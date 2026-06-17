Hillary Clinton îl învinovățește pe Joe Biden pentru întoarcerea lui Trump la Casa Albă: „O greșeală groaznică”

Hillary Clinton a declarat că decizia lui Joe Biden de a candida pentru un al doilea mandat a fost „o greșeală teribilă” care a contribuit la pierderea alegerilor prezidențiale din 2024 de către Partidul Democrat și ar putea afecta definitiv moștenirea sa politică, relatează The Guardian. Fosta secretară de stat americană susține că orice candidat rezultat dintr-o competiție primară autentică în interiorul partidului „l-ar fi învins pe Donald Trump”.

Vorbind luni la 92nd Street Y din Manhattan, fosta secretară de stat a SUA și candidată democrată la alegerile din 2016 a spus că Biden a renunțat la un angajament anterior de a se retrage din cursă, iar încălcarea acestei promisiuni a avut consecințe grave.

„A fost o greșeală teribilă pentru el, pentru moștenirea lui și pentru țară”, a spus ea.

Clinton a susținut că, dacă Biden ar fi anunțat la sfârșitul verii lui 2023 că nu va mai candida, o competiție primară autentică ar fi dus la desemnarea unui candidat mai puternic.

„Cred că oricine ar fi ieșit învingător din acea competiție, fie vicepreședintele, fie un guvernator sau un senator sau oricine altcineva, l-ar fi învins pe Donald Trump”, a spus ea, numind decizia de a rămâne în cursă „o eroare de calcul teribilă”.

Biden și-a abandonat în cele din urmă candidatura pentru un nou mandat în iulie 2024, după o prestație dezastruoasă în dezbaterea cu Trump, în timpul căreia soția sa, Jill Biden, a dezvăluit recent că a crezut că acesta suferă un accident vascular cerebral în timp ce îl urmărea.

Ulterior, Biden a transferat nominalizarea vicepreședintei sale, Kamala Harris, în august, aceasta pierzând alegerile generale în fața lui Trump câteva luni mai târziu.

Totuși, afirmația lui Clinton potrivit căreia orice democrat l-ar fi învins pe Trump este contestată.

Un raport din 2025 al organizației de orientare progresistă Way to Win privind înfrângerea din 2024 a identificat trei probleme principale: alegătorii au dorit schimbări economice, republicanii au avut un avantaj structural în media, iar mișcările de stânga privind Gaza, justiția rasială și imigrația au fost în dezacord cu direcția partidului. O analiză internă, controversată și întârziată, a înfrângerii democraților a evidențiat o serie de greșeli, descriind un partid care a pierdut teren la toate nivelurile de guvernare timp de aproape două decenii.

În declarațiile sale de luni, Clinton a explicat că „după ce [Biden] nu a mai făcut pasul și nu a recunoscut, știi, că spusese că se va retrage și apoi a decis să nu o facă și a rămas în cursă atât de mult timp, am fost într-o situație foarte dificilă”.

Editor : Ș.A.