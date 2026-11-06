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Guvernatorul Californiei îi iartă pe toți condamnații la moarte din stat: pedepsele se transformă în închisoare pe viață

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Gavin Newsom
Gavin Newsom, guvernatorul Californiei. Foto: Profimedia Images
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Din articol
O chestiune de conștiință În contradicție cu opinia pubică

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat joi că va comuta pedepsele cu moartea tuturor celor 548 de deținuți condamnați în prezent la execuție în statul său, care are cel mai mare număr de condamnați la moarte din emisfera vestică, afirmând că consideră pedeapsa capitală ca fiind imorală, scrie Reuters.

Anunțul, făcut printr-o scrisoare de trei pagini adresată „tuturor californienilor”, a venit în momentul în care Newsom, un democrat care se așteaptă să candideze la nominalizarea partidului său pentru alegerile prezidențiale din 2028, se apropie de sfârșitul celui de-al doilea și ultim mandat de patru ani în funcția de guvernator.

Newsom, care a ocupat anterior funcțiile de primar al orașului San Francisco și de viceguvernator, a declarat un moratoriu asupra execuțiilor în martie 2019, la aproximativ două luni după ce a preluat funcția de guvernator. Ultima execuție a unui deținut în California a avut loc în 2006, când republicanul Arnold Schwarzenegger era guvernator.

Pedeapsa capitală rămâne prevăzută în legislația din California ca opțiune de condamnare, cu excepția cazului în care este abrogată de alegători sau de legislativ, și ar putea fi repusă în vigoare de viitorii guvernatori.

Alegătorii din California au susținut ultima dată pedeapsa cu moartea în 2016, respingând un referendum privind abolirea execuțiilor, dar aprobând o altă măsură menită să reformeze și să accelereze procesul.

Procurorul districtual al județului Los Angeles, Nathan Hochman, a declarat că biroul său va continua să „evalueze fiecare caz eligibil pentru pedeapsa cu moartea cu rigoarea, atenția și reținerea pe care aceste decizii le impun”.

În cadrul măsurii radicale de grațiere acordată de Newsom, pedepsele cu moartea ale tuturor celor 548 de condamnați vor fi comutate în închisoare pe viață fără drept la eliberare condiționată.

Constituția Californiei impune Curții Supreme a statului să revizuiască grațierile acordate oricărui infractor condamnat de două ori pentru o infracțiune gravă.

Newsom este cel mai recent dintre cei peste șase guvernatori americani care au acordat clemențe în masă în statele lor în ultimii ani, dar grațierea sa a condamnaților la moarte este cea mai amplă de până acum, potrivit Laurei Porter, șefa Campaniei americane pentru abolirea pedepsei cu moartea.

O chestiune de conștiință

Guvernatorul a declarat că acționează „în baza convingerii mele de lungă durată și profund înrădăcinate că, atât individual, cât și colectiv, suntem mai puternici ca societate atunci când respingem uciderea susținută de stat”.

El a recunoscut că deținuții condamnați la moarte au fost găsiți vinovați de provocarea unei „suferințe de nedescris” și că „mulți californieni consideră că cei care comit crime brutale merită să moară”.

„Dar, în calitate de guvernator, am ajuns la concluzia că statul nu poate, din punct de vedere moral, să-i ucidă”, a scris Newsom. „ Acești infractori vor muri în închisoare, dar nu de mâna noastră.”

Dezbaterea din SUA privind pedeapsa capitală s-a intensificat recent după eșecul statului Tennessee de a o executa pe ucigașa condamnată Christa Pike, care a supraviețuit celor două încercări de a i se administra substanțe letale prin injecție, pe 30 septembrie.

Pike, pe care martorii au auzit-o gâfâind, plângând, scâncind și respirând zgomotos pe parcursul unei mari părți a procedurii eșuate, a fost internată în spital după aceea și trimisă înapoi la închisoare pe 10 octombrie.

Pedeapsa cu moartea a fost supusă unei analize și mai atente după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat planuri de a transmite în direct execuția prin pluton de execuție a lui Nidal Hasan, care a fost condamnat pentru uciderea a 13 persoane și rănirea a peste 30 de alte persoane într-un atac armat la baza militară Fort Hood din Texas, pe 5 noiembrie 2009.

Președintele Donald Trump a exclus ulterior difuzarea în direct a execuției, dar Hasan urmează să fie executat prin pluton de execuție pe 3 decembrie.

Anunțul lui Newsom a venit în contextul în care erau programate execuții în alte trei state, una fiind efectuată miercuri în Indiana, iar alte două fiind așteptate mai târziu în cursul zilei în Alabama și Florida.

În contradicție cu opinia pubică

Cu toate acestea, poziția lui Newsom față de pedeapsa cu moartea îi conferă o amprentă distinctivă asupra unei chestiuni sociale extrem de controversate, în timp ce acesta pune bazele pentru ceea ce se preconizează a fi o candidatură la Casa Albă peste doi ani.

Un sondaj Reuters/Ipsos realizat la câteva săptămâni după execuția eșuată din Tennessee a arătat că 55% dintre americani susțin pedeapsa cu moartea pentru persoanele condamnate pentru cele mai grave crime, în scădere față de 63% în 2017, în timp ce 31% s-au declarat total împotriva pedepsei capitale.

În același sondaj, o treime dintre respondenți au afirmat că, în opinia lor, guvernul ar trebui să încerce a doua oară să execute un condamnat la moarte dacă prima încercare eșuează.

Aproximativ 15 țări încă execută în mod activ persoane, potrivit organizației pentru drepturile omului Amnesty International. Pedeapsa cu moartea rămâne în vigoare în 27 de state americane, deși execuțiile se concentrează într-o mână de state dintre acestea, iar peste 20 de state au abolit complet pedeapsa capitală.

Conform Centrului de Informare privind Pedeapsa cu Moartea, numărul condamnaților din California reprezintă mai mult de o pătrime din cei aproape 2.000 de deținuți aflați în așteptarea execuției la nivel național.

Poziția lui Newsom față de pedeapsa cu moartea contrastează puternic cu cea a lui Trump, care a reluat execuțiile guvernului SUA după o pauză de 20 de ani, spre sfârșitul primului său mandat la Casa Albă, condamnând la moarte prin injecție letală 13 deținuți federali în ultimele câteva luni ale mandatului său.

Deși legea privind clemența nu are nicio influență asupra cazurilor federale, Bill Essayli, un procuror federal din Los Angeles numit de Trump, a condamnat demersul lui Newsom ca fiind „o lovitură majoră pentru californieni și pentru familiile victimelor ucise în circumstanțe îngrozitoare”.

Oponenții pedepsei cu moartea invocă posibilitatea executării pe nedrept a unei persoane nevinovate, subliniază disparitățile rasiale și socio-economice în aplicarea pedepsei capitale și susțin că nu există dovezi convingătoare că aceasta descurajează crima mai eficient decât închisoarea pe viață fără eliberare condiționată.

Susținătorii susțin că pedeapsa capitală oferă o pedeapsă justă pentru cele mai grave crime, descurajează potențialii infractori și garantează că ucigașii nu pot ucide din nou.

Editor : B.E.

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