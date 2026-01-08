Groenlanda în mâinile SUA: pactul din 1951 care oferă Washingtonului acces militar extins în insula arctică. „Dacă ar cere-o frumos”

Președintele american Donald Trump a ridiculizat echipele daneze de sanie trasă de câini din Groenlanda. El a menționat navele misterioase chinezești și rusești care patrulează în largul coastelor. Liderul american pare din ce în ce mai fixat pe ideea că Statele Unite ar trebui să preia această insulă gigantică acoperită de gheață, un oficial afirmând că cel de-al 47-lea președinte al SUA dorește să o cumpere, iar altul sugerând că Washingtonul ar putea pur și simplu să o ocupe. Cu doar câteva zile în urmă, Trump a declarat: „Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale”, relatează The New York Times.

Dar întrebarea este: Statele Unite chiar trebuie să cumpere Groenlanda — sau să ia măsuri mai drastice — pentru a îndeplini toate obiectivele lui Donald Trump?

În baza unui acord puțin cunoscut din perioada Războiului Rece, Statele Unite beneficiază deja de acces militar extins în Groenlanda. În prezent, Statele Unite au o singură bază într-un colț foarte îndepărtat al insulei. Însă acordul permite Washingtonului să „construiască, instaleze, întrețină și opereze” baze militare pe întreg teritoriul Groenlandei, să „cazeze personal” și să „controleze aterizările, decolările, ancorările, acostările, mișcările și operațiunile navelor, aeronavelor și ambarcațiunilor”.

Acesta a fost semnat în 1951 de Statele Unite și Danemarca, care a colonizat Groenlanda cu peste 300 de ani în urmă și încă controlează o parte din afacerile sale.

„Statele Unite au o libertate atât de mare în Groenlanda încât pot face practic tot ce vor”, a declarat Mikkel Runge Olesen, cercetător la Institutul Danez pentru Studii Internaționale din Copenhaga.

„Mi-e foarte greu să cred că SUA nu ar putea obține practic tot ce își doresc”, a spus el, adăugând: „dacă ar cere-o frumos”.

Ofertă de 100 de milioane de dolari în aur

Dar cumpărarea Groenlandei – ceva ce secretarul de stat Marco Rubio le-a spus marți legislatorilor că este ultimul plan al lui Trump – este o altă problemă.

Groenlanda nu dorește să fie cumpărată de nimeni — în special de Statele Unite. Iar Danemarca nu are autoritatea de a o vinde, a afirmat Olesen.

„Este imposibil”, a spus el.

În trecut, Danemarca ar fi fost cea care ar fi decis. În 1946, aceasta a refuzat oferta administrației Truman de 100 de milioane de dolari în aur.

Astăzi, lucrurile stau altfel. Locuitorii Groenlandei au acum dreptul de a organiza un referendum privind independența, iar oficialii danezi au declarat că viitorul insulei va fi decis de cei 57.000 de locuitori ai acesteia. Un sondaj realizat anul trecut a arătat că 85% dintre locuitori se opun ideii unei preluări de către Statele Unite.

Prim-ministrul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a respins în repetate rânduri ideea de a fi cumpărată, declarând săptămâna trecută: „Țara noastră nu este de vânzare”.

Acordul de apărare relativ scurt și direct între Statele Unite și Danemarca a fost actualizat în 2004 pentru a include guvernul semi-autonom al Groenlandei, oferindu-i acestuia un cuvânt de spus în ceea ce privește modul în care operațiunile militare americane ar putea afecta populația locală. Rădăcinile acordului se regăsesc într-un parteneriat încheiat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Citește și: „Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze valabilă și în cazul unei invazii militare a SUA în Groenlanda

„Nimeni nu va lupta împotriva Statelor Unite”

La acea vreme, Danemarca era ocupată de naziști. Ambasadorul său la Washington, izolat de Copenhaga, a luat inițiativa de a încheia un acord de apărare pentru Groenlanda cu Statele Unite. (Insula face parte din America de Nord, se află de-a lungul Oceanului Arctic și este situată în apropierea coastei Canadei.)

Se temea că naziștii ar putea folosi Groenlanda ca punct de plecare către America. Germanii stabiliseră deja mici baze meteorologice pe coasta de est a insulei și transmiteau informații pentru bătăliile din Europa. Trupele americane i-au alungat în cele din urmă și au stabilit acolo mai mult de o duzină de baze cu mii de soldați, piste de aterizare și alte instalații militare.

