Hotelul Hilton din Washington, locul unde președintele Reagan a fost împușcat în 1981. Trump: „De aceea avem nevoie de o sala de bal”

Locul Dineului Corespondenţilor de la Casa Albă, Hotelul Hilton de la Washington, nu este „foarte bine securizat” şi arată, în opinia sa, necesitatea construirii noii săli de bal, după focurile de armă de sâmbătă, pledează preşedintele american Donald Trump.

El a subliniat că, deși hotelul nu a fost prea sigur, dispozitivul de securitate a fost, în schimb, „foarte sigur”.

Este exact același hotel în faţa căruia preşedintele Ronald Reagan a fost rănit prin împuşcare în 1981, într-o tentativă de asasinat.

„Ne vom uita la toate condiţiile în care s-a întâmplat asta în această (sâmbătă) seară”, a anunţat Trump într-o conferinţăă de presă. „De aceea avem nevoie de sala de bal pe care suntem pe cale să o construim la Casa Albă”, a subliniat el.

„Este mult mai mare şi este mult mai securizată. Ea rezistă dronelor, există geamuri care rezistă gloanţelor”, a pledat el.

Miliardarul republican este acuzat cu regularitate de către opozanţii săi de megalomanie, din cauză că-i plac construcţiile măreţe cu amprenta sau sau numele său pe ele.

„Această sală de bal este necesară. Acesta este avizul Secret Service (însărcinat cu protecţia preşedintelui) şi armatei. Ei o cer de 150 de ani din diverse motive, dar azi avem nevoie de niveluri de securitate nemaivăzute înainte”, a subliniat el.

În octombrie, Donald Trump a pus să se demoleze cu buldozerul o întreagă aripă a Casei Albe, pentru a se construi această faimoasă sală de bal uriaşă, cu o capacitate de 1.000 de locuri, care să găzduiască recepţii şi dineuri în onoarea demnitarilor străini.

Bugetul prevăzut al proiectului, finanţat din donaţii private, s-a dublat în decurs de un an, de la 200 la 400 de milioane de dolari.

