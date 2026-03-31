Greg Bovino, șeful grănicerilor SUA, a ieșit la pensie cu tot cu parolele de la conturile de social media ale instituției

DHS a recâștigat controlul asupra a trei conturi după ce șeful pensionat al Patrulei de Frontieră, Greg Bovino, a refuzat să returneze parolele conturilor guvernamentale pe care le-a redenumit în numele său.

Nemaiavând altă soluție, administrația Trump ar fi dezactivat trei conturi de social media deținute de Gregory Bovino, oficial al Poliției de Frontieră recent pensionat, după ce acesta a refuzat să renunțe la accesul la ele, scrie The Express.

Deși conturile sunt proprietate federală, Bovino a schimbat parolele pentru uzul său potrivit Washington Examiner. „Șeful agenților de patrulare Bovino s-a pensionat din serviciul federal și nu mai are acces la conturile oficiale de social media ale guvernului”, a confirmat un purtător de cuvânt al CBP pentru publicație.

Cinci surse care au informații despre disputa dintre  Bovino și guvernul federal au vorbit publicației despre încercările Washingtonului de a recupera controlul asupra conturilor de la oficialul care acționase independent.

Confruntarea privind aceste conturi urmează plecării lui Kristi Noem din funcția de secretar al Departamentului Securității Interne. „Acest lucru transmite mesajul că guvernul federal nu va ceda puterea sa de relații publice unui singur om”, a remarcat publicația.

Un înalt oficial al DHS a confirmat că departamentul a fost însărcinat să recâștige controlul asupra platformelor și a finalizat această acțiune în prima zi completă de mandat a nou-numitului secretar Markwayne Mullin, relatează Mirror US

 