După al Doilea Război Mondial, Statele Unite au continuat să administreze unele baze și o serie de stații radar de avertizare timpurie. Odată cu sfârșitul Războiului Rece, Statele Unite le-au închis pe toate, cu excepția uneia. Aceasta se numește acum Baza Spațială Pittufik și ajută la urmărirea rachetelor care traversează Polul Nord.

Danemarca are și ea o prezență redusă: câteva sute de soldați, inclusiv forțe speciale care folosesc sănii trase de câini pentru a efectua patrule pe distanțe lungi. În ultimele luni, guvernul danez s-a angajat să își modernizeze bazele și să intensifice supravegherea.

După ce forțele speciale americane l-au capturat pe Nicolas Maduro, președintele destituit al Venezuelei, dintr-o casă conspirativă săptămâna trecută, liderul american părea încrezător.

Stephen Miller, unul dintre principalii săi consilieri, a afirmat apoi că Groenlanda ar trebui să aparțină Statelor Unite și că „nimeni nu va lupta împotriva Statelor Unite” pentru aceasta. Anxietatea danezilor și a groenlandezilor a crescut vertiginos.

Marți seara, liderii din Danemarca și Groenlanda au solicitat o întâlnire cu Marco Rubio, potrivit ministrului groenlandez de Externe. Nu este clar dacă și când va avea loc această întâlnire.

Tensiunile dintre Donald Trump și prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, au crescut constant, pe măsură ce liderul de la Casa Albă insistă să „obțină” Groenlanda, după cum spune el, în timp ce Frederiksen refuză să se supună dorinței sale.

Cu doar câteva zile în urmă, Frederiksen a citat acordul din 1951, spunând: „Avem deja un acord de apărare între Regat și Statele Unite, care oferă Statelor Unite acces larg la Groenlanda”. Ea a îndemnat Statele Unite „să înceteze amenințările” și a spus că un atac american asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul ordinii mondiale internaționale.

Liderii europeni au emis marți propria declarație, citând și ei acordul din 1951 și afirmând că „Groenlanda aparține poporului său”.

Citește și: Cum au cumpărat Statele Unite o parte a lumii. Groenlanda este pe lista ambițiilor americane de peste un secol

„O formulă de curtoazie”

Analiștii au afirmat că, dacă Statele Unite ar încerca să utilizeze pactul de apărare ca pretext pentru a trimite un număr mare de trupe și a ocupa Groenlanda, acest lucru nu ar fi legal.

Conform amendamentului din 2004, Statele Unite trebuie să se consulte cu Danemarca și Groenlanda înainte de a face „orice schimbări semnificative” în operațiunile militare pe insulă. Amendamentul din 2004, semnat de generalul Colin L. Powell, care era atunci secretar de stat, recunoaște în mod explicit Groenlanda ca „parte egală a Regatului Danemarcei”.

Peter Ernstved Rasmussen, un analist danez în domeniul apărării, a afirmat că, în practică, dacă forțele americane ar formula cereri rezonabile, „SUA ar primi întotdeauna un răspuns afirmativ”.

„Este o formulă de curtoazie”, a spus el. „Dacă SUA ar dori să acționeze fără a cere permisiunea, ar putea pur și simplu să informeze Danemarca că ridică o bază, un aerodrom sau un port.”

Acest lucru îi înfurie pe experții politici danezi cu experiență. Dacă Donald Trump ar fi vrut să consolideze securitatea Groenlandei în acest moment, ar fi putut să o facă. Dar nu a existat nicio solicitare oficială din partea Statelor Unite, a declarat Jens Adser Sorensen, fost înalt funcționar în parlamentul danez.

„De ce nu folosești mecanismul acordului de apărare dacă ești atât de îngrijorat de situația securității?”, a spus el, adăugând: „Cadrul există. Este în vigoare”.

Dar poziția strategică a Groenlandei nu este singurul lucru care a atras cercul restrâns al lui Trump. Insula uriașă are un alt atu: minerale esențiale, în cantități mari, îngropate sub gheață. Și în acest caz, spun analiștii, Statele Unite nu au nevoie să preia controlul asupra insulei pentru a le obține.

Locuitorii Groenlandei s-au declarat deschiși să facă afaceri – cu aproape oricine.

Citește și:

Preluarea Groenlandei de către SUA: cum ar submina NATO din interior

Editor : A.M.G.