Live TV

Haos în SUA, din cauza blocajului guvernamental: reducere cu 10% a zborurilor pe cele mai mari aeroporturi din țară

Data publicării:
Government shutdown continues to weigh on airports in Los Angeles
SUA reduc cu 10% numărul zborurilor de pe marile aeroporturi din țară. Foto: Profimedia
Din articol
Companiile aeriene se pregătesc pentru o scădere a rezervărilor

Secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, a declarat, miercuri, că va ordona o reducere cu 10% a zborurilor pe 40 de aeroporturi importante din SUA, invocând preocupări legate de siguranța controlului traficului aerian, în contextul în care închiderea guvernului a ajuns la cea de-a 36-a zi, un record în istoria Statelor Unite, potrivit Reuters.

Planul drastic a determinat companiile aeriene să se grăbească să facă reduceri semnificative ale zborurilor în doar 36 de ore, iar pasagerii au inundat liniile telefonice de asistență pentru clienți ale companiilor aeriene cu îngrijorări legate de călătoriile efectuate în zilele următoare.

Duffy a spus că reducerile ar putea fi anulate dacă democrații ar fi de acord să redeschidă guvernul.

Închiderea activității, cea mai lungă din istoria SUA, a obligat 13.000 de controlori de trafic aerian și 50.000 de agenți ai Administrației pentru Securitatea Transporturilor să lucreze fără plată.

Administrația Trump a încercat să intensifice presiunea asupra democraților pentru a pune capăt restricțiilor și a ridicat din ce în ce mai mult spectrul unor perturbări dramatice ale aviației pentru a-i forța să voteze pentru redeschiderea guvernului.

Democrații susțin, la rândul lor, că republicanii sunt de vină pentru refuzul de a negocia subvenții cheie pentru asistența medicală.

Închiderea activității amplifică deficitul de personal

Zeci de mii de zboruri au fost amânate de la începutul închiderii operațiunilor din cauza lipsei generalizate de personal în controlul traficului aerian. Companiile aeriene spun că cel puțin 3,2 milioane de călători au fost deja afectați de deficitul de personal în controlul traficului aerian.

Sarcina noastră este să ne asigurăm că luăm deciziile dificile pentru a continua să menținem siguranța spațiului aerian”, a declarat Duffy reporterilor.

Într-o convorbire cu principalii transportatori americani, Administrația Federală de Aviație (FAA) a declarat că reducerile de capacitate pe aeroporturi vor începe cu 4%, crescând la 5% sâmbătă și 6% duminică, înainte de a ajunge la 10% săptămâna viitoare, au declarat surse din industrie pentru Reuters.

Companiile aeriene se pregătesc pentru o scădere a rezervărilor

Închiderea, care a început pe 1 octombrie, a lăsat mulți americani cu venituri mici fără asistență alimentară, a închis multe servicii guvernamentale și a dus la concedierea temporară a aproximativ 750.000 de angajați federali.

Duffy avertizase, marți, că, dacă închiderea guvernului federal va continua încă o săptămână, ar putea duce la „haos în masă” și l-ar putea obliga să închidă o parte din spațiul aerian național traficului aerian.

Companiile aeriene au cerut în repetate rânduri încetarea restricțiilor, invocând riscuri pentru siguranța aviației.

Acțiunile companiilor aeriene majore, inclusiv United și American, au scăzut cu aproximativ 1% în tranzacțiile prelungite.

Companiile aeriene au declarat că închiderea nu le-a afectat semnificativ afacerea, dar au avertizat că rezervările ar putea scădea dacă aceasta se prelungește. Peste 2.100 de zboruri au fost amânate miercuri.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
primar in calduri
2
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
primarul din fundulea
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile...
nicusor dan mark rutte
Nicușor Dan, la NATO Industry Forum 2025: Ameninţările ne amintesc că...
bani whatsapp
Înșelăciune pe WhatsApp în numele unui medic: Pacienții au primit un...
Vladimir Putin
Cum a fost dat de gol Putin că își regizează întâlnirile oficiale...
Ultimele știri
Experiment Digi24: cum trăiesc românii după valul de scumpiri. Facturile au crescut cu aproape 70%, prețurile cu 10%
Opt percheziții la un grup de firme din domeniul furnizării de energie electrică: suspiciuni de înșelăciune și manipulare a pieței
Prostată mărită? Cum poate fi păstrată continența și funcția sexuală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Blocaj bugetar în Statele Unite. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Blocajul bugetar guvernamental din Statele Unite a devenit cel mai lung din istorie: durează de 36 de zile
photo-collage.png - 2025-10-12T191408.859
America paralizată de blocajul guvernamental: militari fără salarii, milioane de oameni fără hrană și căldură
photo-collage.png - 2025-10-15T215422.813
Trump, blocat de o judecătoare din SUA: planul de concedieri masive, pe punctul de a fi oprit
jd vance
JD Vance: „Democrații au luat guvernul federal ostatic”. Noi acuzații în plin blocaj guvernamental în SUA
photo-collage.png - 2025-10-12T191408.859
Haos în administrația americană. Mii de angajați au fost anunțați din greșeală că sunt concediați: „O eroare de codare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Genuflexiuni sau genoflexiuni? Care este forma corectă, de fapt
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”