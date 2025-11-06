Haos în SUA, din cauza blocajului guvernamental: reducere cu 10% a zborurilor pe cele mai mari aeroporturi din țară

Secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, a declarat, miercuri, că va ordona o reducere cu 10% a zborurilor pe 40 de aeroporturi importante din SUA, invocând preocupări legate de siguranța controlului traficului aerian, în contextul în care închiderea guvernului a ajuns la cea de-a 36-a zi, un record în istoria Statelor Unite, potrivit Reuters.

Planul drastic a determinat companiile aeriene să se grăbească să facă reduceri semnificative ale zborurilor în doar 36 de ore, iar pasagerii au inundat liniile telefonice de asistență pentru clienți ale companiilor aeriene cu îngrijorări legate de călătoriile efectuate în zilele următoare.

Duffy a spus că reducerile ar putea fi anulate dacă democrații ar fi de acord să redeschidă guvernul.

Închiderea activității, cea mai lungă din istoria SUA, a obligat 13.000 de controlori de trafic aerian și 50.000 de agenți ai Administrației pentru Securitatea Transporturilor să lucreze fără plată.

Administrația Trump a încercat să intensifice presiunea asupra democraților pentru a pune capăt restricțiilor și a ridicat din ce în ce mai mult spectrul unor perturbări dramatice ale aviației pentru a-i forța să voteze pentru redeschiderea guvernului.

Democrații susțin, la rândul lor, că republicanii sunt de vină pentru refuzul de a negocia subvenții cheie pentru asistența medicală.

Închiderea activității amplifică deficitul de personal

Zeci de mii de zboruri au fost amânate de la începutul închiderii operațiunilor din cauza lipsei generalizate de personal în controlul traficului aerian. Companiile aeriene spun că cel puțin 3,2 milioane de călători au fost deja afectați de deficitul de personal în controlul traficului aerian.

„Sarcina noastră este să ne asigurăm că luăm deciziile dificile pentru a continua să menținem siguranța spațiului aerian”, a declarat Duffy reporterilor.

Într-o convorbire cu principalii transportatori americani, Administrația Federală de Aviație (FAA) a declarat că reducerile de capacitate pe aeroporturi vor începe cu 4%, crescând la 5% sâmbătă și 6% duminică, înainte de a ajunge la 10% săptămâna viitoare, au declarat surse din industrie pentru Reuters.

Companiile aeriene se pregătesc pentru o scădere a rezervărilor

Închiderea, care a început pe 1 octombrie, a lăsat mulți americani cu venituri mici fără asistență alimentară, a închis multe servicii guvernamentale și a dus la concedierea temporară a aproximativ 750.000 de angajați federali.

Duffy avertizase, marți, că, dacă închiderea guvernului federal va continua încă o săptămână, ar putea duce la „haos în masă” și l-ar putea obliga să închidă o parte din spațiul aerian național traficului aerian.

Companiile aeriene au cerut în repetate rânduri încetarea restricțiilor, invocând riscuri pentru siguranța aviației.

Acțiunile companiilor aeriene majore, inclusiv United și American, au scăzut cu aproximativ 1% în tranzacțiile prelungite.

Companiile aeriene au declarat că închiderea nu le-a afectat semnificativ afacerea, dar au avertizat că rezervările ar putea scădea dacă aceasta se prelungește. Peste 2.100 de zboruri au fost amânate miercuri.

