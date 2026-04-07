Guvernul și opoziția din Venezuela ar putea colabora pentru a proteja activele americane

Guvernul Venezuelei și opoziția politică încearcă să-și coordoneze apărarea juridică a activelor țării bogate în petrol, aflate în Statele Unite, după ce recunoașterea oficială de către Washington a președintei interimare Delcy Rodriguez a ridicat semne de întrebare cu privire la cine ar putea reprezenta țara în instanțele americane, anunță Reuters. Activele unei țări însumează toate bunurile și resursele pe care le deține și care au valoare economică.

Avocații guvernului lui Rodriguez și ai opoziției au solicitat luni judecătoarei magistrate americane Sarah Netburn, cu sediul în Manhattan, să suspende pentru 45 de zile un proces în care creditorii încearcă să pună sechestru pe fondurile legate de compania petrolieră de stat Petroleos de Venezuela (PDVSA.UL), în timp ce se stabilește cine va reprezenta interesele țării latine.

Scrisoarea a indicat o posibilă cooperare între opoziție și guvernul lui Rodriguez în ceea ce privește protejarea activelor americane, inclusiv a rafinăriei de petrol Citgo Petroleum (PDVSAC.UL) cu sediul în Houston, împotriva creditorilor, printre care se numără deținătorii de titluri de creanță emise de PDVSA și de guvernul venezuelean, companiile ale căror active din Venezuela au fost expropriate, precum și victimele unor presupuse acte de terorism.

Ministerul Informațiilor din Venezuela, care gestionează solicitările mass-media în numele guvernului, nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, anunță Reuters.

Relațiile dintre opoziție și guvernul socialist al Venezuelei sunt de mult timp tensionate. Opoziția controlează activele americane, inclusiv Citgo, din 2019, când Washingtonul a impus pentru prima dată sancțiuni asupra PDVSA, în încercarea de a-l presa pe președintele Nicolas Maduro, aflat acum în închisoare, să părăsească funcția.

În martie, Washingtonul a recunoscut-o pe Rodriguez ca lider al Venezuelei, după capturarea lui Maduro de către forțele americane. Ea se pregătește acum să preia conducerea consiliilor de administrație ale filialelor PDVSA din SUA, inclusiv Citgo, a raportat Reuters pe 1 aprilie, citând patru persoane apropiate pregătirilor.

Recunoașterea de către SUA a guvernului lui Rodriguez l-a determinat pe Netburn să ceară părților implicate în proces să clarifice cine are autoritatea de a reprezenta Venezuela în instanță.

Luni, Netburn a aprobat cererea de suspendare a cazului. Se așteaptă ca avocații guvernului și ai opoziției să o informeze până pe 21 mai cu privire la alegerea unui avocat care să reprezinte permanent interesele Venezuelei.

