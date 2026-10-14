Groenlanda îl contrazice pe Donald Trump pe tema explorării zăcămintelor insulei arctice: „Suntem foarte departe”

Groenlanda a infirmat miercuri, 14 octombrie, o declarație a președintelui american Donald Trump privind explorarea iminentă și masivă a zăcămintelor de petrol, gaze și minerale de pe insula arctică, relatează dpa.

Jorgen Hammeken-Holm, ministrul adjunct al minelor din Groenlanda, a recunoscut în cadrul unui interviu acordat postului de televiziune CNN că au existat activități desfășurate de companii americane.

El a subliniat însă: „Suntem foarte departe de o explorare «masivă»”. Multe proiecte de explorare de mai mică amploare sunt în curs de desfășurare, dar ar putea dura „ani” până când acestea vor deveni operaționale, a afirmat Hammeken-Holm.

Miercuri dimineață, Trump a postat pe platforma sa Truth Social că „se pregătește începerea unor operațiuni de explorare masivă a zăcămintelor de petrol, gaze și minerale” în Groenlanda. El s-a referit la insula arctică, care aparține Danemarcei, ca fiind „noua și frumoasa noastră Groenlandă”.

Trump a afirmat, de asemenea, că experții consideră că rezervele de petrol ușor de exploatat din Groenlanda sunt mult mai mari decât în aproape orice altă regiune a lumii. De fapt, exploatarea resurselor de pe insulă a fost considerată de mult timp o operațiune dificilă.

Înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie, republicanii lui Trump se află sub o presiune intensă din cauza prețurilor la combustibil, care au crescut ca urmare a războiului său împotriva Iranului.

În septembrie, Statele Unite, Danemarca și Groenlanda au semnat un acord privind consolidarea parteneriatului în domeniul securității, punând capăt unui conflict legat de insulă, declanșat de Trump prin amenințări de anexare. Acordul modernizează și completează un acord de apărare între Danemarca și Statele Unite, în vigoare încă din 1951.

Conform textului publicat de Casa Albă, petrolul și gazele naturale nu sunt menționate în mod explicit în acord, dar acesta face referire la cooperarea în domeniul resurselor minerale și la cooperarea în domeniul dezvoltării economice în general.

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Editor : A.M.G.