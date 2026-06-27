„Iarna mor mai mulți oameni”: replica ministrului american al Energiei, Chris Wright, în plin val de căldură mortal din Europa

Ministrul american al Energiei, Chris Wright, a transmis un mesaj Europei, care se confruntă în această săptămână cu un val de căldură record: „Nu vă mai plângeți”. „Întotdeauna mor mai mulți oameni iarna decât vara, deoarece frigul ucide mult mai mult decât căldura”, a declarat el săptămâna aceasta într-un discurs video transmis în cadrul conferinței „Alianța pentru Cetățenie Responsabilă”, o reuniune a unor personalități conservatoare influente, dintre care multe contestă realitatea schimbărilor climatice, anunță Politico.

Wright s-a concentrat asupra deceselor înregistrate în Europa în iarna anului 2022, când invazia rusă a Ucrainei a determinat creșterea prețurilor la energie, afirmând că „impactul asupra mortalității a fost devastator”. Comentariile sale au venit în contextul în care guvernele din întreaga Europă au avertizat că temperaturile record din această săptămână prezintă riscuri care pun viața în pericol, reamintind pericolele valului de căldură din 2022, care a ucis peste 60.000 de oameni pe continent.

Printre participanții la conferință s-au numărat Nigel Farage, liderul partidului populist de dreapta din Marea Britanie, Reform UK, și Steve Koonin, care a fost ales personal de Wright pentru a fi coautor al unui raport al guvernului SUA care a prezentat în mod eronat știința climatică mainstream.

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a transmis, de asemenea, un mesaj video către un public din care făceau parte Boris Johnson, fostul prim-ministru al Marii Britanii, și Bill Anderson, directorul general al Bayer.

Nu este prima dată când Wright descrie temperaturile scăzute ca fiind un pericol mai mare decât căldura. Încălzirea insuficientă este o cauză mortală în timpul iernii - în Europa, decesele cauzate de frig depășesc în prezent pe cele cauzate de căldură într-un raport de 8 la 1. Însă căldura reprezintă o amenințare acută - și tot mai mare - pentru populație, pe măsură ce schimbările climatice intensifică și prelungesc valurile de căldură mortale, care au ucis zeci de mii de oameni în toată Europa în ultimul deceniu. În SUA, căldura este cea mai mare cauză de deces legată de condițiile meteorologice, depășind frigul.

Comentariile lui Wright au venit pe fondul creșterii temperaturilor din iunie la niveluri record în Londra și în alte părți ale Europei, o regiune care se încălzește de două ori mai repede decât media globală și care nu dispune de sisteme de aer condiționat pe scară largă.

Valul de căldură a forțat școlile să-și închidă porțile, a perturbat traficul și a pus la grea încercare rețelele de alimentare cu energie electrică. Mai multe evenimente din cadrul „London Climate Action Week”, cel mai important eveniment al orașului dedicat climei, au fost anulate din cauza condițiilor de caniculă, inclusiv un eveniment despre modalitățile de a face față căldurii extreme. Aproximativ 40 de persoane s-au înecat în Franța în timp ce încercau să se răcorească.

Căldura toridă seamănă cu perioadele de temperaturi neobișnuite din SUA de la începutul acestui an. Însă reacțiile politice din Europa și America sunt la fel de opuse precum iarna și vara.

Europa Occidentală, lovită de un val de caniculă. Foto: Profimedia

„Credeți-mă, când eram copil, în iunie nu erau 35 de grade în Londra. Ceea ce vedem, nu doar în Marea Britanie, ci în întreaga lume, ne îndeamnă să acționăm”, a declarat marți secretarul britanic pentru energie, Ed Miliband.

Pe măsură ce războiul din Iran a redus aprovizionarea cu energie la nivel global, Europa și-a întărit angajamentul de a trece de la combustibilii fosili la sursele regenerabile. Totuși, ea se află și sub presiunea administrației Trump de a cumpăra mai mult GNL american. Președintele Donald Trump îi critică frecvent pe liderii europeni pentru că investesc în ceea ce el numește energii „ratate”, precum energia eoliană și cea solară.

„Înțelegeți schimbările climatice așa cum sunt ele: un fenomen cu evoluție lentă care, în cele din urmă, va fi abordat prin tehnologii mai bune. Cel mai important factor de schimbare în prezent este, de departe, gazul natural”, a declarat săptămâna aceasta la conferință Wright, care a condus compania de servicii de fracturare hidraulică Liberty Energy înainte de a intra în administrația Trump.

Discuțiile se încing

În esență, SUA îi spun Europei să nu-i pese de schimbările climatice, chiar dacă continentul se confruntă cu efectele acestora. „Nu poți compara cu adevărat decesele cauzate de căldură cu cele cauzate de frig”, a afirmat Friederike Otto, profesoară de științe climatice la Imperial College London, într-un e-mail, subliniind că legătura dintre căldură și mortalitate este mult mai directă decât în cazul frigului.

Decesele cauzate de frig sunt o problemă doar în țările în care este cu adevărat frig, adică tocmai țările pentru care dispunem de cele mai bune date. Însă decesele cauzate de valurile de căldură sunt în creștere vertiginoasă în țările din Sudul Global, în special în Africa

Aerul condiționat reprezintă o soluție pentru a face față acestei provocări, dar utilizarea sa a stârnit dezbateri politice în întreaga Europă. Unii ecologiști se tem că utilizarea pe scară largă a acestuia are impact asupra mediului, exercită o presiune suplimentară asupra rețelei electrice și ar necesita modernizări majore ale infrastructurii, care a fost proiectată pentru un climat mai răcoros și mai umed, în condițiile în care este necesară doar într-o perioadă scurtă de timp. În Franța, partidul de extremă dreapta „Raliul Național” a cerut ca toată lumea să aibă acces la aerul condiționat.

