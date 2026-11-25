Departamentul american al Apărării nu poate explica nici în prezent unde se află peste un milion de componente destinate avioanelor de luptă F-35, evaluate la peste 85 de milioane de dolari. Piesele au fost raportate ca pierdute în urmă cu mai mulți ani, însă autoritățile nu au reușit să stabilească situația lor nici până în martie 2026.

Un nou raport al Oficiului pentru Responsabilitate Guvernamentală al SUA (GAO) dezvăluie deficiențe majore în gestionarea stocurilor de componente pentru cel mai scump program de înarmare din istoria Pentagonului, relatează publicația germană Focus Online.

Potrivit raportului publicat la 9 noiembrie, Departamentul american al Apărării continuă să întâmpine dificultăți în monitorizarea componentelor destinate avioanelor F-35 Lightning II, fabricate de Lockheed Martin.

Problemele au fost semnalate pentru prima dată în 2023, când auditorii au descoperit că unul dintre principalii contractori ai programului înregistrase pierderi de peste un milion de piese, evaluate la aproximativ 85 de milioane de dolari, în perioada mai 2018 – octombrie 2022.

Trei ani mai târziu, situația nu a fost clarificată.

Conform noii verificări, până în martie 2026, responsabilii programului F-35 nu puteau stabili ce s-a întâmplat cu piesele respective. În plus, din cauza evidențelor incomplete ale depozitelor administrate de contractori privați, autoritățile nu puteau determina dacă pierderile raportate ulterior includeau componente deja înregistrate ca dispărute.

26 de milioane de piese, în valoare de 31 de miliarde de dolari, depozitate în întreaga lume

Dimensiunea problemei este amplificată de amploarea programului F-35.

Potrivit auditorilor americani, Pentagonul deține aproximativ 26 de milioane de componente destinate acestor aeronave, evaluate la 31 de miliarde de dolari.

Piesele sunt distribuite în peste 700 de unități de depozitare, întreținere și reparații din întreaga lume, administrate atât de instituții guvernamentale, cât și de contractori privați.

Aproximativ 70% dintre componente se află în depozite guvernamentale, iar restul de 30% sunt gestionate de companii contractoare.

Din 2020, programul F-35 a cheltuit cel puțin 17 milioane de dolari pentru inventarierea pieselor, însă verificările nu au reușit să elimine deficiențele identificate.

Auditorii avertizează că lipsa unor informații complete și actualizate împiedică Pentagonul să determine cu precizie câte componente deține, unde sunt depozitate și care este valoarea reală a acestora.

Alte 17.000 de componente, evaluate la 1,3 miliarde de dolari, nu figurau corect în sistem

O altă problemă identificată de GAO privește piesele trimise pentru întreținere sau reparații.

Până în martie 2026, aproximativ 17.000 de componente, evaluate la 1,3 miliarde de dolari, nu erau înregistrate în sistemul oficial ca aflându-se în proces de reparație sau mentenanță.

Dacă sunt incluse și costurile de transport și alte cheltuieli asociate, valoarea totală a acestor componente poate ajunge la 2,5 miliarde de dolari.

Această situație nu înseamnă că piesele respective au dispărut fizic, ci că statutul lor nu era reflectat corespunzător în evidențele Pentagonului.

Una dintre principalele cauze este sistemul informatic utilizat pentru gestionarea logisticii F-35.

Acesta reunește informații din mai multe surse, însă nu este actualizat în timp real și nu dispune de conexiuni directe cu sistemele principalilor contractori, Lockheed Martin și Pratt & Whitney.

În consecință, o componentă poate fi mutată dintr-un depozit în altul sau trimisă pentru reparații fără ca informația să fie actualizată imediat în evidențele Departamentului Apărării.

Auditorii consideră că aceste deficiențe afectează atât raportările financiare, cât și capacitatea armatei de a identifica rapid piesele necesare întreținerii aeronavelor.

Disponibilitatea avioanelor F-35 a scăzut de la 67% la 44% în patru ani

Deficiențele de inventariere apar într-un moment în care programul F-35 se confruntă deja cu probleme importante de întreținere și disponibilitate operațională.

Potrivit unei evaluări anterioare, procentul de timp în care un avion F-35 era disponibil pentru executarea a cel puțin unei misiuni a scăzut de la 67% în anul fiscal 2021 la numai 44% în 2025.

Situația este și mai complicată în cazul disponibilității complete pentru toate tipurile de misiuni pentru care aeronavele au fost proiectate.

Acest indicator a coborât de la 38% la 25% în aceeași perioadă.

Printre principalele cauze identificate se numără lipsa pieselor de schimb și dificultățile întâmpinate în activitățile de mentenanță.

Pentagonul a lansat anul trecut un program în valoare de 13,7 miliarde de dolari, destinat îmbunătățirii disponibilității operaționale a avioanelor F-35 până la sfârșitul deceniului.

Totuși, lipsa unor evidențe logistice precise complică stabilirea necesarului real de componente și distribuirea lor către unitățile militare.

Pentagonul recunoaște problemele și promite măsuri

Departamentul american al Apărării a acceptat recomandările formulate de GAO și a anunțat că lucrează la îmbunătățirea procedurilor de inventariere.

Potrivit informațiilor transmise publicației Business Insider de un reprezentant al programului F-35, sunt pregătite noi proceduri de gestionare a patrimoniului și programe de instruire pentru angajații responsabili de evidența componentelor.

De asemenea, Pentagonul intenționează să stabilească mai clar responsabilitățile personalului implicat în administrarea stocurilor.

Auditorii avertizează însă că, fără integrarea sistemelor informatice ale contractorilor și fără verificări eficiente ale calității datelor, autoritățile americane vor continua să întâmpine dificultăți în identificarea și monitorizarea componentelor.

Programul F-35 este cel mai costisitor program de înarmare din istoria Statelor Unite. Costurile totale estimate pe întreaga durată de dezvoltare, exploatare și întreținere a aeronavelor depășesc 1.900 de miliarde de dolari.

Dincolo de implicațiile financiare, GAO avertizează că deficiențele din gestionarea pieselor de schimb pot afecta capacitatea forțelor americane și a aliaților de a menține avioanele în stare de operare.

Problema nu este doar că Pentagonul nu poate explica situația unor componente evaluate la peste 85 de milioane de dolari, ci și că sistemele sale logistice nu oferă o imagine completă și actualizată asupra unor stocuri militare în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Editor : Sebastian Eduard