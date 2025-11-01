„Houston, avem o problemă”. Descoperirea a 24 de cadavre în mlaștinile metropolei alimentează temerile legate de un criminal în serie

Metropola americană Houston se confruntă cu o criză tot mai mare de siguranță publică, pe măsură ce tot mai multe cadavre continuă să apară în zona sa mlăștinoasă. Potrivit Institutului de Medicină Legală din comitatul Harris, cel puțin 24 de persoane au fost găsite moarte pe căile navigabile ale orașului până acum, în acest an, aproape triplu față de cele nouă decese înregistrate în aceeași perioadă din 2023 și același număr ca în întregul an 2024. Această creștere a alimentat teoriile despre un posibil criminal în serie, deși poliția și oficialii locali insistă că nu există dovezi că morțile ar avea legătură, potrivit El Pais.

Speculațiile și teama au început pe 15 septembrie, când trupul lui Jade McKissic, o studentă în vârstă de 20 de ani de la Universitatea din Houston, a fost găsit în Brays Bayou, lângă campus. McKissic era ghid turistic al universității și editor pe rețelele sociale. Autopsia nu a relevat semne de traumă sau violență, dar cauza și modul în care a murit rămân neclare.

În aceeași zi, trupul lui Rodney Chatman, un veteran militar în vârstă de 43 de ani, a fost găsit și el într-o zonă mlăștinoasă (bayou), caz care este încă în curs de investigare. În zilele următoare, un alt cadavru a apărut în White Oak Bayou și trei în Buffalo Bayou.

Postările de pe rețelele sociale despre un posibil criminal în serie au început să se înmulțească. În total, șapte cadavre au fost recuperate din canale în acea lună, șase dintre ele în mai puțin de două săptămâni.

„Nu există nicio dovadă că ar exista un criminal în serie care umblă liber pe străzile din Houston”, a declarat primarul democrat John Whitmire, pe 23 septembrie.

Căpitanul Salam Zia, comandantul diviziei de omucideri a poliției orașului, a afirmat că nu au putut găsi tipare tipice în rândul victimelor. „Acoperă o gamă largă - sexe, etnii, intervale de vârstă”, a spus el.

Potrivit medicului legist, 15 dintre cadavrele găsite erau afro-americane, șase erau albe și trei erau hispanice. Marea majoritate erau bărbați, iar vârstele lor variau între 14 și 69 de ani.

Dintre cele 22 de decese înregistrate până la sfârșitul lunii septembrie, cauza morții a putut fi determinată doar pentru șase: patru prin înec, o sinucidere și o „moarte cardiacă”. Până în prezent, niciunul nu a fost clasificat drept omucidere.

Jay Coons, profesor de justiție penală la Universitatea de Stat Sam Houston, a explicat presei locale că este normal ca o cauză specifică să rămână nedeterminată atunci când oamenii mor în apă. „Când pui un cadavru în apă... dovezile pot fi spălate, dar, de asemenea, în mediul nostru cald și umed, corpul poate putrezi destul de repede, până în punctul în care nu mai rămâne decât foarte puțin”, a spus el. El a adăugat că dovezile se pierd adesea, cu excepția cazurilor cu leziuni vizibile.

Oficialii au indicat mai multe cauze posibile pentru ceea ce se întâmplă în oraș, inima celei de-a cincea zone metropolitane ca populație din Statele Unite. Primarul Whitmire, de exemplu, a sugerat că multe dintre aceste decese ar putea fi legate de lipsa de adăpost. „Din păcate, persoanele fără adăpost, atunci când trec prin zonă, ajung adesea în zone cu acces limitat”, a spus el. Alte teorii indică abuzul de substanțe, problemele de sănătate mintală și starea acestor căi navigabile, care traversează zona metropolitană.

Citește și:

Povestea americanului manipulat de mamă ca să ajungă criminal. Dezvăluiri după ce a stat 20 de ani după gratii: „N-aș putea să o urăsc”

Pe 30 septembrie, consiliera Letitia Plummer și consiliera Carolyn Evans-Shabazz au ținut o conferință de presă pentru a face presiuni asupra oficialilor. „Cu cât oferiți mai puține informații oamenilor, cu atât mai mulți oameni fac presupuneri”, a spus Plummer. Comunitatea, a adăugat ea, dorește „informații mai precise și într-un mod mai rapid”. În același timp, ea l-a criticat pe primar pentru că a provocat „mai multă confuzie”, referindu-se la teoria sa despre persoanele fără adăpost.

Între timp, Kenneth Cutting Sr., al cărui fiu în vârstă de 22 de ani a fost găsit mort în Buffalo Bayou anul trecut, și-a exprimat frustrarea după ce medicul legist a decis că cauza morții este nedeterminată.

„Nu știu dacă există un criminal în serie, dar modul în care gestionează aceste cadavre este ridicol”, a declarat Cutting pentru presa locală. De asemenea, Xzaviere Chatman, sora unuia dintre decedați, a spus: „Trebuie făcut ceva”.

Autoritățile au început să întocmească o listă completă a persoanelor găsite moarte în canalele orașului. Mai mulți detectivi de omucideri lucrează cu divizia de evidență a departamentului pentru a aduna informații despre această chestiune.

Purtătoarea de cuvânt a poliției orașului, Jodi Silva, a reiterat recent că nu există nicio legătură între cazuri. „Nu există nimic care să le lege și avertizăm oamenii să fie precauți atunci când se află în jurul zonei mlăștinoase. Nu intrați în apă. Are curenți rapizi și există ramuri sub apă în care vă puteți bloca”, a spus ea.

Unii membri ai consiliului local au sugerat crearea unui grup de lucru special pentru a urmări problema. Cu toate acestea, autoritățile au fost precaute în ceea ce privește luarea unor măsuri de siguranță suplimentare, pentru că multe dintre cadavrele găsite nu prezentau semne de violență.

Primarul Whitmire, la rândul său, a declarat că nu există o măsură „infailibilă” care să poată preveni toate decesele.

Citește și:

Complot ca în filme. Cum a fost ucis un hairstylist celebru la Hollywood de soție și amantul ei, un star porno

Editor : Ș.R.