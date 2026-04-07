Guvernul și opoziția din Venezuela ar putea colabora pentru a proteja activele americane

Delcy Rodriguez. Foto: Profimedia

Guvernul Venezuelei și opoziția politică încearcă să-și coordoneze apărarea juridică a activelor țării bogate în petrol, aflate în Statele Unite, după ce recunoașterea oficială de către Washington a președintei interimare Delcy Rodriguez a ridicat semne de întrebare cu privire la cine ar putea reprezenta țara în instanțele americane, anunță Reuters. Activele unei țări însumează toate bunurile și resursele pe care le deține și care au valoare economică.

Avocații guvernului lui Rodriguez și ai opoziției au solicitat luni judecătoarei magistrate americane Sarah Netburn, cu sediul în Manhattan, să suspende pentru 45 de zile un proces în care creditorii încearcă să pună sechestru pe fondurile legate de compania petrolieră de stat Petroleos de Venezuela (PDVSA.UL), în timp ce se stabilește cine va reprezenta interesele țării latine.

Scrisoarea a indicat o posibilă cooperare între opoziție și guvernul lui Rodriguez în ceea ce privește protejarea activelor americane, inclusiv a rafinăriei de petrol Citgo Petroleum (PDVSAC.UL) cu sediul în Houston, împotriva creditorilor, printre care se numără deținătorii de titluri de creanță emise de PDVSA și de guvernul venezuelean, companiile ale căror active din Venezuela au fost expropriate, precum și victimele unor presupuse acte de terorism.

Ministerul Informațiilor din Venezuela, care gestionează solicitările mass-media în numele guvernului, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, anunță Reuters.

Relațiile dintre opoziție și guvernul socialist al Venezuelei sunt de mult timp tensionate. Opoziția controlează activele americane, inclusiv Citgo, din 2019, când Washingtonul a impus pentru prima dată sancțiuni asupra PDVSA, în încercarea de a-l presa pe președintele Nicolas Maduro, aflat acum în închisoare, să părăsească funcția.

În martie, Washingtonul a recunoscut-o pe Rodriguez ca lider al Venezuelei, după capturarea lui Maduro de către forțele americane. Ea se pregătește acum să preia conducerea consiliilor de administrație ale filialelor PDVSA din SUA, inclusiv Citgo, a raportat Reuters pe 1 aprilie, citând patru persoane apropiate pregătirilor.

Recunoașterea de către SUA a guvernului lui Rodriguez l-a determinat pe Netburn să ceară părților implicate în proces să clarifice cine are autoritatea de a reprezenta Venezuela în instanță.

Luni, Netburn a aprobat cererea de suspendare a cazului. Se așteaptă ca avocații guvernului și ai opoziției să o informeze până pe 21 mai cu privire la alegerea unui avocat care să reprezinte permanent interesele Venezuelei.

Citește și:

„Merge pe coji de ouă”: Cum gestionează Donald Trump armistițiul fragil cu China

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
3
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Digi Sport
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Donald Trump i-a felicitat pe astronauţii misiunii Artemis 2: „Sunteţi cu adevărat extraordinari. Astăzi ați făcut istorie”
U.S and Israel war on Iran - 06 Apr 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 39. ONU avertizează SUA să nu atace infrastructura civilă din Iran
JD Vance
JD Vance ajunge în Ungaria pentru a-l susține pe Viktor Orban în alegerile parlamentare
USA and China flags painted on the concrete wall with Donald Trump and Xi Jinping shadows. Kaunas, Lithuania 2025 04 10
„Merge pe coji de ouă”: Cum gestionează Donald Trump armistițiul fragil cu China
Donald Trump
Alianța SUA-Europa se apropie de un punct critic. Care este singura utilitate a NATO pentru SUA, în viziunea lui Donald Trump
Recomandările redacţiei
Mojtaba Khamenei
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei...
padure primavara, cu flori si soare printre copaaci
Ce se întâmplă cu vremea după valul de răcire de la început de...
drona sahed reuters
Atacuri rusești la granița României. A fost emis RO-Alert pentru...
Joachim Herrmann stellt Entry/Exit System am Flughafen Nürnberg vor, Nürnberg, 13.03.2026
Noi reguli de intrare în UE din 10 aprilie: Cum schimbă sistemul EES...
Ultimele știri
Un atac israelian a ucis 10 persoane într-un adăpost din Gaza amenajat într-o şcoală. OMS oprește evacuările, după moartea unui angajat
Rusia a transmis Iranului coordonatele a 55 de obiective energetice israeliene
Ministrul Apărării, Radu Miruță, vine la Digi 24
Citește mai multe
