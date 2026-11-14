Haos pe aeroporturile din SUA. Peste 12.500 de zboruri anulate în două zile. Autoritățile au explicat ce s-a întâmplat

Transportul aerian din Statele Unite continuă să fie grav perturbat sâmbătă, 14 noiembrie, după ce o defecțiune a sistemului de control al traficului aerian a determinat autoritățile să suspende temporar decolările pe întreg teritoriul țării. Peste 12.500 de zboruri au fost anulate vineri și sâmbătă, iar alte mii au înregistrat întârzieri. Oficialii americani susțin că incidentul ar fi fost provocat de suprasolicitarea unor echipamente învechite și că, până în prezent, nu există indicii privind un atac cibernetic, relatează Yahoo News.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a dispus vineri, 13 noiembrie, suspendarea decolărilor pe aeroporturile din Statele Unite, invocând circumstanțe extraordinare și necesitatea protejării siguranței zborurilor.

Măsura, extrem de rară la nivel național, a fost luată după apariția unor probleme majore de comunicații și radar în centrele de control al traficului aerian.

Restricțiile au fost ridicate după aproximativ cinci ore, însă reluarea operațiunilor nu a însemnat și revenirea imediată la normalitate. Numeroase aeronave și echipaje au rămas blocate în alte aeroporturi decât cele programate, provocând anulări și întârzieri în lanț.

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Potrivit datelor FlightAware, citate de ABC News, până sâmbătă dimineață fuseseră anulate 12.506 zboruri în cele două zile. Numai vineri au fost înregistrate 9.132 de anulări și 7.030 de întârzieri, iar sâmbătă dimineață alte 3.374 de curse erau deja anulate. Bilanțul este provizoriu și ar putea crește.

Ce a provocat blocarea traficului aerian din Statele Unite

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a explicat, într-o conferință de presă organizată la Casa Albă, că problemele au început vineri, la ora locală 15:36, când sistemele radar și de comunicații din centrele de control au devenit instabile.

Potrivit oficialului, echipamentele de rețea, inclusiv routerele și comutatoarele, au fost suprasolicitate, ceea ce a provocat transmiterea unor informații inconsistente către controlorii de trafic aerian.

Duffy a atras atenția asupra vechimii infrastructurii folosite în aviația americană, precizând că anumite componente ale rețelei de comunicații datează din anii 1980.

„Este un sistem vechi, care a cedat. A cedat peste tot. A fost suprasolicitat”, a declarat secretarul Transporturilor.

Oficialul a precizat că echipamentele moderne instalate recent nu au fost afectate de defecțiune. Cauza tehnică exactă a incidentului rămâne însă în curs de investigare.

Autoritățile americane: Nu există indicii privind un atac cibernetic

Incidentul a ridicat întrebări privind posibilitatea unui atac informatic asupra infrastructurii aviatice americane.

Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a declarat că investigațiile efectuate până în prezent nu au identificat dovezi care să indice implicarea unor atacatori cibernetici.

Acesta a subliniat însă că ancheta nu este finalizată și că autoritățile nu exclud definitiv nicio ipoteză.

SUA au nevoie de 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea sistemului

Secretarul Transporturilor a cerut Congresului american să aprobe o finanțare suplimentară de 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii de control al traficului aerian.

Sean Duffy a avertizat că incidente similare s-ar putea repeta dacă echipamentele învechite nu vor fi înlocuite.

„Este o urgență”, a declarat oficialul, insistând asupra necesității unor investiții majore în tehnologia utilizată pentru dirijarea aeronavelor.

Deși sistemul a fost repornit, autoritățile au avertizat că revenirea completă la programul obișnuit de zbor ar putea dura mai multe zile.

Companiile aeriene trebuie să își repoziționeze aeronavele și echipajele, în timp ce pasagerii afectați încearcă să își reprogrameze călătoriile.

Oficialii americani speră ca traficul aerian să revină la normal înaintea perioadei aglomerate de călătorii asociate sărbătorii Thanksgiving, de la sfârșitul lunii noiembrie.

Editor : Sebastian Eduard