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GTA 6, stimulent de reînrolare. Cum folosește Armata SUA jocul pentru a-i încuraja pe soldați să-și prelungească serviciul militar

Data publicării:
18th June, 2026. GTA 6 pre-order date and cover art revealed by Rockstar.
GTA 6 va fi lansat în noiembrie 2026. Foto: Profimedia
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Jocul video „Grand Theft Auto 6” servește acum drept instrument pentru o unitate a Armatei SUA de a încuraja soldații să își reînnoiască angajamentul de serviciu militar, potrivit CBS News.

Divizia a 3-a de infanterie a Armatei SUA, cu baza la Fort Stewart, Georgia, oferă unor soldați activi un permis de patru zile pentru a juca „GTA 6” când va fi lansat în noiembrie. Potrivit diviziei, oferta este disponibilă soldaților care semnează un contract de reînrolare pe o perioadă de minimum doi ani (și până la șase ani) între 1 august și 14 noiembrie 2026.

De-a lungul anilor, Armata a folosit diverse bonusuri la înrolare - taxe de școlarizare, alegerea locului de serviciu sau accesul la programe speciale de instruire în cadrul cărora soldații învață să sară din avioane sau să coboare în rapel din elicoptere pentru a-i încuraja să se înroleze sau să se reînroleze. 

Stimulentul de recrutare nu este valabil pentru întregul serviciu; a fost propus exclusiv pentru un singur batalion. Cu toate acestea, este posibil ca programul să fie extins.

Douăzeci de soldați de la Fort Stewart, Georgia, din Batalionul 9 Geniu al Brigăzii, parte a Diviziei a 3-a Infanterie, au ales deja acest stimulent ca parte a reînrolării lor, a declarat, miercuri, un purtător de cuvânt al Armatei pentru CBS News.

„Ideea era să avem un program unic de stimulare care să se potrivească cu ceea ce îi interesează pe soldați”, a declarat într-un comunicat locotenent-colonelul Angel Tomko, purtător de cuvânt al Diviziei a 3-a Infanterie. „Echipa de comandă, împreună cu consilierul de carieră, a vrut să-i entuziasmeze pe soldați să se reînroleze.” 

Anticiparea următoarei versiuni a jocului este puternică în anumite cercuri, în special în rândul fanilor jocurilor de acțiune și al pasionaților de jocuri open-world. 

Lansarea jocului pe 19 noiembrie este un eveniment major de divertisment pentru fanii acțiunii, poveștii și valorilor ridicate de producție ale seriei. Un trailer arată că jocul va fi din nou plasat într-un Miami fictiv, cu prima femeie în rolul principal. Ultima versiune a Rockstar Games, GTA 5, a fost lansată în 2013.

Memorandumul Armatei, care a circulat online, spune că orice soldat care semnează un contract de reînrolare între 1 august 2026 și 14 noiembrie va primit un permis special de patru zile, menit să coincidă cu „mult așteptata lansare a jocului video Grand Theft Auto VI (GTA 6)”. 

Aproximativ 130 de soldați sunt eligibili în prezent pentru stimulent, a spus Tomko. Aceștia trebuie să se reînroleze pentru o perioadă de minimum doi ani și până la șase ani.

Editor : Ș.R.

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