Trump însuși a recunoscut că aerul condiționat poate salva vieți, dacă este alimentat cu combustibili fosili. Afirmațiile sale au venit în momentul în care a anunțat revocarea unei decizii cheie conform căreia emisiile de gaze cu efect de seră pun în pericol sănătatea și bunăstarea publică.

Valul de căldură pe care meteorologii l-au denumit Cerberus se extinde în sudul Europei și nord-vestul Africii. FOTO: Profimedia Images

„Combustibilii fosili au salvat milioane de vieți și au scos miliarde de oameni din sărăcie în întreaga lume, iar acest lucru se vede din întreruperile de curent care au loc peste tot acolo unde nu se utilizează acești combustibili”, a declarat el în februarie, dând vina pe energia regenerabilă pentru întreruperile de curent și prețurile ridicate la electricitate, care, potrivit lui, limitau accesul oamenilor la răcire. „Și oamenii mor pentru că nu au avut aer condiționat sau încălzire; s-au întâmplat multe alte lucruri, lucruri rele”, a spus el.

Pentru mulți europeni, valul de căldură din această săptămână este o dovadă în plus că măsurile politice luate de continent pentru a face față impactului schimbărilor climatice sunt necesare. Printre acestea se numără o lege a UE care prevede o reducere cu 90% a poluării climatice până în 2040. Marea Britanie își propune să reducă emisiile cu 87% până în 2042.

„Chiar dacă noi, cei care lucrăm în acest domeniu zi de zi, avem tendința să invocăm argumente legate de securitate și competitivitate probabil mai des decât combaterea schimbărilor climatice în acest moment, esența a ceea ce facem, adevăratul motiv pentru care trebuie să facem acest lucru, criza care nu va dispărea este schimbarea climatică”, a declarat Dan Jorgensen, comisarul UE pentru energie, în marja Săptămânii de Acțiune Climatică de la Londra.

„Practic imposibil” fără schimbările climatice

O analiză publicată vineri de World Weather Attribution a constatat că valul de căldură extremă care afectează anumite regiuni din Europa și Marea Britanie ar fi fost „practic imposibil” cu doar câteva decenii în urmă, fără schimbările climatice provocate de combustibilii fosili. Dintre cele peste 850 de orașe analizate de oamenii de știință, 45% au depășit sau se preconizează că vor depăși nivelurile maxime de stres termic înregistrate în luna iunie - un indicator care combină căldura ridicată și umiditatea pentru a evalua condițiile periculoase pentru sănătatea umană.

Creșterea temperaturilor în Europa a stârnit o nouă dezbatere cu privire la necesitatea unor sisteme de răcire mai eficiente. Iar susținătorii acestei cauze se tem că efectele căldurii vor fi și mai grave în alte regiuni, precum India, unde capacitatea de a face față acestui fenomen este mai redusă.

Căldura este cauza principală de deces legată de condițiile meteorologice în Statele Unite, chiar dacă aerul condiționat este mai răspândit decât în Europa.

În 2023, numărul deceselor cauzate de căldură a fost de cel puțin 2.300 de persoane, potrivit datelor federale care au fost eliminate de pe site-ul web al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) după preluarea mandatului de către Trump. Temperaturile scăzute au cauzat moartea a mai puțin de jumătate din acest număr de persoane în acel an, a declarat CDC.

Administrația Trump a redus programele menite să atenueze pericolele căldurii. Măsurile propuse pentru protecția lucrătorilor au fost blocate la Administrația pentru Sănătate și Siguranță în Muncă, parte a Departamentului Muncii al SUA. Și pe măsură ce prețurile la energie electrică au crescut din cauza războiului din Iran, administrația a propus eliminarea unui program de 4,5 miliarde de dolari menit să ajute persoanele cu venituri mici să-și plătească facturile la energie, inclusiv pentru încălzire și răcire.

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Europa se confruntă cu propriile sale provocări. Legislatorii sunt angajați într-o dezbatere privind slăbirea sistemului UE de comercializare a emisiilor, iar miniștrii energiei din blocul comunitar s-au întâlnit vineri, sub presiunea producătorilor de petrol și gaze, pentru a atenua o lege menită să reducă poluarea cu metan. De asemenea, Europa rămâne dependentă de SUA în ceea ce privește gazul natural, pe măsură ce se detașează de aprovizionarea din Rusia.

Însă, în ciuda eforturilor lui Wright de a minimiza amenințarea reprezentată de caniculă - și, în general, de schimbările climatice -, politicienii din Europa afirmă că nu se lasă descurajați.

„Să spunem lucrurilor pe nume: când Rusia a invadat Ucraina, unii ne-au spus să ignorăm acest șoc legat de combustibilii fosili și să ne continuăm activitatea ca de obicei. Iar acum, confruntați cu acest al doilea șoc, la doar patru ani distanță, auzim aceleași argumente”, a declarat Miliband, ministrul britanic al energiei. „Cei care susțin acest lucru se înșeală.”

Editor : C.A.