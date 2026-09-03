Haosul de la Pentagon se adâncește după demisia lui Dan Driscoll în urma unui conflict cu secretarul Apărării, Pete Hegseth

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, și-a înaintat luni demisia către Donald Trump, însoțită de un mesaj fără menajamente privind interferența lui Pete Hegseth în cea mai mare ramură a armatei americane. Plecarea celui mai important oficial civil al Armatei a reprezentat punctul culminant al unor luni de tensiuni cu secretarul Apărării cu privire la transformarea tehnologică a forțelor armate și la numirile în funcții militare de rang înalt, precum și al unor tensiuni personale de nerezolvat între cei doi bărbați, scrie Financial Times.

Driscoll, un prieten apropiat al vicepreședintelui JD Vance, considera că Hegseth provoca „daune generaționale” celei mai mari ramuri a armatei SUA, potrivit unei persoane familiarizate cu gândirea sa.

„A încercat atâtea modalități diferite și de atâtea ori, dar era clar că... Hegseth nu era dispus să asculte faptele, adevărul, rațiunea sau orice altceva de acest gen, din cauza animozității sale personale”, a spus sursa respectivă.

Lupte interne și epurări

Plecare lui Driscoll aduce o nouă rundă de turbulențe într-un Pentagon zguduit de lupte interne și de epurarea oficialilor de rang înalt efectuată de Hegseth, în timp ce SUA se străduiesc să pună capăt unui conflict prelungit cu Iranul, care pune presiune pe resurse și epuizează munițiile.

„Este un moment revelator și cred că ilustrează faptul că Pentagonul se află în dezordine”, a spus Tom Wright, cercetător principal la Brookings Institution.

Hegseth a eliminat mai mulți generali și amirali de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump, prin concedieri sau demiteri forțate.

În aprilie, l-a demis pe șeful Statului Major al Armatei, generalul Randy George, ceea ce a devenit unul dintre cele mai mari puncte de conflict între Driscoll și Hegseth.

Vid de conducere în contextul războiului cu Iranul

Plecarea lui Driscoll lasă armata, care joacă un rol crucial în apărarea antirachetă cu bateriile sale Patriot și THAAD, într-un vid de conducere în contextul războiului cu Iranul, care a implicat desfășurări îndelungate în Orientul Mijlociu pentru mii de soldați.

Decizia sa de a demisiona era așteptată de câteva săptămâni, dar a fost totuși percepută de critici ca un simbol al haosului și al derapajului de la Departamentul Apărării în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

„Driscoll părea să fie unul dintre puținii lideri politici civili de rang înalt care era relativ echilibrat, se bucura de încrederea trupelor și chiar își îndeplinea atribuțiile cu competență”, a declarat Christopher Meagher, un funcționar de rang înalt al Pentagonului din administrația Biden.

El a adăugat că lipsa unui secretar permanent al Armatei sau a unui șef al Statului Major — funcții care necesită ambele confirmarea Senatului — reprezenta „o gravă lacună de conducere, mai ales în timp de război”. Un purtător de cuvânt al lui Hegseth a redirecționat o solicitare de comentarii către Armată.

Driscoll a spus că își va da demisia miercuri. „Am avut privilegiul de a lucra . . . pentru a moderniza și accelera modul în care Armata recrutează, antrenează și echipează cea mai letală forță de luptă de pe fața pământului”, a scris el pe X. „Nu am fi putut realiza progresele pe care le-am făcut fără sprijinul secretarului Hegseth.”

Neliniște în rândul republicanilor

Plecarea lui Driscoll i-a neliniștit chiar și pe unii republicani. Mike Rounds, senator din Dakota de Sud, a declarat marți reporterilor că este „dezamăgit” de această plecare. „Unde este conducerea?”, a spus Rounds. „Am avut câțiva generali foarte buni pe care îi respectam, dar care nu mai sunt acolo.”

Hegseth l-a numit pe generalul Christopher LaNeve, viceșeful de Stat Major, în funcția de comandant suprem al Armatei, cu titlu temporar. Însă el dorește ca LaNeve, un aliat apropiat, să ocupe această funcție în mod permanent. Numirea a devenit un alt punct de fricțiune cu Driscoll.

