Haos în administrația americană. Mii de angajați au fost anunțați din greșeală că sunt concediați: „O eroare de codare”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-12T191408.859
Panou amplasat la intrarea unei instituții federale din Washington, în perioada blocajului guvernamental din SUA. Foto: Profimedia

Blocajul guvernamental din Statele Unite a dus la situații absurde în administrația federală. Mii de angajați au primit din greșeală notificări de concediere, după o eroare de codare care a afectat inclusiv personalul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Blocajul guvernamental din SUA a ajuns la a 12-a zi, iar mii de angajați federali continuă să fie afectați de oprirea parțială a activității instituțiilor. Potrivit CBS News, notificările de concediere au fost trimise vineri, după ce administrația Trump a luat în calcul reduceri de personal pe durata blocajului.

Peste 4.000 de angajați din șapte agenții federale ar fi putut primi astfel de mesaje, potrivit unui document depus în instanță. Totuși, o parte dintre aceste notificări, trimise angajaților Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), au fost retrase.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Sănătății și Serviciilor Umane (HHS) a explicat duminică, pentru CBS News, că unele dintre notificările de reducere a personalului (RIF) trimise vineri către angajații CDC au fost expediate din cauza unei erori de codare și au fost anulate.

„Angajații care au primit notificări incorecte nu au fost niciodată separați de agenție și au fost informați că nu sunt vizați de reducerea de personal”, a declarat Andrew Nixon, reprezentant al HHS.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că „nu suntem într-o dispoziție bună”, menționând că vineri a fost prima zi în care angajații federali nu și-au primit integral salariile de la începutul blocajului, pe 1 octombrie.

Blocajul continuă, iar impasul din Congres rămâne nerezolvat. Senatul a respins joi, pentru a șaptea oară, atât propunerile bugetare susținute de republicani, cât și pe cele ale democraților, urmând să se reunească abia marți după-amiază. Situația face foarte probabil ca membrii armatei americane să rateze următorul salariu, programat pentru 15 octombrie.

