel, care are o carieră de 33 de ani în CIA, a generat polemică întrucât aceasta a condus în 2002 operaţiunile agenţiei din Thailanda, care găzduia una din faimoasele închisori americane secrete unde deţinuţi bănuiţi că fac parte din Al-Qaida erau frecvent supuşi unor practici asimilate torturii.



Miercuri, în Senat ea a insistat că are „limite morale solide” şi că nu ar permite CIA să desfăşoare activităţi pe care ea le-ar considera imorale, „chiar dacă tehnic ar fi legale”, la întrebarea unui senator dacă ar da curs unui ordin al preşedintelui în acest sens.



Haspel a menţionat că în prezent legislaţia SUA interzice clar astfel de metode de interogare şi a admis că „CIA a învăţat o serie de lecţii dure”, adăugând că agenţia nu era pregătită să desfăşoare programul de detenţii şi interogatorii lansat după atentatele de la 11 septembrie.



Gina Haspel are nevoie de 51 de voturi ale senatorilor pentru a fi confirmată ca prima femeie în fruntea CIA. Republicanii lui Trump controlează Senatul cu o majoritate de 51 la 49.



Fostă directoare adjunctă a CIA, Haspel ar urma să-i succeadă lui Mike Pompeo, confirmat luna trecută ca secretar de stat.

Pe de altă, senatorul John McCain, personalitate marcantă a Partidului Republican din Statele Unite şi el victimă a torturii în închisorile nord-vietnameze, a lansat miercuri un apel la respingerea numirii Ginei Haspel la conducerea CIA din cauza controversatului său rol în programe de tortură.

„Rolul lui Haspel în supravegherea utilizării torturii de către americani este deranjant. Refuzul său de a recunoaşte caracterul imoral al torturii o descalifică. Cred că Senatul ar trebui să respingă această numire”, a scris John McCain într-un comunicat.

În timpul războiului din Vietnam, în 1967, avionul pilotat de John McCain a fost doborât deasupra oraşului Hanoi. El a rămas prizonier al regimului comunist până în 1973, captivitate în cursul căreia a fost supus torturii.

Sursa: Agerpres