Unii republicani din Senat, nemulțumiți de modul în care a fost demis George, au dat de înțeles că este puțin probabil ca LaNeve să fie confirmat. Se preconizează că plecarea lui Driscoll, după 18 luni petrecute la Pentagon, va spori îngrijorările acestora.

„Opoziția… nu are legătură cu LaNeve în sine. Este vorba despre Hegseth și despre furia care încă este foarte vie la Capitol Hill din cauza plecării generalului George și a modului în care Hegseth a călcat în picioare armata”, a declarat un asistent al Congresului.

Driscoll era respectat

Plecarea lui Driscoll ar „crea probleme” pentru Pentagon, în contextul în care acesta încearcă să promoveze un buget de 1,5 trilioane de dolari și zeci de miliarde în fonduri suplimentare pentru războiul din Iran, a adăugat asistentul.

„Congresul va fi foarte nemulțumit de acest lucru. Driscoll era respectat.” Funcționari actuali și foști din domeniul apărării l-au descris pe Hegseth ca fiind copleșit de paranoia, nesiguranță personală și chiar gelozie, enervându-se atunci când atenția se îndreaptă asupra altora, precum Driscoll.

Driscoll, care era considerat un potențial succesor al lui Hegseth în cazul în care Trump l-ar fi demis pe secretarul Apărării, a devenit figura reprezentativă a eforturilor Pentagonului de a-și consolida arsenalul de drone mai ieftine și de a dezvolta mai multe tehnologii de combatere a dronelor și de apărare antirachetă.

Hegseth „încerca să zădărnicească eforturile de transformare” din motive personale, a afirmat persoana familiarizată cu gândirea lui Driscoll.

Armata condusă de Driscoll a însărcinat un batalion de infanterie să lucreze la integrarea dronelor, dar Hegseth a ordonat în cele din urmă desființarea acestuia. Deși Armata a suportat cea mai mare parte a schimbărilor impuse de Hegseth, și Marina se află sub presiune și se confruntă cu restricții bugetare.

Războiul naval a stat în centrul operațiunilor militare ale lui Trump și Hegseth, de la Caraibe până în Iran, solicitând la maxim navele de război și epuizând stocurile de rachete. Secretarul Marinei, John Phelan, a fost demis în aprilie. Marți, Trump l-a nominalizat pe Hung Cao, secretarul interimar al Marinei și fost căpitan de navă, pentru a-i succeda.

„Secretarul Hegseth ar trebui să demisioneze după ce a gestionat greșit operațiunile militare din Orientul Mijlociu și din întreaga lume”, a declarat pentru FT Jeanne Shaheen, senatoarea democrată din New Hampshire și membră a Comisiei pentru Forțele Armate. „Este de neimaginat ca secretarul Hegseth să facă curățenie în rândurile înalților oficiali militari în timp ce SUA se află într-un conflict în desfășurare și pe fondul intensificării provocărilor în materie de securitate”, a adăugat Shaheen.

Însă, în ciuda presiunii crescânde asupra secretarului Apărării din interiorul Pentagonului și din partea republicanilor de la Capitol Hill, Trump a continuat să-l apere pe Hegseth.

Președintele l-a lăudat pe Hegseth când a fost întrebat despre speculațiile conform cărora secretarul Apărării ar putea candida la Casa Albă în 2028, după o vizită în Iowa. „A făcut o treabă excelentă”, a spus Trump. „Iar în acest moment, tot ce iubește și tot ce-i pasă este Armata și grija față de Armată.”

Elissa Slotkin, senatoare democrată din Michigan și membră a Comisiei pentru Forțele Armate, a declarat pentru CNN că Hegseth „are un singur public, și anume Donald Trump, iar dacă cineva nu este de acord cu el, îi subminează autoritatea sau îl face să pară cumva slab, atunci el scapă de acea persoană”. „Chiar începe să pară că ne aflăm într-o epurare fără sfârșit”, a adăugat Slotkin.

Editor : M.C