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Guvernatoarea statului New Jersey avertizează porturile SUA: Importul de motorină rusească este ilegal, în ciuda acordului Trump-Putin

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US military claims full blockade of Iranian ports
Distrugătoarele cu rachete ghidate ale Marinei SUA se numără printre mijloacele care execută o misiune de blocadă ce afectează porturile iraniene, a anunțat CENTCOM. Sursa foto: Profimedia Images
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Guvernatoarea statului american New Jersey, Mikie Sherrill, a avertizat operatorii portuari că importul de motorină din Rusia rămâne ilegal, în ciuda acordului anunțat luna trecută de Donald Trump și Vladimir Putin privind reluarea exporturilor de combustibil rusesc către piața americană. Într-o scrisoare deschisă, Sherrill a susținut că înțelegerea încalcă o lege federală adoptată în 2022 și a amenințat cu sancțiuni civile și penale companiile care ar accepta astfel de transporturi, anunță TVP World.

Într-o scrisoare deschisă adresată operatorilor portuari și de terminale, publicată luni, Sherrill a declarat că acceptarea motorinei din Rusia ar încălca legislația federală a SUA și ar putea atrage sancțiuni civile și penale grave.

„Orice încercare de a obține profit din comerțul ilegal cu combustibil rusesc va fi sancționată cu pedepse severe. Vă îndemn să refuzați accesul oricărei nave-cisternă care încearcă să utilizeze instalațiile dumneavoastră în scopul desfășurării unei astfel de activități ilegale”, a afirmat guvernatoarea.

Declarația vine în contextul informațiilor potrivit cărora primele nave-cisternă care transportă motorină rusească se apropie de coasta de est a Statelor Unite. În scrisoarea sa, Sherrill a menționat că cel puțin una dintre nave s-ar putea îndrepta spre New Jersey, un important centru de import și distribuție a produselor petroliere.

Președintele SUA, Donald Trump, a luat prin surprindere Ucraina și aliații săi europeni luna trecută, când a anunțat că a ajuns la un acord cu omologul său rus, Vladimir Putin, care ar permite reluarea exporturilor de motorină din Rusia, blocate anterior prin sancțiunile internaționale impuse ca urmare a războiului declanșat de Moscova în Ucraina.

Înțelegerea face parte din eforturile Casei Albe de a reduce prețurile la energie înaintea alegerilor intermediare din SUA, programate marți. În urma scrutinului, Partidul Democrat ar putea prelua controlul asupra Congresului de la republicanii lui Trump.

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În scrisoarea publicată luni, Sherrill a susținut că acordul dintre Trump și Putin „intră în conflict direct cu” o lege adoptată de Congres în 2022, care interzice importurile de combustibil din Rusia, inclusiv de motorină.

Interdicția poate fi ridicată doar dacă legea este abrogată sau dacă președintele SUA certifică faptul că „Rusia a acceptat să-și retragă forțele din Ucraina”, a precizat guvernatoarea.

Sherrill a afirmat că acțiunile Casei Albe „sunt ilegale, în parte, deoarece Vladimir Putin continuă să se angajeze într-un război ilegal de agresiune împotriva Ucrainei”.

Guvernatoarea a mai acuzat că acordul dintre Trump și Putin contribuie indirect la finanțarea Iranului, un aliat apropiat al Rusiei, în contextul conflictului militar în curs dintre Washington și Teheran.

„Prin achiziționarea de petrol din Rusia, un furnizor cunoscut și susținător financiar al Iranului, Donald Trump asigură finanțare unei țări care se află în conflict armat cu America, ajungând chiar până la uciderea soldaților americani”, a declarat Sherrill, fost pilot de elicopter în Marina SUA.

„New Jersey va încerca să utilizeze toate instrumentele legale și de reglementare disponibile pentru a se asigura că porturile, întreprinderile și infrastructura noastră nu sunt exploatate pentru a promova interese contrare celor ale Statelor Unite”, a adăugat guvernatoarea.

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Editor : C.A.

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