Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor măreței noastre națiuni"

Pete Hegseth, secretarul de Război în administrația Trump, a folosit prilejul oferit de o slujbă religioasă ce s-a desfășurat în fața angajaților militari și civili de la Pentagon, prima de la începerea războiului cu Iranul, pentru a cere divinității să abată „o violență copleșitoare împotriva celor care nu merită milă”,  scrie The Guardian.

„Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor dreptății și ai măreței noastre națiuni. Dă-le înțelepciune în fiecare decizie, rezistență pentru încercarea ce urmează, o unitate de nezdruncinat și o violență copleșitoare de acțiune împotriva celor care nu merită milă”, a spus Hegseth în timpul slujbei de rit creștin.

Evenimentul s-a produs la doar o zi după ce Hegseth a anunțat o serie de modificări în activitatea corpul capelanilor militari, despre care a afirmat, într-un mesaj video, că a fost „infectat de corectitudinea politică și de umanismul secular” până când a ajuns „diluat”, devenind „nimic altceva decât terapeuți” care se axează mai mult pe „auto-ajutorare și îngrijire personală” decât pe credință sau virtute.

În cadrul acestor măsuri administrative, menite, cum altfel, să aducă „din nou măreție corpul capelanilor”,  afilierea religioasă va fi redusă de la aproximativ 200 de coduri de credință diferite la doar 31. De asemenea, capelanii nu vor mai purta pe uniforme însemnele gradului lor de ofițer, ci însemnele lor religioase. 

Practica religioasă impusă de Hegseth ar putea slăbi unitatea armatei americane

De când a preluat funcția de secretar de Război, Hegseth a instituit sesiuni de rugăciune lunare la Pentagon. 

Hegseth este membru al unei biserici afiliate Congregației Bisericilor Evanghelice Reformate, fondată de Doug Wilson, care se identifică drept naționalist creștin și care a condus el însuși o slujbă de rugăciune de la Pentagon.

Introducerea propriei credințe în Pentagon său a atras critici și plângeri legale. Comentariile lui Hegseth despre războiul din Iran au inclus un context religios – el a declarat, într-un interviu televizat, că SUA „luptă împotriva unor fanatici religioși care caută să obțină o capacitate nucleară pentru un fel de Armaghedon religios”.

Utilizarea religiei de către Hegseth în cadrul departamentului provoacă diviziune și ar putea slăbi armata, consideră organizațiile americanel ale veteranilor militari. 

„Vom vedea mulți naționaliști creștini alăturându-se armatei. Nu se vor descurca foarte bine, iar securitatea noastră națională va avea de suferit timp de o generație din această cauză, pentru că cei care nu vor fi eliminați vor deveni lideri toxici”, a declarat pentru The Guardian Kristofer Goldsmith, un veteran al războiului din Irak și CEO al organizației Task Force Butler.

Rolul guvernului federal este de a servi publicul, nu de a face prozelitism

De asemenea, Asociația Americanii Uniți pentru Separarea Bisericii de Stat (Americans United for Separation of Church and State) a intentat săptămâna aceasta procese împotriva departamentelor Apărării și Muncii pentru a obține acces la dosarele referitoare la slujbele de rugăciune ce au avut loc în cadrul acestor instituții, inclusiv la persoanele invitate să ia cuvântul, înregistrările rugăciunilor și orice plângeri din partea angajaților cu privire la aceste slujbe. Înregistrările vor ajuta organizația să înțeleagă dacă departamentele rămân neutre în privința religiei și dacă respectă libertatea religioasă a lucrătorilor, a precizat grupul.

„Rolul guvernului federal este de a servi publicul, nu de a face prozelitism. Chiar dacă aceste slujbe de rugăciune sunt prezentate ca fiind voluntare, există presiuni asupra angajaților federali să participe pentru a-și mulțumi șefii – mai ales având în vedere că aceste slujbe au loc în mijlocul campaniei administrației Trump de a pedepsi pe oricine nu se conformează agendei sale naționaliste creștine”, a declarat Rachel Laser, președinte și CEO al organizației Americans United, într-un comunicat.

